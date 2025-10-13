Guvernul Bulgariei a adoptat un nou decret prin care se introduce o vinietă de o zi pentru vehiculele cu o greutate de până la 3,5 tone, categorie care include autoturismele, SUV-urile și microbuzele mici. Măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026, iar prețul acesteia a fost stabilit la 4,09 euro, potrivit modificărilor aduse sistemului bulgar de taxe rutiere.

Autoritățile au explicat că noua taxă este concepută pe baza „principiului proporționalității și regula creșterii valorii odată cu scurtarea perioadei de valabilitate”, în conformitate cu sistemele de tarifare aplicate în alte state europene.

Această decizie marchează un pas important în procesul de modernizare a sistemului rutier al Bulgariei, care se aliniază astfel la standardele europene în contextul pregătirilor pentru adoptarea monedei euro.

Pentru vehiculele grele sau de dimensiuni mari care circulă fără autorizațiile necesare, a fost introdusă o taxă compensatorie de 1.200 leva (echivalentul a aproximativ 613,55 euro). Măsura are un rol preventiv, fiind „mai mare decât costul autorizațiilor, dar mai mică decât amenzile oficiale”, pentru a descuraja folosirea neautorizată a drumurilor cu taxă.

Decretul aduce și actualizări privind utilizarea specială a drumurilor prin amplasamente comerciale. Printre noutăți se numără includerea stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice în lista facilităților care vor necesita autorizație de funcționare. În plus, drumurile expres vor fi taxate la același nivel ca autostrăzile, eliminând diferențele dintre cele două tipuri de infrastructură.

Totodată, sunt introduse noi tarife pentru organismele care verifică furnizorii de servicii electronice de taxare rutieră, măsură menită să crească nivelul de transparență și control în sistem.

Prin aceste schimbări, Bulgaria își consolidează cadrul legislativ din domeniul transporturilor și își adaptează infrastructura rutieră la standardele Uniunii Europene. Noua vinietă de o zi este destinată, în special, șoferilor care călătoresc ocazional sau tranzitează țara, oferind o alternativă flexibilă și mai echitabilă față de vinietele cu durată mai lungă.

Reforma sistemului de taxe rutiere reprezintă, potrivit autorităților de la Sofia, un pas esențial către „armonizarea cu practicile europene și crearea unui mecanism de plată modern, eficient și corect pentru toți participanții la trafic”.