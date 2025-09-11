Retailerul român „La Cocoș”, care urmează să fie preluat de grupul german Schwarz, își continuă expansiunea în România, anunțând că pe 24 septembrie, va deschide cel de-al cincilea hypermarket în Pitești. Acesta va fi situat în cadrul centrului comercial Supernova, în comuna Bradu, în locul fostului magazin Carrefour de pe DN65B.

„La Cocoș” a început inclusiv o campanie de angajare pentru noua locație și oferă salarii brute de până la 7.500 de lei pe lună, la care se adaugă tichete de masă și beneficii.

Potrivit lui, Iulian Nica, directorul general al lanțului de supermarketuri, grupul german Schwarz a anunțat că intenționează să preia majoritatea acțiunilor.

„De la avionul de linie cu care zburam împreună cu actualii investitori vom trece la o navetă spațială – simbol al unei viteze de scalare de 30 de ori mai mare”, a spus el.

Iulian Nica a mai afirmat că vrea să extindă brandul „La Cocoș” dincolo de granițele României, și să facă trecerea de la o cifră de afaceri de 1 miliard de lei la una de 1 miliard de euro.

Grupul german Schwarz va prelua 70% din acțiunile companiei, în timp ce Iulian Nica va păstra 30% va continua să conducă compania alături de echipa sa. Obiectivul comun este să dezvolte conceptul de magazin autentic românesc, atât pe piața internă, cât și pe cea europeană.

„Am deosebita plăcere să vă anunț că La Cocoș va deveni parte a Grupului Schwarz. Este o reală mândrie și o recunoaștere a muncii, dedicării și performanței noastre să fim integrați într-o structură de lider global. Prin această asociere se reconfirmă valoarea modelului La Cocoș care are un potențial real de creștere. Suntem mândri că, împreună cu echipa noastră actuală și viitoare, vom putea continua să construim durabil, având sprijinul Grupului Schwarz pentru a păstra identitatea brandului La Cocoș și pentru a amplasa sigla autentic românească pe toate magazinele care se vor deschide, atât în România, cât și în Europa. Această tranzacție nu este o simplă preluare, ci un parteneriat strategic menit să extindă și să consolideze conceptul La Cocoș, transformându-l într-un reper internațional în cadrul Grupului Schwarz. Astfel, La Cocoș va avea șansa să devină al patrulea pilon strategic, alături de Lidl, Kaufland și Schwarz Produktion. Transferul participației de la actualii investitori către Grupul Schwarz înseamnă mai mult decât o simplă schimbare de acționariat – reprezintă o oportunitate excepțională de a deveni parte din cea mai mare familie a retailului european. Dacă trecerea de la un antreprenor individual la un parteneriat cu investitori financiari a însemnat o accelerare a dezvoltării echivalentă cu reducerea unui parcurs de 15 ani la doar 5 ani, asocierea cu Grupul Schwarz reprezintă un adevărat zbor către lună: de la avionul de linie cu care zburam împreună cu actualii investitori, la o navetă spațială – simbol al unei viteze de scalare de 30 de ori mai mare”, a transmis Iulian Nica.

„La Cocoș” este un retailer românesc de tip discount. Fondat în anul 2014, a pornit ca o afacere de familie, iar primul magazin a fost deschis în Ploiești.

La început, magazinul măsura 400 mp și comercializa produse de import din Marea Britanie. În paralel, Iulian Nica a operat și un magazin online, lapreturidecriza.ro, unde oferea aceleași articole.

Locația fizică s-a extins treptat de-a lungul timpului, profitând de faptul că se afla într-o hală spațioasă. Suprafața magazinului a crescut mai întâi la 1.000 mp, apoi s-a dublat, ajungând ulterior la 3.000 mp, iar în prezent atinge 4.500 mp, limita maximă posibilă, potrivit datelor publicate de ZF.

Apoi, după ce locația din Ploiești a atins dimensiunea maximă, Iulian Nica a replicat modelul de afacere și în București.

Magazinul din complexul Vitantis a fost deschis la finalul anului 2020, astfel că primul an complet de funcționare a fost 2021, perioadă în care cifra de afaceri a înregistrat o creștere de peste 70%. Hipermarketul ocupă spațiul fostului Carrefour, care fusese închis cu mai bine de șase ani înainte.

În 2023, compania a deschis și al treilea magazin La Cocoș, tot în Ploiești, urmând modelul primei unități.