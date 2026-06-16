Sustenabilitate. Marius Brînzea: Sustenabilitatea reprezintă un deziderat suprem al omenirii, însă rezolvarea vine doar de la modele economice circulare (video)

Modificările aduse raportării de sustenabilitate la nivel european schimbă semnificativ modul în care companiile gestionează cerințele ESG și CSRD. În cadrul evenimentului Capital.ro „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, Marius Brînzea, Director Strategie Reciclad’OR, a explicat impactul noilor reguli asupra mediului de afaceri și beneficiile simplificării proceselor de raportare.

Capital.ro organizează marți, 16 iunie 2026, începând cu ora 11:00, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul își propune să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde. Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Evenimentul este transmis LIVE pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Tematică:

Costurile reale ale conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică;

Reputație, risc și avantaj competitiv — cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung;

Investițiile în sustenabilitate — strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real;

Proiecte de sustenabilitate scalabile — exemple concrete de implementare, rezultate măsurabile și modele de extindere.

Printre speakeri se numără Cristina Bălan (Senior Partner Sustainability, CSR BootIQ), Voicu Dan Dragomir (Prof. Univ. Dr. Academia de Studii Economice București), Marius Brînzea (Director Strategie Reciclad’OR), Sorin Chiriță (Director Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie), Virgil Profeanu (Fondator Vego Holding), Radu Balcu (Director General GP Intermodal Grampet), Tulia Cășvean (Director Comunicare Corporativă & PR Transavia), Florin Dănilă (Director General și Fondator Cumpăna 1993), Teodora Mărăcineanu (Marketing Director Electrolux România) și Anca Ifrim (Membru Board, Chief Underwriter Officer Omniasig).

Robert Turcescu: – Vreau să-l rog pe domnul Marius Brînzea, director strategiei RecicladOR, să ni se alăture în această dezbatere. Domnul Brânzău este specialist în economie circulară și sustenabilitate, susține constant workshop-uri și sesiuni de training specializate pentru companiile partenerile cicladori. Este, prin urmare, la curent, să zicem așa, și a ancorat în tot ceea ce înseamnă nouătățile din domeniu. Vreau să ne spuneți, domnule Brânza, ce s-a schimbat în reglementarea raportării sustenabilității din perspectiva directivei CSRD, care e impactul operațional acestor modificări, dar impactul economii?

Marius Brînzea: – Bună ziua, mulțumesc frumos pentru invitație. Bună ziua celor care ne urmăresc, extrem de onorat să fiu aici. Mi-am pus întrebarea venind aici și aș putea să vorbesc oricare ar fi întrebarea. Cred că, în primul rând, ar trebui să clarificăm sustenabilitatea ca și concept, ca și reglementare, ca și raportare. Sustenabilitatea reprezintă un deziderat suprem al omenirii, însă rezolvarea vine doar de la modele economice circulare. Acolo se află reala sustenabilitate. Există un decalaj foarte mare între reglementarea raportării și realitatea economică la nivel global, nu vorbim de sustenabilitatea Uniunii Europene, sustenabilitatea României, vorbim de o sustenabilitate globală, că Pământul este unic. Există decalaje mari între costuri și beneficii. M-ați întrebat de raportare. Raportarea sustenabilității suferă o serie de modificări în ultima perioadă pe care ar trebui să le vedem într-o notă mai amplă, cei 12 ani de când se raportează sustenabilitatea în Uniunea Europeană. Vorbim de directiva non-financiară din 2014. Abia în 2019, cu Green Deal-ul, raportarea sustenabilității devine cu adevărat o prioritate strategică, dar efectiv pasul cel mare este făcut odată cu directiva CSRD din 2022 și cu elaborarea standardelor refrag în 2023. Anul acesta avem două momente de schimbări majore.

