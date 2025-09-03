Nu mai este mult până când școlile vor începe din nou, iar părinții sunt pe ultima sută de metri cu cumpărăturile de rechizite.

Indiferent de clasa în care sunt copiii, părinții au o listă destul de lungă de rechiziție pe care trebuie să le achiziționeze, deși la liceu lista poate fi un pic mai scurtă.

În general, elevii au nevoie de:

Rechizite pentru clasa 0–IV

Ghiozdan

Penar

Creioane

Creioane colorate

Carioci

Stilou + rezerve de cerneală

Radieră

Ascuțitoare

Riglă

Trusă geometrie

Caiet tip 1

Caiet tip 2

Caiet de matematică

Caiet de muzică

Bloc de desen

Coperți pentru caiete

Etichete

Hârtie creponată/glasată

Lipici

Tempera + pensule + pahar pentru apă

Rechizite pentru clasele V–VIII

Ghiozdan

Penar

Etichete

Caiete de matematică

Caiete dictando

Caiete de muzică

Caiet de biologie/geografie

Creioane

Pixuri

Stilou

Creioane colorate

Carioci

Trusă geometrie

Bloc de desen A4

Set de acuarele/tempera + pensule

Rechizite pentru clasele IX–XII

Ghiozdan

Penar

Etichete

Caiete studențești de matematică

Caiete studențești dictando

Caiete de muzică

Caiet de biologie/geografie

Creioane

Pixuri

Stilou

Trusă geometrie

Bloc de desen A4

Prețurile rechizitelor, la fel ca în fiecare an, diferă de marca produselor și de magazinul din care sunt cumpărate. De asemenea, fiecare magazin are propriile promoții și se poate ca același produs, de la aceeași marcă, să aibă prețuri diferite.

În linii mari, prețurile pentru un ghiozdan complet de la Carrefour sunt următoarele:

Creioane BIC (12 buc.) — 13,90 lei

Pixuri BIC (3 buc.) — 7,19 lei

Pix corector BIC (2 buc.) — 8,90 lei

Creioane cerate BIC (12 buc.) — 10,99 lei

Carioci BIC (12 buc.) — 16,90 lei

Radieră BIC — 3,49 lei

Stilou BIC — 15,90 lei

Ascuțitoare BIC — 6,49 lei

Corector — 11,92 lei

Tempera — 14,90 lei

Paletă pictură — 2,49 lei

Plastilină — 5,99 lei

Caiet tip 1 — 2–3 lei

Caiet studențesc — 7–8 lei

Caiet de muzică — 1–3 lei

Caiet normal (dictando sau matematică) — 3–5 lei

Vocabular — 1–2 lei

Penar echipat (50 piese) — 59,90 lei sau 29,90 lei (în funcție de reducere)

Ghiozdan — 34,90 lei

În general, pentru cumpărături de rechizite de la Carrefour, părinții pot scoate din buzunar între 197,86 și 234,86 de lei. Este foarte important de menționat că în funcție de preferințele copilului, prețurile pot fi mai mici sau mai mari.

Părinții care cumpără rechizitele de la Cărturești vor scoate din buzunar următoarele sume:

Caiet dictando A5 — 3 lei

Caiet A4 — 9 lei

Caiet de muzică — 3 lei

Caiet de biologie — 4 lei

Caiet studențesc — 11 lei

Copertă caiet A4 — 5 lei

Stilou — de la 14 lei

Rezerve stilou — 4 lei

Creion mecanic — 12 lei

Mină pentru creion mecanic — 7 lei

Set pixuri — 18 lei

Radieră — 2 lei

Ascuțitoare — 4 lei

Lipici — 5 lei

Set evidențiatoare — 23 lei

Set carioci — 34 lei

Bloc de desen — 23 lei

Set creioane colorate — 26 lei

Acuarele — 46,50 lei

Trusă de geometrie — 21 lei

Penar — 47 lei

Ghiozdan — 40–100 lei

În general, pentru cumpărături de rechizite de la Cărturești, părinții pot scoate din buzunar între 361,50 și 421,50 lei. Este foarte important de menționat că în funcție de preferințele copilului, prețurile pot fi mai mici sau mai mari.

Pentru cei care au drum la magazinul La Cocoș, aici prețurile la rechizite par cele mai ofertante. Acestea sunt:

Acuarele — 8 lei

Culori la tub — 14,69 lei

Pahar pictură — 14,59 lei

Pensule — 9,29–13,99 lei

Lipici — 1,89 lei

Plastilină — 5,19 lei

Bloc desen A4 — 2,09 lei

Stilou — 4,39–7,99 lei

Rezerve stilou (30 buc.) — 9,19 lei

Caiet tip 1 — 1,29 lei

Caiet tip 2 — 1,29 lei

Caiet muzică — 1,49 lei

Caiet geografie — 1,49 lei

Caiet A5 (48 file) — 2,09 lei

Caiet A4 (80 file) — 5,99 lei

Copertă caiet studențesc — 1,29 lei

Vocabular — 0,89 lei

Trusă geometrie — 9,19 lei

Foarfecă — 4,29 lei

Hârtie creponată — 9,99 lei

Hârtie glasată — 9,79 lei

Ghiozdan — 44,99 lei

Penar — 16,99 lei

În general, pentru cumpărături de rechizite de la La Cocoș, părinții pot scoate din buzunar între 188,69 și 197,99 lei. Este foarte important de menționat că în funcție de preferințele copilului, prețurile pot fi mai mici sau mai mari.