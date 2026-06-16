Profesorii ies din nou miercuri în stradă. Aproximativ 20.000 de angajați din educație protestează împotriva noii legi a salarizării

Sindicatele din educație organizează miercuri, 17 iunie, un nou protest de amploare în București. Nemulțumirile vizează proiectul noii legi a salarizării unitare, despre care reprezentanții angajaților din învățământ spun că nu respectă angajamentele asumate de autorități în ultimii ani.

Aproximativ 20.000 de persoane sunt așteptate să participe la manifestația care va începe în Piața Victoriei și va continua cu un marș către Parlament.

Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI) au anunțat organizarea protestului, susținând că proiectul noii legi a salarizării, publicat în luna mai de Ministerul Muncii, afectează veniturile personalului din educație și nu reflectă angajamentele asumate de autorități după protestele din ultimii ani.

Potrivit sindicaliștilor, măsurile de austeritate adoptate recent și lipsa unor soluții pentru problemele din sistem au determinat organizarea unei noi manifestații de amploare.

Reprezentanții celor două federații au transmis că fiecare angajat din educație are dreptul la condiții socio-profesionale decente și la o remunerare care să reflecte munca depusă. De asemenea, aceștia au subliniat că elevii au dreptul la un sistem educațional de calitate și la un cadru stabil pentru desfășurarea procesului de învățământ.

Organizațiile sindicale susțin că actualul proiect al legii salarizării reprezintă o renunțare la promisiunile făcute după grevele și protestele din ultimii ani și consideră că educația nu este tratată ca o prioritate în politica publică.

Ministerul Muncii a publicat pe 25 mai proiectul noii legi a salarizării unitare, una dintre reformele asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Conform documentului, salariile din sectorul public vor fi calculate prin înmulțirea coeficientului de salarizare aferent fiecărei funcții cu valoarea de referință stabilită anual prin legea bugetului de stat. Pentru anul 2027, valoarea de referință propusă este de 4.100 de lei.

În învățământul universitar, coeficienții pornesc de la 1,84 pentru un asistent universitar debutant și pot ajunge la 4,00 pentru un profesor universitar cu peste 25 de ani vechime.

În învățământul preuniversitar, coeficienții diferă în funcție de gradul didactic și vechimea în muncă. Un profesor debutant are coeficientul 1,84, iar un profesor cu grad didactic I și peste 25 de ani vechime poate ajunge la 2,35.

Proiectul stabilește și coeficienți pentru personalul didactic auxiliar. De exemplu, administratorii financiari cu studii superioare au coeficienți cuprinși între 1,62 și 1,86, în timp ce informaticienii și analiștii programatori pot ajunge la un coeficient de 2,00.

Acțiunea programată pentru 17 iunie este una dintre cele mai ample manifestații organizate de sindicatele din educație în acest an. Participanții vor solicita modificarea proiectului de lege și reluarea dialogului cu autoritățile.

Nemulțumirile vizează atât nivelul salariilor propuse prin noua grilă, cât și modul în care au fost respectate angajamentele asumate anterior față de personalul din învățământ.

Pe lângă salariile de bază, proiectul prevede și posibilitatea acordării unor premii de performanță pentru personalul din educație. Cu toate acestea, sindicatele consideră că prevederile actuale nu răspund principalelor revendicări formulate de angajații din sistem.

Manifestația de miercuri va începe în Piața Victoriei, iar participanții vor continua cu un marș către Parlament, unde vor solicita modificarea proiectului aflat în dezbatere publică.