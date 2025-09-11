Criminalul Gheorghe Dincă, cunoscut pentru ororile sale din Caracal, a depus o cerere pentru a beneficia de tratamente medicale într-un spital civil. Solicitarea sa are loc după ce acesta a primit o pedeapsă de 30 de ani de închisoare, iar autoritățile trebuie să stabilească dacă poate fi externat temporar. Decizia instanței va determina modul în care Dincă își poate trata problemele de sănătate fără a compromite măsurile de siguranță.

Gheorghe Dincă a motivat solicitarea sa prin necesitatea de a se trata într-un spital civil, fără supraveghere permanentă, pentru a nu fi „stresat” de pază. În cererea depusă la instanță, el a promis că se va întoarce singur în penitenciar după finalizarea tratamentului.

În documentele oficiale, criminalul a susținut că anumite probleme medicale nu pot fi rezolvate în rețeaua sanitară a penitenciarului. El a invocat nevoia unor analize și tratamente care, potrivit acestuia, ar fi imposibil de efectuat sub pază strictă.

Autoritățile judiciare nu s-au lăsat impresionate și au cerut evaluarea de către medicii legiști. Aceștia vor stabili dacă starea de sănătate a lui Dincă justifică tratamentul în afara închisorii și dacă poate fi asigurat controlul adecvat pe toată durata procedurii.

Magistrații au decis că Gheorghe Dincă trebuie să fie examinat de medicii legiști înainte de a primi orice permisie. Expertiza are rolul de a determina dacă afecțiunile sale pot fi tratate în sistemul penitenciar sau necesită spitalizare în rețeaua civilă.

„Dispune efectuarea unei expertize medico legale de către Institutul de Medicină Legală Craiova, având următoarele obiective: dacă persoana condamnată prezintă afecţiuni medicale: dacă afecţiunile constatate nu pot fi tratate în reţeaua sanitară a ANP şi fac imposibilă executarea imediată a pedepsei; dacă afecţiunile constatate nu permit tratarea acestora cu asigurarea pazei permanente în reţeaua sanitară a Ministerului Sănătăţii; să se indice locul sau unitatea sanitară din reţeaua Ministerului Sănătăţii, unde urmează să se efectueze tratamentul, in cazul în care boala de care condamnatul suferă nu poate fi tratată in reţeaua A.N.P.; să se indice perioada recomandată pentru întreruperea executării pedepsei. Dispune ca plata expertizei medico-legală şi a examenelor complementare să fie suportată în avans din fondurile Ministerului Justiţiei alocate în acest sens Tribunalului Dolj. Se emite adresă către Penitenciarul Craiova, în vederea prezentării petentului – condamnat Dincă Gheorghe la Institutul de Medicină Legală Craiova, în vederea expertizării medicale a acestuia şi cu menţiunea de a se depune la dosar toate înscrisurile medicale referitoare la starea de sănătate a petentului”, se arată în decizia instanței.

Această expertiză va determina dacă Dincă poate fi tratat în afara penitenciarului și sub ce condiții. În cazul în care medicii stabilesc că tratamentul necesită spitalizare civilă, măsurile de pază vor fi obligatorii pe toată durata procedurii.

Gheorghe Dincă a fost condamnat pentru uciderea Alexandrei Măceșanu și a Luizei Melencu. Tribunalul din Olt i-a impus pedeapsa de 30 de ani de închisoare, cea mai mare posibilă pentru persoane peste 65 de ani, iar sentința a rămas definitivă la câteva luni după pronunțare.

Curtea de Apel Craiova a menținut pedeapsa principală, modificând doar anumite pedepse accesorii.

„În baza art. 396 alin. 1 şi 2 C. proc. pen. condamnă inculpatul Dincă Gheorghe la pedeapsa de 30 de ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat”, se arată în decizia instanței.

În acest context, orice solicitare de permisie medicală trebuie analizată cu atenție pentru a nu afecta executarea pedepsei și pentru a garanta siguranța publică. Instanțele au subliniat că orice mișcare a condamnatului va fi strict monitorizată.

Dincă și-a exprimat intenția de a merge la spital fără pază, însă autoritățile au clarificat că orice tratament în afara penitenciarului va fi însoțit de măsuri stricte de supraveghere.

Judecătorii au stabilit că expertiza medico-legală va indica unitatea sanitară potrivită și perioada necesară tratamentului, pentru a evita orice risc de evadare. Aceasta va include analiza posibilității de a efectua tratamente sub pază permanentă, dacă starea sa medicală impune spitalizare.

Decizia finală privind cererea lui Gheorghe Dincă va fi luată doar după obținerea raportului medicilor legiști și analiza completă a documentației medicale depuse la dosar.