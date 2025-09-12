Trimisul lui Trump cere Ungariei și Slovaciei să renunțe la gazul și energia nucleară din Rusia

Secretarul american al energiei, Chris Wright, a cerut vineri, la Bruxelles, ca statele membre ale Uniunii Europene care continuă să cumpere combustibili fosili din Rusia să renunţe la această dependenţă și să se orienteze către furnizori din Statele Unite sau din interiorul blocului comunitar. Declarațiile vizează în special Ungaria și Slovacia, țări care s-au opus planurilor Comisiei Europene de eliminare treptată a gazului rusesc.

Vorbind la un eveniment desfășurat în capitala belgiană, unde a avut întâlniri cu oficiali europeni, Wright a precizat că discuțiile s-au concentrat pe creșterea importurilor de gaz natural lichefiat din SUA și pe întreruperea fluxului de fonduri care finanțează războiul Rusiei împotriva Ucrainei.

Întrebat de POLITICO dacă ţări precum Ungaria şi Slovacia, care s-au opus eforturilor Comisiei Europene de a elimina treptat gazul rusesc, ar trebui să pună capăt în cele din urmă relaţiilor cu Kremlinul, Wright a răspuns „absolut”.

„Vrem să înlocuim tot gazul rusesc. Preşedintele Trump, America şi toate ţările UE, vrem să punem capăt războiului ruso-ucrainean”, a declarat Wright. „Cu cât putem strangula mai mult capacitatea Rusiei de a finanţa acest război criminal, cu atât mai bine pentru noi toţi. Aşadar, răspunsul la întrebarea dvs. este: absolut”, a spus oficialul american.

În cadrul aceleiași intervenții, Chris Wright a subliniat că dependența de tehnologia atomică rusească reprezintă o vulnerabilitate și a făcut un apel pentru diversificare:

„Vrem să vedem tehnologie nucleară provenind din Statele Unite sau din cadrul UE”, a afirmat el.

Declarațiile lui Wright au venit la o zi după ce cea mai înaltă instanţă a UE a decis că executivul european a greşit atunci când a permis Ungariei să acorde ajutoare de stat pentru a finanţa extinderea centralei nucleare Paks II, realizată cu „sprijinul Rusiei”.

Curtea Europeană de Justiţie a declarat că oficialii ar fi trebuit să stabilească dacă proiectul în parteneriat cu compania rusă Rosatom a încălcat regulile de achiziţii publice.

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán, considerat un aliat al lui Donald Trump, a susținut constant proiectul Paks II și s-a opus sancţiunilor UE împotriva Rusiei. Printre acestea se numără și planul comisarului european pentru energie, Dan Jørgensen, care prevede eliminarea treptată a tuturor importurilor de gaz din Rusia până în 2027.