Sindicatele atrag atenția că în regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului Educației există formulări care lasă loc de interpretări. În special, sintagma „momentul acordării voucherelor de vacanță” este considerată problematică.

Potrivit sindicaliștilor, dacă acest moment este fixat în a doua jumătate a lunii octombrie, angajații nou-încadrați după 15 octombrie riscă să nu fie eligibili, pentru că la acea dată nu figurează încă în statele de plată.

În documentul transmis ministerului, aceștia au cerut să fie clarificat dacă intenția a fost de a exclude sau nu aceste cazuri și cum trebuie corelată prevederea cu articolele 3 și 8 din regulament.

Ordinul Ministerului Educației, publicat în Monitorul Oficial, prevede că fiecare angajat din unitățile și instituțiile de învățământ de stat subordonate sau coordonate de Ministerul Educației are dreptul la vouchere de vacanță de 800 de lei pe an. Acestea se emit exclusiv pe suport electronic și pot fi folosite doar pentru plata a maximum 50% din valoarea unui pachet turistic de cel puțin 1.600 de lei.

Beneficiari sunt doar angajații cu salarii nete de cel mult 8.000 de lei, calculate pentru funcția de bază din luna acordării.

Regulamentul mai stabilește că:

voucherele se acordă proporțional cu perioada lucrată în cursul anului;

nu pot fi emise sume fracționate sub 50 de lei;

cardurile sunt netransferabile și pot fi folosite numai pentru servicii turistice din România;

unitatea angajatoare are obligația de a dovedi raportul de muncă al beneficiarului.

Ministerul a stabilit ca termenul de încărcare a cardurilor să fie 15 octombrie, dar sindicatele atrag atenția că exact această dată poate crea discriminări pentru cei nou-angajați.

În adresa înaintată oficial, liderii sindicali au transmis că este nevoie de o precizare explicită privind sensul sintagmei „momentul acordării voucherelor”, pentru ca unitățile școlare și angajații să știe exact cum să procedeze.

Sindicatele cer clarificarea în regim de urgență, pentru ca niciun angajat eligibil să nu fie exclus din cauza unor interpretări diferite ale regulamentului.