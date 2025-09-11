Potrivit Bloomberg Billionaires Index, averea lui Ellison a urcat la 393 de miliarde de dolari, devansându-l pe Elon Musk, evaluat la 385 de miliarde. „Această creștere într-o singură zi reprezintă cea mai mare creștere înregistrată vreodată de index”, arată publicația.

Larry Ellison s-a născut în 1944, la New York, dar primii ani de viață nu i-a petrecut alături de părinții biologici. A fost crescut de o familie adoptivă în Chicago, acolo unde și-a petrecut copilăria și adolescența, într-un cartier de clasă mijlocie.

În 1962, s-a înscris la Universitatea din Illinois, la Urbana-Champaign. Studiile mergeau bine, însă în timpul celui de-al doilea an mama adoptivă a murit. Ellison a abandonat facultatea chiar înaintea examenelor finale.

După o perioadă de căutări, a încercat din nou să urmeze cursuri universitare, de această dată la Universitatea din Chicago. Acolo a descoperit pentru prima dată informatica și programarea. Fascinat de domeniu, dar fără interes pentru un parcurs academic clasic, a renunțat din nou după un singur semestru.

La începutul anilor ’70, Ellison s-a mutat în California. Zona San Francisco Bay Area devenea atunci centrul emergent al industriei de tehnologie. A lucrat ca programator și consultant pentru mai multe firme, adunând experiență în domeniul bazelor de date.

Totul începe în 1977, când Ellison, Bob Miner și Ed Oates au fondat Software Development Laboratories în Santa Clara, California, folosind 2.000 de dolari economisiți. Scopul era să creeze un produs comercial inspirat de proiectul CIA. Curând, compania a fost redenumită Oracle Corporation.

Unul dintre proiectele esențiale a venit de la Ampex, companie pentru care a colaborat la construirea unei baze de date clasificate pentru CIA.

Sistemul a fost denumit cu nume de cod „Oracle”, iar această experiență avea să-l inspire în deciziile viitoare. Convingerea lui Ellison a fost că marile companii și instituții au nevoie de software capabil să gestioneze volume uriașe de informații.

Cinci ani mai târziu, compania și-a schimbat numele în Oracle și, în 1986, a devenit publică prin listarea la bursă. De-a lungul a patru decenii, compania a avut momente variate de succes în tehnologie, însă în ultima perioadă cererea tot mai mare de capacitate pentru centre de date, venită din partea clienților din zona inteligenței artificiale, i-a consolidat poziția.

Anii ’90 au adus atât extindere, cât și dificultăți. Compania a trecut prin probleme financiare și restructurări, iar Ellison a avut de înfruntat și un incident personal. În 1992, a suferit un accident grav în timp ce făcea bodysurfing, dar după o perioadă de recuperare a revenit în activitate.

Sub conducerea lui, Oracle a continuat să dezvolte soluții pentru corporații și a intrat în competiție directă cu giganți precum IBM și Microsoft. În anii următori, compania s-a adaptat la internet și a început să investească în tehnologii noi.

Oracle Corporation este astăzi una dintre cele mai mari companii de tehnologie din lume, specializată în baze de date, software pentru afaceri, servicii de cloud și infrastructură pentru inteligența artificială. Sediul central se află în Austin, Texas, iar produsele companiei sunt folosite de corporații, instituții guvernamentale și organizații din întreaga lume.

Compania a fost fondată în 1977, în Santa Clara, California, de Larry Ellison, Bob Miner și Ed Oates, sub numele de Software Development Laboratories (SDL). Cu doar 2.000 de dolari capital inițial, cei trei au început să dezvolte un program de baze de date inspirat de un proiect realizat pentru CIA. Soluția purta numele de cod „Oracle”, care ulterior a devenit și denumirea oficială a companiei.

În 1982, compania și-a schimbat numele în Oracle Systems Corporation, iar patru ani mai târziu a fost listată la bursă. Oferta publică inițială a marcat începutul unei perioade de expansiune rapidă, în care Oracle a reușit să se impună pe piață în fața unor concurenți puternici precum IBM și Sybase.

De-a lungul anilor ’80 și ’90, Oracle a dezvoltat versiuni tot mai complexe ale sistemului său de baze de date, devenind un standard pentru marile companii. Produsele Oracle au ajuns să fie folosite pentru gestionarea volumelor uriașe de informații în domenii precum finanțe, sănătate, retail sau telecomunicații.

