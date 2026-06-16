Construcțiile trebuie gândite pentru viitor. Virgil Profeanu, fondator Vego Holding: Astăzi nu ne mai ducem doar spre artă, ci spre durabilitate

Revista Capital a organizat marți, 16 iunie 2026, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul și-a propus să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde.

Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Robert Turcescu – Am să încep cu domnul Virgil Profeanu, fondator Vega Holding, un grup de investiții care dezvoltă proiecte în construcție, energie și industrie, cu accent pe eficiență, tehnologie și soluții orientate spre viitor. Domnule Profeanu, am să vă adresez cele două întrebări, am fixat câte două întrebări pentru participanți. Începeți cu răspunsul la oricare dintre aceste două întrebări sau integrați într-un răspuns ambele întrebări. Aș vrea să înțelegem cum integrați această sustenabilitate în proiectele de dezvoltare, așa încât proiectele să nu fie doar profitabile, ci să fie și pregătite pentru viitor. E o provocare mare pentru toată lumea. Și care este, dacă tot vorbim despre provocări, cea mai mare provocare atunci când vorbim despre sustenabilitate în construcții și în proiecte industriale, unde știm bine cu toții presiunea pe resurse și pe eficiență este mai mult decât mare, este realmente uriașă.

Virgil Profeanu – Firmele de proiectare au un avantaj în a înțelege despre sustenabilitate pentru că acum 2.000 de ani un arhitect a scris o lucrare despre arhitectură, Vitruviu. Și el a setat acolo trei principii: Utilitas, venustas, firmitas. Adică util, frumos și durabil.

Astăzi vedem într-o altă cheie. Ordinea ar fi util, durabil, frumos. Proiectăm doar ce este util având grijă ca asupra costul să se ducă în durabilitate și la final frumosul. Deci asta ar fi, să zicem, abordarea de azi. Dacă acum 2.000 de ani poate că își permiteau să gândească întâi frumosul înaintea durabilului, astăzi nu ne mai ducem doar spre artă în domeniul proiectării, ci ne ducem spre durabilitate.

O altă abordare sau un alt punct de la care plecăm este imitarea biologicului, a organicului, a naturii. Unele lucruri sunt făcute să dureze mult, cum ar fi râurile și mările, iar altele sunt făcute să dureze 70 de ani, 90 de ani, cum ar fi omul. Omul se reciclează complet. Asta înseamnă că atunci când gândim și proiectăm, adică omul în țărâne se întoarce. Asta fiind, să spunem, un punct legat de pregătirea mea și o pregătire teologică. Și iată că natura s-a gândit să recicleze ceea ce este de reciclat și să facă durabile lucrurile în care investiția e mare, cum ar fi să construiești un râu sau o mare sau un munte.

Și atunci, plecând de la aceste principii sau de la aceste seturi de principii, atunci când proiectăm punem doar cât este nevoie pentru ca acel element să țină strict cât trebuie să țină și nu mai mult. Dacă faci o clădire la care instalațiile țin 120 de ani și clădirea este proiectată să țină doar 70 de ani, atunci ai investit degeaba în acele instalație. E deformat exemplul, dar am dat un exemplu de bună practică.

După care, foarte multe principii simple se pot și le implementăm în proiectele noastre. Cum ar fi, tot ce este deschis la culoare reflectă lumina și atunci aportul de căldură pe care îl aduci în casă și pe care ar trebui să-l tratezi, este eliminat. Deci gândești din faza de proiectare care sunt soluțiile astfel încât să reduci costurile. Referitor la faptul că lucrurile trebuie să fie efemere și să fie reciclate în totalitate, doar timpul ne spune care soluții sunt viabile. Astăzi, tehnologia de producere a curentului electric prin eoliene are o mare provocare: reciclarea acelor materiale care sunt foarte durabile, dar care țin doar 50 de ani. Se pare că astăzi nu există tehnologia reciclării lor. Un alt exemplu legat de stocarea energiei sub formă de hidrogen pentru mașini, am citit o știre zilele trecute, că la 15 ani trebuie să schimbi buteliile de hidrogen. Dacă schimb buteliile la 15 ani și ele nu sunt reciclabile, e o problemă. Cum stocarea în baterii electrice e o soluție care rezolvă o problemă punctuală, dar costurile de reciclare ale bateriilor și de producție sunt foarte mari. Și atunci ne întoarcem la imitarea naturii, la imitarea biologicului și la faptul că există tehnologii care sunt validate în timp, cum ar fi: motoarele și generatoarele electrice astăzi au o fiabilitate foarte bună, e o tehnologie care are aproape 200 de ani de funcționare, 150-160 de ani, și atunci stocarea energiei gravitațional prin pompare inversă în baraje este o metodă pe care noi o găsim ca fiind foarte viabilă. Cam atât și probabil că am răspuns la o parte din întrebările noastre.