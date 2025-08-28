Georgescu subliniază că România ar putea funcționa pentru o perioadă limitată fără judecători, având în vedere durata mare a proceselor, sau fără profesori, elevii chiar percepând o eventuală suspendare a cursurilor ca pe o pauză binevenită.

Însă, dacă ar decide contabilii să intre în grevă timp de o lună, efectele ar fi devastatoare pentru economie. Lipsa depunerii declarațiilor fiscale esențiale, precum 300, 112 sau 100, ar duce la blocarea circuitului de informații contabile, iar statul nu ar mai putea calcula ce impozite și taxe să încaseze. În consecință, salariile nu ar mai putea fi plătite la final de lună, afectând direct cetățenii și companiile.

Nemulțumirea contabililor este alimentată de instabilitatea legislativă din domeniul fiscal. În doar o lună, Codul Fiscal a fost modificat de mai multe ori, iar multe dintre schimbări contravin prevederilor existente.

Codul Fiscal, considerat fundamentul fiscalității din România, stipulează la articolul 4 că orice modificare de taxe și impozite trebuie aplicată de la 1 ianuarie, dar numai după minimum șase luni de la publicare. Prin urmare, toate creșterile de taxe apărute în Monitorul Oficial după 1 iulie 2025 ar fi trebuit să intre în vigoare abia de la 1 ianuarie 2027.

Creșterea TVA, aplicată începând cu 1 august, contravine acestor prevederi.

Mai mult, în al doilea pachet de măsuri fiscale, au fost incluse zeci de alte modificări ale Codului Fiscal, unele dintre ele schimbate de la o zi la alta. În plus, experții contabili sunt supuși unei noi presiuni, fiind obligați, începând cu 1 ianuarie 2026, să plătească un CASS cu 50% mai mare.

Astfel, dacă protestele judecătorilor și ale profesorilor ar putea fi percepute de societate ca având un impact limitat pe termen scurt, o grevă a contabililor ar paraliza activitatea economică a țării.

Lipsa de coerență și predictibilitate a legislației fiscale riscă să ducă la o criză majoră, resimțită direct de fiecare angajat și angajator, consideră Radu Georgescu.

