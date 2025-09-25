Guvernul Bolojan scade indemnizațiile părinților aflați în concediu de creștere a copilului cu 10%
Din septembrie 2025, părinții care sunt în concediu pentru creșterea copilului vor primi indemnizații mai mici cu aproximativ 10%. Guvernul Bolojan a decis să aplice contribuția la sănătate și pentru aceste mame, ceea ce înseamnă că ele vor pierde lunar între 200 – 850 de lei din venit.
Pentru mulți părinți, această reducere de 10% înseamnă o cheltuială suplimentară pentru copil, care înainte putea fi acoperită din indemnizație.
Guvernul Bolojan spune că a luat această măsură ca să crească numărul de oameni care contribuie la sistemul public de sănătate, unde deja aproape 10 milioane de persoane plătesc contribuții.
Părinții contestă măsura Guvernului Bolojan, considerând-o nedreaptă
Părinții spun că această taxă suplimentară ar putea descuraja nașterile. Mulți s-au revoltat și strâng semnături pentru a contesta măsura la Curtea Constituțională a României (CCR). Ei spun că plata contribuției de sănătate după calcularea venitului net înseamnă o dublă impozitare.
Practic, pierderile anuale pentru o familie pot ajunge la aproximativ 10.200 de lei. Mulți cred că, dacă ar fi plătit direct contribuția de 2.430 de lei la ANAF, ar fi rămas cu aproape 8.000 de lei în plus la finalul anului.
Oamenii spun că indemnizațiile și diurnele sunt un venit modest și că toate s-au scumpit, iar părinții nu știu de unde să mai taie. Românii sunt revoltați că statul ajută alte țări, dar nu își susține propriii cetățeni care cresc copii și contribuie ani de zile la buget.
Mamele care au muncit și plătit taxe consideră că este nedrept să fie afectate de noi impozite, în timp ce salariile uriașe și pensiile speciale ale unor angajați de stat rămân neatinse. Frustrarea crește când văd că este mai ușor să tai de la cei cu venituri mici, dar nu și de la privilegiați. În plus, mulți se întreabă de ce alții, precum copiii din Ucraina, beneficiază de sprijin fără astfel de tăieri.
Câteva comentarii din mediul online ale părinților revoltați
„Am ajuns de rasul râsurilor
Diurne si indemnizațiile lor nu sunt decât „un venit modest”….din păcate!
Păcatul lor sa fie ! Toate s-au scumpit și ei nu știe de unde sa mai taie …
Eh lasă că ne place…. Altfel luam atitudine…. Chiar zilele astea am auzit multe chestii de genu dacă eu ma descurc de altu nu ma intreseaza,cui nu ii convine sa își mai ia un job,trebuie sa ne sacrificam pentru binele țării… Și multe altele, deci am ajuns la concluzia ca nu pot sa am pretenții la peste 60% din mentalitatea romanilor. Plus ca ne vaitam doar în comentarii da nu vad pe nimeni afara sa își ceara drepturile pt care a muncit și a plătit.
Ma minuneaza atata prostie! Venita din partea unor femei, chiar! Cica vrem sa ne creasca statul copiii! Nu vrem decat din impozitele colosale care ne sunt încasate lunar, sa beneficiem si noi cat luam o “pauza” si ne ocupam sa crestem copii, viitorul tarii! Tara asta ajuta alte popoare fara ca macar sa ii puna la munca, ajutoare uriase, date din banii cetatenilor romani care contribuie cu cel mai mare procent de impozit pe venit din intreaga Uniune Europeana! Dar nu, mamele care au contribuit ani buni inainte de a avea un copil, nu au dreptul! Trebuie sa moara de foame si ele si copiii lor! Rușine să vă fie, încuiaților!
Banii merg la ucrainenii are dacă eram în locul lor ne împușcau pe loc,pe toți ..alimentam războiul altora ,rușine domnule președinte!!!!
Cel mai ușor se taie de la cei cu venituri mici , cand vine vorba de taiat de la cei cu salarii exorbitante , angajați la stat , plătiți din banii noștrii si de la cei cu pensii colosale , pensionați la 48 de ani cu pensii speciale de mii de euro pe lună nu se poate , că doar nu o sa ia de la protejații lor. De restul nu mai interesează pe nimeni.
Sunt curios la copiii din Ucraina le-a tăiat 10%”, au scris românii pe Facebook.