În anii 2000, Oracle a intrat într-o nouă etapă de creștere prin achiziții majore. Printre cele mai importante se numără PeopleSoft (2005), Siebel Systems (2006), BEA Systems (2008) și Sun Microsystems (2010). Prin aceste tranzacții, Oracle și-a extins oferta de aplicații pentru afaceri, middleware și chiar hardware.

În ultimul deceniu, compania s-a reinventat, concentrându-se pe servicii de cloud computing și pe parteneriate în domeniul inteligenței artificiale. Colaborările cu OpenAI și NVIDIA au transformat Oracle într-un furnizor de infrastructură esențială pentru proiectele AI la scară globală.

Astăzi, Oracle este evaluată la aproape 958 de miliarde de dolari pe piețele financiare și este considerată un jucător-cheie în tranziția digitală a economiei mondiale

Ellison a ocupat diverse funcții de conducere în cadrul Oracle, inclusiv cea de președinte între 1978 și 1996. A fost și președinte al consiliului de administrație de două ori, între 1990 și 1992. În 1992, a suferit un accident grav în timp ce făcea bodysurfing, aproape fatal. A revenit în activitate în 1995, pentru încă un deceniu.

În 2014, Larry Ellison a renunțat la poziția de CEO, însă a rămas președinte executiv și director tehnologic. Din aceste roluri, a păstrat controlul asupra direcției strategice a Oracle. Deciziile sale privind investițiile în cloud și AI s-au dovedit decisive pentru succesul companiei.

Astăzi, la 81 de ani, Ellison continuă să fie implicat direct în orientarea companiei și în marile parteneriate. Oracle este evaluată la aproape 958 de miliarde de dolari, iar Ellison deține în jur de 41% din acțiuni.

În 2012, Ellison a cumpărat 98% din Lanai, a șasea insulă ca mărime din Hawaii. Un raport CNN din acel an nota că averea lui era atunci de doar 36 de miliarde de dolari și că insula era locul unde Bill și Melinda Gates s-au căsătorit (ulterior au divorțat).

Ellison este și un pasionat de navigație. În 2013, echipa Oracle Team USA, pe care a sprijinit-o financiar, a reușit să revină spectaculos și să apere trofeul America’s Cup. Echipa s-a desființat în 2017.

În 2018, Ellison a cofondat SailGP, o ligă internațională de catamarane de mare viteză, care concurează în întreaga lume și care a atras investitori celebri. Recent, actrița Anne Hathaway și un consorțiu de investitori au achiziționat echipa Italiei SailGP, iar fotbalistul Kylian Mbappé a investit în echipa Franței.

De asemenea, a relansat turneul de tenis Indian Wells din California, care a ajuns să fie supranumit „al cincilea slam”. Turneul este cunoscut și pentru restaurantul Nobu, amplasat chiar lângă unul dintre cele mai mari terenuri de joc.

Relația dintre Larry Ellison și Elon Musk a fost apropiată. Cofondatorul Oracle a făcut parte din consiliul Tesla între 2018 și 2022 și a sprijinit achiziția Twitter, actuala platformă X, cu o investiție de un miliard de dolari.

Potrivit biografiei scrise de Walter Isaacson, Ellison i-ar fi spus lui Musk:

„Voi investi un miliard sau cât consideri tu”.

Politica este un alt domeniu de interes pentru Ellison, care a donat frecvent milioane de dolari către Partidul Republican și grupuri conservatoare.

În 2022, a oferit 15 milioane de dolari unui super PAC care îl sprijinea pe senatorul republican Tim Scott din Carolina de Sud pentru alegerile prezidențiale. În 2015, a donat și pentru campania lui Marco Rubio.

În prezent, Ellison are legături strânse cu fostul președinte Donald Trump. În ianuarie, a apărut alături de CEO-ul OpenAI, Sam Altman, și de directorul SoftBank, Masayoshi Son, la Casa Albă, atunci când Trump a anunțat crearea unei noi companii destinate dezvoltării infrastructurii pentru inteligența artificială în Statele Unite.

Ellison a făcut și donații semnificative în domeniul medical. În 2016, a oferit 200 de milioane de dolari Universității Southern California pentru crearea unui centru de cercetare oncologică.

În 2010, a semnat Giving Pledge, angajându-se să doneze cel puțin 95% din avere. Recent, a anunțat că va direcționa o parte din fonduri către Ellison Institute of Technology, o organizație care dezvoltă proiecte pentru sănătate, agricultură și energie verde.

Astfel, Larry Ellison, copilul crescut de rude în Chicago și studentul care a abandonat de două ori facultatea, a ajuns în 2025 cel mai bogat om din lume, cu o companie aflată în centrul revoluției tehnologice actuale.