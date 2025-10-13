România a atras aproximativ 4 miliarde de euro prin ultima emisiune de euroobligațiuni din acest an, considerată cea mai de succes tranzacție pe piețele internaționale în 2025.

Anunțul a fost făcut de Ministerul Finanțelor pe 2 octombrie, marcând a patra emisiune de acest tip realizată de stat în 2025 și ultima tranzacție publică de euroobligațiuni programată pentru acest an.

Emisiunea s-a realizat în trei tranșe: 2 miliarde de euro cu scadența la 7 ani, 1 miliard de euro cu scadența la 12 ani și 1 miliard de euro cu scadența la 20 de ani. Tranșele au avut randamente de 5,486%, 6,208% și respectiv 6,620%, iar dobânzile anuale corespunzătoare au fost de 5,375%, 6,125% și 6,500%.

Paralel cu această emisiune, România a continuat procesul de administrare activă a datoriei prin operațiuni de răscumpărare anticipată a euroobligațiunilor scadente în 2026. Operațiunile de răscumpărare, desfășurate pe durata a cinci zile lucrătoare, au vizat trei emisiuni cu scadența în 2026, în valoare totală de 4,25 miliarde de euro.

În final, statul a răscumpărat aproximativ 1 miliard de euro, respectiv 550 milioane din obligațiunile cu scadența în februarie 2026, 240,3 milioane din cele cu scadența în septembrie 2026 și 209,6 milioane din cele cu scadența în decembrie 2026. Operațiunea a vizat reducerea riscului de refinanțare și extinderea maturității medii reziduale a portofoliului de datorie.

Volumul total al ordinelor investitorilor înainte de fixarea marjelor a atins 17,5 miliarde de euro, s-au înregistrat cele mai mari reduceri de spread pentru tranșele de 7 și 20 de ani (45 de puncte de bază) și pentru tranșa de 12 ani (40 de puncte de bază), iar operațiunea de răscumpărare anticipată a devenit cea mai mare realizată vreodată de România printr-o emisiune de euroobligațiuni.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a subliniat semnificația tranzacției: „Succesul României pe piețele internaționale de capital, în prima zi după adoptarea rectificării bugetare, confirmă încrederea investitorilor în direcția economică a țării și în măsurile adoptate. Semnalul transmis sprijină continuarea reformelor pentru stabilitate macroeconomică și sustenabilitate fiscală. Vom acționa ferm pentru corectarea dezechilibrelor și pentru un mediu investițional predictibil și atractiv.”

Emisiunea a atras o bază diversificată de investitori. Fondurile de tip „real money” – active administrate privat – au avut o pondere majoritară în toate tranșele, cu 71% în tranșa de 7 ani, 51% în cea de 12 ani și 69% în cea de 20 de ani. Fondurile de pensii și asigurări au fost cele mai active în tranșa de 12 ani, cu o pondere de 18%. Fondurile suverane și instituțiile oficiale au avut o participare echilibrată, între 5% și 8%, în funcție de tranșă.

Din punct de vedere geografic, investitorii au provenit în principal din Marea Britanie, Statele Unite și Europa de Vest, România reprezentând între 2% și 9% în funcție de tranșă. Distribuția arată interesul larg al investitorilor internaționali și confirmă încrederea piețelor în economia românească.

Tranzacția a fost intermediată de Citigroup, Erste Group Bank, HSBC, ING, J.P. Morgan și Raiffeisen Bank și face parte din strategia României de finanțare externă în 2025, menită să asigure atât acoperirea necesarului de finanțare, cât și consolidarea rezervelor valutare ale statului.