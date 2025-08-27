Începând cu 1 august, cota de TVA a crescut de la 19% la 21%. Totuși, furnizorii de energie electrică au aplicat această cotă mărită inclusiv pe facturile emise în august pentru consumul realizat în luna iulie.

Explicația vine din Codul Fiscal, unde se stipulează clar că TVA-ul se aplică în funcție de data emiterii facturii, nu de perioada în care s-a realizat consumul. Așadar, dacă o factură este emisă după ce a intrat în vigoare noua cotă de TVA, aceasta se aplică indiferent când s-a făcut consumul.

Mulți români au considerat acest lucru o nedreptate, deoarece au fost taxați mai mult pentru un consum realizat înainte ca legea să intre în vigoare. Deși poate părea incorect pentru cetățeni, statul are acoperire legală pentru acest demers.

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, a confirmat că această situație este rezultatul reglementărilor fiscale actuale. El a explicat, într-o emisiune televizată, că TVA-ul se aplică la momentul emiterii facturii. A subliniat că nu companiile de electricitate sunt beneficiarele acestor bani suplimentari, ci statul român.

„E o chestiune de fiscalitate, iar ministrul Finanțelor a explicat foarte clar acest lucru. TVA se aplică în momentul în care se emit facturile, fie că vorbim despre energie electrică, utilități, telefonie mobile sau de orice altceva. Iar acel TVA nu rămâne la companie, ci ajunge la bugetul de stat. Acea diferență de TVA ajunge la bugetul de stat”, a explicat ministrul.

Ministrul a declarat că această regulă se aplică nu doar pentru electricitate, ci și pentru alte servicii, precum telefonia mobilă sau alte utilități. Din punctul său de vedere, este o aplicare strictă a Codului Fiscal. El a menționat că orice modificare a acestor prevederi ar trebui să vină de la Ministerul Finanțelor.

„Aceasta este legea în momentul de față. Când facturezi, facturezi la nivelul de taxare existent la momentul respectiv”, a explicat Bogdan Ivan.

Codul Fiscal prevede că TVA-ul se aplică în funcție de momentul în care este emisă factura. Aceasta este norma legală în vigoare, iar instituțiile statului o aplică întocmai. Deși poate fi considerată o practică abuzivă din punct de vedere moral, legal nu există încălcări. Problema apare atunci când consumatorii se așteaptă ca taxele să reflecte perioada de consum, nu momentul facturării.

Această prevedere afectează în mod direct milioane de consumatori casnici care, în plin val de scumpiri, se văd nevoiți să plătească sume mai mari. Deși consumul lor a fost realizat în iulie, când TVA-ul era de 19%, ei plătesc TVA de 21%, doar pentru că factura a fost emisă câteva zile mai târziu.

Ministrul Energiei a sugerat că Ministerul Finanțelor ar trebui să ofere clarificări. Alexandru Nazare și echipa sa trebuie să analizeze dacă există posibilități legale de rambursare a diferenței de TVA pentru cei afectați. Însă până în prezent nu au fost anunțate măsuri concrete.