Primul, Setul Omnibus, Omnibus 1, care modifică foarte mult raportarea sustenabilității. În primul rând, se schimbă pragurile de raportare. Vor raporta doar companiile pe CSRD, doar companiile cu peste 1000 de angajați și cifră de afaceri de 450 de milioane de bani. Care ar fi impactul? Cred că Deloitte sau KPMG publica în 2024 vor raporta 50.000 de companii. În realitate, după această modificare, Omnibus 1, vor ieși din scop 45.000 de companii. Ce se mai schimbă? EFRAGU prezintă simplificarea punctelor de date. Vorbim de o reducere a numărului de puncte de dată ce trebuie raportate cu 61% și chiar cu 71%, dacă luăm în calcul și cerințele de divulgare voluntare. Deci, vorbim de un impact extrem de mare. Fac o precizare însă. Deci, am menționat contextul de 12 ani, asistând de la o maximizare a cerințelor, cum erau prevăzute în 2014 și respectiv 2022, la o calibrare a cerințelor. Viteza de raportare se mută valul 2.3.2027-2028 și perimetrul oarecum este focalizat.

O să mă întrebați dacă a fost util Omnibus 1. Au fost voci pro și contra. Practicienii, eu vă pot povesti din experiența mea, era absolut necesar acest Omnibus 1. Consumul de resurse, complexitatea cerințelor a depășit foarte mult, până și capacitatea specialiștilor, ce vreți dumneavoastră, de la orice firmă de sustenabilitate, de raportarea sustenabilității, orice big four, a fost foarte, foarte, foarte greu. Cum putem să cerem unor companii cu 50 de angajați să raporteze pe acele standarde extrem de complexe?

Pe lângă simplificarea datelor în această perioadă, asistăm și la adoptarea standardului voluntar pentru IMM-uri, VSME-uri, care vor fi transpuse în legislația națională cel mai târziu: 19 martie 2027. Mai sunt o serie de modificări cheie acolo. Foarte important, din experiența practică vă pot spune, IMM-urile au primit și un sprijin, o protecție prin acel plafon pe lanțul valorii. Companiile mari nu mai pot cere tot felul de chestionare ad hoc cu date primite care erau improbabile, greu de comparat, uneori eronate. Asta din punct de vedere al impactului operațional. Se schimbă pragurile, se reduc numărul de companii raportoare, se simplifică datele. Fac precizarea însă că nu sună o relaxare. Colectarea de date se va face în continuare și în ceea ce privește cele 45.000 de companii ieșite din scop, vor fi două direcții în care aceste companii vor fi presate.

A fost o presiune din partea reglementării și acum vine o presiune din partea pieței, iar cerințele pieței sunt mult mai haotice decât cerințele Bruxelles-ului. Pe de-o parte, cele 45.000 de companii vor avea cerințe din interiorul CSRD-ului, de la companiile mari, furnizorii, subcontractorii, retaileri, distribuție și se vor trezi și cu o serie de cerințe complexe din partea băncilor, regulamentul, cerințe din clauze contractuale pe care le au cu partenerii și anumite cerințe la nivel național. Deci, colectarea de date nu dispare.

Acum, impactul EFRAC prezintă o analiză cost-beneficiu când înaintează propunerea de simplificare. Se spune așa că, odată cu această nouă abordare a raportării sustenabilității, pentru că o să vedeți poate în discuțiile libere, aș vrea să fac o diferență majoră între a raporta și a face, sunt două lucruri extrem de diferite și există un decalaj foarte mare. Deci, spuneam că EFRAC-ul estimează economii de costuri de raportare în intervalul 2027-2031 de 44% pentru companiile obligate să raporteze, un cost total de 4,7 miliarde de euro. Odată ce implementarea standardelor voluntare se stabilizează după 2029, se estimează cu aceste modificări că vom avea anual economii de costuri de 33-36%, economii de costuri anuale. Impactul este unul benefic, nu doar din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere operațional, cel puțin pentru IMM-uri, raportarea sustenabilității în forma dinainte de Omnibus 1, un lucru extrem de greu de realizat.