BERBEC Miercurea aceasta, poziția lui Marte, protectorul tău cosmic, pare să îți dea o doză suplimentară de hotărâre, dar și de încăpățânare. Stelele sugerează că ai putea fi pregătit să porți bătălii, chiar și acolo unde nu există încă un front. Dacă alegi să-ți folosești energia pentru a sprijini pe cineva, rezultatele pot fi spectaculoase. Colegii sau prietenii pot aprecia loialitatea ta, chiar și când pare ușor teatrală. Ai grijă la excese: și eroii au nevoie de hidratare, nu doar de statui epice.

TAUR Poziția Lunii arată că atenția ta s-ar părea că se îndreaptă astăzi către lucrurile practice: bani, confort, siguranță. Ziua de miercuri îți poate aduce șansa unei mici bucurii financiare, un discount, o reducere sau un câștig neașteptat. Stelele sugerează și că planurile de familie sau casă pot intra într-o etapă plăcută. Poate fi o zi în care răbdarea și diplomația ta pot fi răsplătite. Spre seară, o cină tihnită și un pahar de vin bun pot mai valoroase decât zece discursuri motivaționale.

GEMENI Miercuri, Mercur, patronul tău, se află într-un aspect favorabil care poate aduce vești bune sau soluții ingenioase. Totuși, poziția lui arată și că ai putea fi tentat să vorbești înainte să gândești. Stelele sugerează că un mic conflict poate fi evitat prin tact și simț al umorului. În plan personal, poți primi un mesaj neașteptat care să-ți aducă zâmbetul pe buze. Spre seară, energia ta mentală poate fi bună pentru ”puzzle-uri”, glume inteligente sau chiar pentru a scrie câteva pagini.

RAC Poziția Lunii te poate face mai sensibil decât de obicei și mai receptiv la atmosfera din jur. Stelele arată că astăzi poți să fii diplomat, dar și ușor nostalgic, cu gândul la lucruri care au trecut. Conjunctura astrală îți sugerează să folosești această dispoziție pentru a crea armonie în familie sau la locul de muncă. Nu te teme să spui ce simți, chiar dacă emoțiile pot fi greu de pus în cuvinte. Spre seară, un gest mic de tandrețe poate face cât o declarație complexă.

LEU Soarele, guvernatorul tău, formează astăzi un aspect interesant cu Jupiter, ceea ce sugerează că poți fi mai optimist și mai deschis spre nou. Ziua de miercuri poate fi plină de surprize, dar contează cum le primești: cu entuziasm, sau cu suspiciune. În plan profesional, munca ta poate fi recunoscută, dar evită să-ți asumi mai multe riscuri financiare decât e cazul. Spre seară, bucură-te de un moment simplu, cu prietenii sau familia, bucuria vine și din lucruri mărunte.

FECIOARĂ Miercurea aceasta pari să fii susținut de un aspect armonios între Mercur și Saturn, care sugerează claritate în gândire și planuri bine conturate. Totuși, stelele te sfătuiesc să nu cazi în capcana perfecționismului: nu totul trebuie să fie impecabil pentru a fi valoros. Poate fi o zi bună să iei decizii practice și să-ți organizezi agenda pentru perioada următoare. Spre seară, o plimbare relaxantă sau o conversație intelectuală îți pot aduce liniștea dorită.

BALANŢĂ Venus, stăpâna ta, s-ar părea că se află într-o poziție care favorizează creativitatea și atracția personală. Stelele par să arate că poți fi mai deschis către colaborări și idei noi. Totuși, conjunctura astrală s-ar părea că te avertizează să nu promiți mai mult decât poți oferi. Ziua poate să fie bună pentru activități artistice sau pentru discuții diplomatice. Spre seară, eleganța și rafinamentul tău pot face dintr-o simplă întâlnire un mic eveniment de neuitat.

SCORPION Miercurea aceasta, Jupiter se află într-un aspect care sugerează oportunități de progres, dar și tentația de a fi prea precaut. Stelele arată că e posibil să-ți dorești să joci o „lovitură de maestru”, dar uneori poate fi mai bine să aștepți momentul potrivit. Totuși, energia zilei s-ar părea că te poate sprijini în planurile personale și financiare, dacă alegi să ai curaj. Spre seară, introspecția și un plan bine gândit te pot ajuta să privești viitorul cu mai multă încredere.

SĂGETĂTOR Poziția Soarelui în raport cu semnul tău poate indica un plus de vitalitate și dorința de a te exprima liber. Totuși, aspectele astrale arată că graba, sau lipsa de răbdare, pot strica farmecul zilei. În loc să vrei totul acum, aplică „tehnica feliilor de salam” și împarte sarcinile pe bucăți. În dragoste și relații, sinceritatea directă poate fi bine primită, dar condimentată cu un strop de umor. Spre seară, o activitate sportivă sau culturală îți poate echilibra energia.

CAPRICORN Saturn, protectorul tău, s-ar părea că formează un aspect mai tensionat care poate sugera rigiditate sau tendința de a critica. Stelele te îndeamnă să îți amintești că flexibilitatea e cheia progresului. Dacă alegi să vezi partea constructivă a zilei, poți descoperi că poți încheia proiecte importante. În plan personal, pari să ai nevoie de mai multă odihnă și de un strop de răbdare cu tine însuți. Spre seară, o conversație caldă cu cineva apropiat îți poate ridica moralul.

VĂRSĂTOR Miercurea aceasta, poziția lui Uranus s-ar părea că sugerează dorința de a experimenta ceva nou sau de a ieși din rutină. Stelele arată că ideile tale pot fi percepute ca excentrice, dar au potential, dacă sunt aplicate cu răbdare. Poate fi o zi bună pentru a reface legături de prietenie sau pentru a explora domenii care te pasionează. Spre seară, o discuție neașteptată sau o carte interesantă îți pot aprinde scânteia creativității.

PEŞTI Poziția Lunii în semnul tău poate indica o sensibilitate aparte, care te poate ajuta să înțelegi mai bine emoțiile celorlalți. Totuși, aspectele astrale sugerează și tendința de a te pierde în visare. Astăzi, s-ar părea că poate fi important să găsești echilibrul între fantezie și realitate. Dacă alegi să îți exprimi creativitatea, poți descoperi că poți găsi, astăzi, unele resurse neașteptate. Spre seară, o activitate legată de apă: o plimbare pe lângă un lac, o baie cu săruri, chiar și un film cu tematică marina, îți poate reda energia.