Sustenabilitatea, subiect de studiu la licență, master și doctorat. Voicu Dan Dragomir, ASE: Cei mai mulți dintre absolvenții noștri ajung să se întâlnească. în mod concret, cu aceste probleme la locul de muncă (video)

Pregătirea noilor generații pentru provocările sustenabilității devine tot mai importantă într-un mediu economic aflat în continuă transformare. În cadrul evenimentului Capital.ro „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, profesorul univ. dr. de la ASE Voicu Dan Dragomir a explicat cum educația contribuie la formarea competențelor necesare pentru integrarea principiilor sustenabile în activitatea companiilor.

Capital.ro organizează marți, 16 iunie 2026, începând cu ora 11:00, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”. Evenimentul își propune să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde. Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Evenimentul este transmis LIVE pe canalul de YouTube „HAI România!”.

Tematică:

Costurile reale ale conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică;

Reputație, risc și avantaj competitiv — cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung;

Investițiile în sustenabilitate — strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real;

Proiecte de sustenabilitate scalabile — exemple concrete de implementare, rezultate măsurabile și modele de extindere.

Printre speakeri se numără Cristina Bălan (Senior Partner Sustainability, CSR BootIQ), Voicu Dan Dragomir (Prof. Univ. Dr. Academia de Studii Economice București), Marius Brînzea (Director Strategie Reciclad’OR), Sorin Chiriță (Director Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie), Virgil Profeanu (Fondator Vego Holding), Radu Balcu (Director General GP Intermodal Grampet), Tulia Cășvean (Director Comunicare Corporativă & PR Transavia), Florin Dănilă (Director General și Fondator Cumpăna 1993), Teodora Mărăcineanu (Marketing Director Electrolux România) și Anca Ifrim (Membru Board, Chief Underwriter Officer Omniasig).

Robert Turcescu: – Există mai multe cursuri masterale și de doctorat pe tema sustenabilității, nu, domnule profesor? Și vă întreb ce schimbă în viitorul companiilor faptul că intră pe piața aceasta a muncii o generație care se presupune că înțelege sustenabilitatea și impactul ei, spun „se presupune” pentru că poate că sunt și niște rezerve aici când vine vorba de noile generații, dar poate e doar vina mea că păstrez aceste rezerve. Și care e momentul în care studenții fac click? În sens metaforic. Înțeleg că sustenabilitatea nu e doar teorie, ci o competență esențială pentru orice organizație. Dacă există de singur un astfel de moment în care se declanșează această conștientizare… Vă rog, domnule profesor, vă ascultăm.

Voicu Dan Dragomir: – Mulțumesc frumos! Întrebările sunt foarte interesante. Aș vrea să fac un mic context. Acum 10 ani, când predam la guvernanță corporativă, problemele de diversitate, adică egalitatea dintre femei și bărbați la nivelul bordului, consiliului de administrație și pe partea de salarizare, studenții mei și, mă rog, la noi, la facultate, sunt mai mult fete, se uitau la mine foarte ciudat cum de discut despre probleme de diversitate? Acum nu se mai uită ciudat nimeni. Li se părea că e o chestiune care atunci, în 2016, nu era ceva important. Acum li se pare ceva important. Și noi vrem ca ei să facă click cu această problemă a durabilității încă din anul întâi.

Avem chiar în anul întâi de licență, disciplină la care, și la curs și la seminar, introducem elemente legate de protecția mediului, introducem elemente legate de aspectele sociale și de partea de raportare, chiar dacă sigur în primii ani de studiu, din primii trei ani de licență, ei se concentrează pe partea de contabilitate financiară, de contabilitate fiscală și managerială, dar și acolo se introduc elementele legate de aceste chestiuni. Deci, ei fac click de foarte devreme. La masterat, într-adevăr, acolo este o disciplină specializată legată de contabilitatea și raportarea pentru sustenabilitate și asigurarea auditului în sustenabilitate, dar ei continuă și lucrurile astea și la doctorat, adică aproape multe teze pe care le avem de doctorat la facultatea noastră sunt pe teme de sustenabilitate și cu sustenabilitate în titlu. De asemenea, la conferințele internaționale pe care le ținem la noi în facultate, există paneluri pe problema asta. Și după ce se termină ciclu de învățământ, în facultatea noastră se face cercetare pe această temă. Deci, se face click de mai multe ori pe problema asta. Și ce schimbă? Ce schimbă la nivelul companiilor?

Cei mai mulți dintre absolvenții noștri lucrează în domeniu la companii mari de audit și la companii mici pe partea de contabilitate și ei ajung să se întâlnească în mod concret, real, cu aceste probleme la locul de muncă. Și, de asemenea, doctoranzii pe care îi avem în facultate lucrează la companii mari, pe posturi importante, pe domeniul ăsta al sustenabilității. Deci, inclusiv doctorandul meu a lucrat în asigurare de mediu și pe partea de taxonomie a UE și venea să-mi spună cum se face în realitate la firma lui care era un big four. Deci, practic, tot ce învăța și scria la școală, ca să punem așa, deși la doctorat e un alt nivel de școală, se ducea și aplica și verifica în realitatea din practică, din industrie.

Asta a fost așa pe scurt răspunsurile. Și aici e și provocarea noastră cea mai mare, că ați discutat, ne-ați întrebat despre provocări. Ei, studenții noștri de la toate nivelurile, trebuie să ajungă să facă legătura asta cu realitatea. Unii o fac foarte imediat, direct, alții intră pe posturi foarte tehnice de cont și atunci nu au direct contact cu partea de sustenabilitate, dar în momentul în care apar problemele de reciclare, de exemplu, problemele de consum de energie, problemele de diversitate la locul de muncă și așa mai departe, și de resurse umane, atunci deja își aduc aminte că, stai puțin, că toate astea noi le-am învățat deja în facultate și le știm foarte bine.