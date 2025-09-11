Anul 2025 aduce cu sine comemorarea a 24 de ani de la tragedia din 11 septembrie 2001. Atunci, patru avioane de pasageri au fost deturnate și transformate în arme ale terorii: două s-au prăbușit în Turnurile Gemene ale World Trade Center din New York, unul a lovit clădirea Pentagonului, iar al patrulea s-a prăbușit la Shanksville, Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să preia controlul. Imaginile cu zgârie-norii în flăcări și prăbușirea lor, transmise în direct, au cutremurat omenirea. Aproape 3.000 de oameni și-au pierdut viața și peste 25.000 au fost răniți, făcând din 11 septembrie 2001 cea mai sângeroasă zi din istoria SUA în timp de pace.

De atunci, în fiecare an, la New York, Washington și Shanksville, au loc ceremonii de reculegere. Clopotele bisericilor răsună, numele victimelor sunt rostite solemn, iar momentele-cheie ale tragediei sunt marcate prin tăcere.

La ora 08:46, când primul avion a lovit Turnul de Nord, New York-ul se oprește pentru a onora memoria celor pierduți. La Ground Zero, rudele victimelor citesc numele celor dispăruți și depun flori albe la Memorialul 9/11.

La 09:03, întreaga națiune își pleacă frunțile pentru a marca impactul celui de-al doilea avion. În același loc, o imagine uriașă cu Turnurile Gemene în flăcări readuce în memorie clipa în care milioane de oameni au asistat, în direct, la prăbușirea unei epoci.

La Washington, ceremonia solemnă din fața Pentagonului are loc în fiecare an la ora 09:37, exact la momentul atacului.

Pe 11 septembrie 2001, SUA au trecut prin cele mai grave atacuri teroriste din istoria lor. Patru avioane de pasageri au fost deturnate de teroriști din rețeaua Al-Qaeda:

La ora 08:46, un avion American Airlines cu 92 de oameni la bord a lovit Turnul de Nord. Toți au murit, iar sute de persoane din clădire au pierit pe loc.

La ora 09:03, al doilea avion, al United Airlines, cu 65 de oameni la bord, s-a izbit în Turnul de Sud. Imaginile au fost transmise în direct și au șocat întreaga lume.

La ora 09:37, un avion American Airlines cu 64 de persoane a lovit Pentagonul, ucigând și peste 100 de angajați din clădire.

La ora 10:03, un avion United Airlines cu 44 de oameni, care se îndrepta probabil spre Casa Albă sau Capitoliu, s-a prăbușit în Pennsylvania, după ce pasagerii au încercat să înfrunte teroriștii.

În total, peste 240 de oameni aflați în avioane au murit (inclusiv cei 19 teroriști), iar la sol, în New York și Washington, alte aproximativ 3.000 de persoane și-au pierdut viața.

Anul acesta, președintele SUA, Donald Trump, nu intenționează să participe la comemorări, dar va fi prezent seara, la New York, la un meci de baseball pe Yankee Stadium.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, în schimb, va merge la Ground Zero pentru a lua parte la ceremonia oficială.

Se pare că aspiranții la primăria New York-ului nu vor lăsa deoparte confruntarea electorală nici măcar astăzi.

La un eveniment organizat aproape de locul atentatelor, Andrew Cuomo, care acum candidează ca independent, l-a atacat pe principalul său rival, Zohran Mamdani. Cuomo l-a legat pe Mamdani de Hasan Piker, care în anul 2019 spusese că „Statele Unite ale Americii au meritat 11 septembrie”. Chiar dacă Piker și-a retras acea afirmație, Cuomo consideră că Mamdani nu merită să fie primarul New York-ului.

Deocamdată, însă, atacurile la adresa lui Mamdani nu i-au scăzut popularitatea: el are 46% în sondaje, comparativ cu 24% pentru Cuomo și 15% pentru Silwa, potrivit unui sondaj recent făcut de Universitatea Siena pentru ziarul american „New York Times”.