BERBEC Joi, aspectul lui Marte cu Soarele sugerează că energia ta pare să fie gata să explodeze, dar direcția pare să fie la latitudinea ta. Dacă o canalizezi spre muncă, poți muta munții din loc; dacă o risipești pe mici conflicte, cel mai probabil ai avea doar praf și fum. Stelele îți indică faptul că răbdarea e testată, mai ales la birou, sau, în relațiile apropiate. În plan personal, un gest simplu de bunătate poate cântări mai mult decât zece replici ironice. Spre seară, sportul sau o ieșire relaxată pot fi supapa ideală.

TAUR Poziția Lunii în raport cu Venus sugerează o nevoie de stabilitate emoțională și confort. Joi e posibil să te simți mai atras de plăcerile simple: o masă bună, un somn de prânz tihnit, dacă ai cum, o discuție fără agitație. Totuși, stelele arată că poți avea surprize la locul de muncă , nimic dramatic, doar nevoia de adaptare. În plan personal, diplomația și modestia pot fi cheia succesului. Spre seară, un film relaxant, sau o plimbare scurtă pot aduce echilibrul dorit.

GEMENI Aspectele lui Mercur sugerează o zi în care comunicarea poate fi la cote maxime. Joi pari să fii în mijlocul conversațiilor, discuțiilor sau chiar al micilor bârfe. Stelele arată că poți fi ascultat cu interes, dar și că uneori spui mai mult decât ar trebui. Poți primi o veste care îți schimbă planurile, dar o iei ca pe o provocare. Spre seară, energia mentală ridicată îți aduce inspirație pentru scris, lectură, sau planuri creative.

RAC Poziția Lunii în semnul tău îți poate aduce o sensibilitate aparte. Joi, lumea ți se poate părea mai intensă: sunetele, cuvintele, chiar și privirile. Stelele indică faptul că ai putea avea nevoie de odihnă și echilibru, altfel riști să te simți copleșit. În familie sau în anturaj, cere ajutor fără rețineri: oamenii pot fi mai dispuși să sprijine decât să critice. Spre seară, o cină tihnită și o discuție sinceră pot fi medicamentul perfect pentru suflet.

LEU Soarele, protectorul tău, formează un aspect favorabil cu Jupiter, ceea ce sugerează energie și optimism. Joi poți să fii mai dispus să ajuți, să te implici și să aduci lumina ta personală în viața altora. Totuși, stelele indică și riscul de a te pierde în prea multe direcții. Încrederea în tine crește, dar ai nevoie să o folosești constructiv. Spre seară, un gest de recunoștință sau o conversație motivațională îți pot confirma că ești pe drumul cel bun.

FECIOARĂ Aspectul dintre Mercur și Saturn îți pot oferi astăzi o claritate aparte în gândire. Joi pari să fii organizat, eficient și capabil să faci planuri pe termen lung. Stelele sugerează însă că perfecționismul îți poate pune bețe în roate: nu totul trebuie să fie impecabil pentru a fi valoros. În relații, calmul și disponibilitatea ta de a asculta pot aduce liniște. Spre seară, o activitate relaxantă, poate chiar legată de natură, îți poate reîncărca bateriile.

BALANȚĂ Venus, patroana ta, poate avea o poziție care favorizează creativitatea și socializarea. Ziua de joi poate fi o zi bună pentru întâlniri, colaborări sau chiar pentru un strop de flirt. Stelele arată că realismul te poate ajuta să nu te pierzi în visuri imposibile, dar și că poți avea ocazia să aduni energie din ieșirile cu prietenii. Spre seară, un spectacol, un film sau o discuție culturală pot fi exact condimentul de care ai nevoie.

SCORPION Aspectele lui Marte și Jupiter sugerează că joi poți avea ocazia să dovedești ce poți. Poate fi o zi bună pentru a afirma puncte de vedere, dar cu tact și diplomație. Stelele arată că relațiile financiare sau profesionale pot fi consolidate dacă ești atent la detalii. Ar putea fi bine să eviți investițiile majore deocamdată, dar proiectele în care ai muncit deja pot da primele roade. Spre seară, introspecția și planurile pentru viitor îți pot aduce liniște.

SĂGETĂTOR Poziția Soarelui în semnul de Aer al Balanței sugerează că joi imaginația și inițiativa ar trebui să fie în creștere. Stelele arată că ai putea avea toate atuurile pentru a începe un proiect nou sau a prezenta o idee. Totuși, ritmul alert poate aduce și oboseală: ai nevoie de pauze și aer curat. Relațiile personale pot fi dinamice și pot aduce surprize plăcute. Spre seară, o conversație relaxată îți poate aduce inspirație și chef de viață.

CAPRICORN Saturn are o poziție care sugerează disciplină, dar și rigiditate. Joi pari să simți că totul se accelerează și că nu mai ai răbdare. Stelele indică faptul că relațiile sociale te pot ajuta să menții echilibrul, dar și că ai putea avea mai multă nevoie de concentrare pentru a evita greșeli. Nu te lăsa copleșit: disciplina ta naturală ar trebui să fie suficientă pentru a trece peste provocări. Spre seară, relaxarea active, sport, plimbare, îți poate face bine.

VĂRSĂTOR Uranus se află într-o poziție care poate favoriza deciziile îndrăznețe. Ziua de joi poate fi o zi bună pentru colaborări și pentru a testa idei noi. Stelele arată că simțul tău strategic pare să fie ascuțit, însă ar putea fi nevoie și de curaj pentru a trece la fapte. Relațiile amoroase cer atenție, mai ales dacă programul nu-ți lasă prea mult timp liber. Spre seară, un gest mic de afecțiune sau o discuție sinceră pot echilibra balanța.

PEȘTI Poziția Lunii s-ar părea că sugerează că joi ai putea avea nevoie să fii autentic și să nu te ascunzi după aparențe. Stelele arată că oboseala poate fi mai mare decât de obicei, iar soluția nu pare să fie cafeaua în exces, ci mai degrabă activitățile simple și liniștite. Rutina te poate salva de haos, chiar dacă nu sună spectaculos. Spre seară, sportul ușor sau un moment de introspecție te pot ajuta să-ți recapeți energia.