Rechizitele de care au nevoie elevii în 2025
Nu mai este mult până când școlile vor începe din nou, iar părinții sunt pe ultima sută de metri cu cumpărăturile de rechizite.
Indiferent de clasa în care sunt copiii, părinții au o listă destul de lungă de rechiziție pe care trebuie să le achiziționeze, deși la liceu lista poate fi un pic mai scurtă.
În general, elevii au nevoie de:
Rechizite pentru clasa 0–IV
- Ghiozdan
- Penar
- Creioane
- Creioane colorate
- Carioci
- Stilou + rezerve de cerneală
- Radieră
- Ascuțitoare
- Riglă
- Trusă geometrie
- Caiet tip 1
- Caiet tip 2
- Caiet de matematică
- Caiet de muzică
- Bloc de desen
- Coperți pentru caiete
- Etichete
- Hârtie creponată/glasată
- Lipici
- Tempera + pensule + pahar pentru apă
Rechizite pentru clasele V–VIII
- Ghiozdan
- Penar
- Etichete
- Caiete de matematică
- Caiete dictando
- Caiete de muzică
- Caiet de biologie/geografie
- Creioane
- Pixuri
- Stilou
- Creioane colorate
- Carioci
- Trusă geometrie
- Bloc de desen A4
- Set de acuarele/tempera + pensule
Rechizite pentru clasele IX–XII
- Ghiozdan
- Penar
- Etichete
- Caiete studențești de matematică
- Caiete studențești dictando
- Caiete de muzică
- Caiet de biologie/geografie
- Creioane
- Pixuri
- Stilou
- Trusă geometrie
- Bloc de desen A4
Cât costă rechizitele în 2025?
Prețurile rechizitelor, la fel ca în fiecare an, diferă de marca produselor și de magazinul din care sunt cumpărate. De asemenea, fiecare magazin are propriile promoții și se poate ca același produs, de la aceeași marcă, să aibă prețuri diferite.
În linii mari, prețurile pentru un ghiozdan complet de la Carrefour sunt următoarele:
-
Creioane BIC (12 buc.) — 13,90 lei
-
Pixuri BIC (3 buc.) — 7,19 lei
-
Pix corector BIC (2 buc.) — 8,90 lei
-
Creioane cerate BIC (12 buc.) — 10,99 lei
-
Carioci BIC (12 buc.) — 16,90 lei
-
Radieră BIC — 3,49 lei
-
Stilou BIC — 15,90 lei
-
Ascuțitoare BIC — 6,49 lei
-
Corector — 11,92 lei
-
Tempera — 14,90 lei
-
Paletă pictură — 2,49 lei
-
Plastilină — 5,99 lei
-
Caiet tip 1 — 2–3 lei
-
Caiet studențesc — 7–8 lei
-
Caiet de muzică — 1–3 lei
-
Caiet normal (dictando sau matematică) — 3–5 lei
-
Vocabular — 1–2 lei
-
Penar echipat (50 piese) — 59,90 lei sau 29,90 lei (în funcție de reducere)
-
Ghiozdan — 34,90 lei
În general, pentru cumpărături de rechizite de la Carrefour, părinții pot scoate din buzunar între 197,86 și 234,86 de lei. Este foarte important de menționat că în funcție de preferințele copilului, prețurile pot fi mai mici sau mai mari.
Părinții care cumpără rechizitele de la Cărturești vor scoate din buzunar următoarele sume:
-
Caiet dictando A5 — 3 lei
-
Caiet A4 — 9 lei
-
Caiet de muzică — 3 lei
-
Caiet de biologie — 4 lei
-
Caiet studențesc — 11 lei
-
Copertă caiet A4 — 5 lei
-
Stilou — de la 14 lei
-
Rezerve stilou — 4 lei
-
Creion mecanic — 12 lei
-
Mină pentru creion mecanic — 7 lei
-
Set pixuri — 18 lei
-
Radieră — 2 lei
-
Ascuțitoare — 4 lei
-
Lipici — 5 lei
-
Set evidențiatoare — 23 lei
-
Set carioci — 34 lei
-
Bloc de desen — 23 lei
-
Set creioane colorate — 26 lei
-
Acuarele — 46,50 lei
-
Trusă de geometrie — 21 lei
-
Penar — 47 lei
-
Ghiozdan — 40–100 lei
În general, pentru cumpărături de rechizite de la Cărturești, părinții pot scoate din buzunar între 361,50 și 421,50 lei. Este foarte important de menționat că în funcție de preferințele copilului, prețurile pot fi mai mici sau mai mari.
Pentru cei care au drum la magazinul La Cocoș, aici prețurile la rechizite par cele mai ofertante. Acestea sunt:
-
Acuarele — 8 lei
-
Culori la tub — 14,69 lei
-
Pahar pictură — 14,59 lei
-
Pensule — 9,29–13,99 lei
-
Lipici — 1,89 lei
-
Plastilină — 5,19 lei
-
Bloc desen A4 — 2,09 lei
-
Stilou — 4,39–7,99 lei
-
Rezerve stilou (30 buc.) — 9,19 lei
-
Caiet tip 1 — 1,29 lei
-
Caiet tip 2 — 1,29 lei
-
Caiet muzică — 1,49 lei
-
Caiet geografie — 1,49 lei
-
Caiet A5 (48 file) — 2,09 lei
-
Caiet A4 (80 file) — 5,99 lei
-
Copertă caiet studențesc — 1,29 lei
-
Vocabular — 0,89 lei
-
Trusă geometrie — 9,19 lei
-
Foarfecă — 4,29 lei
-
Hârtie creponată — 9,99 lei
-
Hârtie glasată — 9,79 lei
-
Ghiozdan — 44,99 lei
-
Penar — 16,99 lei
În general, pentru cumpărături de rechizite de la La Cocoș, părinții pot scoate din buzunar între 188,69 și 197,99 lei. Este foarte important de menționat că în funcție de preferințele copilului, prețurile pot fi mai mici sau mai mari.