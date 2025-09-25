Din septembrie 2025, părinții care sunt în concediu pentru creșterea copilului vor primi indemnizații mai mici cu aproximativ 10%. Guvernul Bolojan a decis să aplice contribuția la sănătate și pentru aceste mame, ceea ce înseamnă că ele vor pierde lunar între 200 – 850 de lei din venit.

Pentru mulți părinți, această reducere de 10% înseamnă o cheltuială suplimentară pentru copil, care înainte putea fi acoperită din indemnizație.

Guvernul Bolojan spune că a luat această măsură ca să crească numărul de oameni care contribuie la sistemul public de sănătate, unde deja aproape 10 milioane de persoane plătesc contribuții.

Părinții spun că această taxă suplimentară ar putea descuraja nașterile. Mulți s-au revoltat și strâng semnături pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională a României (CCR). Ei spun că plata contribuției de sănătate după calcularea venitului net înseamnă o dublă impozitare.

Practic, pierderile anuale pentru o familie pot ajunge la aproximativ 10.200 de lei. Mulți cred că, dacă ar fi plătit direct contribuția de 2.430 de lei la ANAF, ar fi rămas cu aproape 8.000 de lei în plus la finalul anului.

Oamenii spun că indemnizațiile și diurnele sunt un venit modest și că toate s-au scumpit, iar părinții nu știu de unde să mai taie. Românii sunt revoltați că statul ajută alte țări, dar nu își susține propriii cetățeni care cresc copii și contribuie ani de zile la buget.

Mamele care au muncit și plătit taxe consideră că este nedrept să fie afectate de noi impozite, în timp ce salariile uriașe și pensiile speciale ale unor angajați de stat rămân neatinse. Frustrarea crește când văd că este mai ușor să tai de la cei cu venituri mici, dar nu și de la privilegiați. În plus, mulți se întreabă de ce alții, precum copiii din Ucraina, beneficiază de sprijin fără astfel de tăieri.