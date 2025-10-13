Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială a anunțat programul distribuției ajutoarelor sociale pentru luna octombrie. În cadrul acestui calendar, indemnizațiile pentru persoanele cu dizabilități vor fi virate marți, 14 octombrie.

Potrivit unor discuții de pe un forum de Facebook, există semnale că în anumite conturi plata indemnizației pentru persoanele cu handicap ar putea fi efectuată încă de astăzi, 13 octombrie.

Pentru beneficiarii care optează pentru plata prin mandat poștal, distribuirea indemnizațiilor pentru persoanele cu handicap va începe pe 17 octombrie.

Suma indemnizației variază în funcție de severitatea afecțiunii și se acordă numai după efectuarea unei evaluări sociale și medicale care confirmă existența unei boli care limitează capacitatea de muncă sau autonomia.

Indemnizația lunară pentru persoanele cu handicap este de 529 de lei, acordată fără condiție de venit. În plus, se oferă un buget lunar suplimentar de 199 de lei, tot fără restricții de venit. Pentru cei care au nevoie de sprijin permanent, există indemnizația de însoțitor de 2.363 de lei începând cu 1 iulie 2024 sau posibilitatea de a beneficia de un asistent personal, în cazul persoanelor încadrate cu grad grav de handicap care necesită astfel de suport.

Persoanele eligibile primesc o indemnizație lunară de 350 de lei, fără condiții privind venitul. La aceasta se adaugă un buget complementar de 146 de lei pe lună, tot fără restricții de venit. De asemenea, pentru copiii cu handicap grav, se acordă o prestație de 463 de lei, valabilă începând cu drepturile aferente lunii iunie 2024.

Pentru copiii cu handicap accentuat, se va acorda o prestație lunară de 232 de lei începând cu 1 martie 2024, iar pentru cei cu handicap de grad mediu, suma prevăzută este de 80 de lei pe lună, valabilă de la aceeași dată.

Plățile pentru alocațiile copiilor, indemnizația pentru creșterea copilului și stimulentul de inserție au ajuns deja în conturile bancare ale beneficiarilor. Începând de astăzi, aceste sume vor fi disponibile și pentru persoanele care au ales varianta prin mandat poștal.

Alocația de plasament va fi disponibilă în conturile bancare începând cu 20 octombrie, iar tot în această zi va demara și distribuirea prin mandat poștal.

Plățile pentru alocația lunară de hrană a persoanelor cu HIV/SIDA și indemnizația de hrană pentru pacienții cu TBC vor fi efectuate în conturile bancare începând cu 20 octombrie, iar distribuirea prin mandat poștal va începe în aceeași zi.

Ajutorul de incluziune (VMD) va fi acordat tot pe 20 octombrie, fiind disponibil atât în conturile bancare ale beneficiarilor, cât și prin intermediul mandatelor poștale.

