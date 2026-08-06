Ilie Bolojan: România a depășit deficitul temporar de țiței. Petromidia revine la capacitate maximă, iar prețurile carburanților ar trebui să scadă
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea - Ilie Bolojan
Premierul Ilie Bolojan afirmă că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, după ce, la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, aprovizionarea cu țiței a fost afectată de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre. Potrivit șefului Guvernului, situația s-a stabilizat, iar rafinăria Petromidia revine la capacitate maximă de producție.
Deficitul de țiței a fost provocat de problemele din Marea Neagră
Premierul a explicat că România s-a confruntat, pentru o perioadă, cu un deficit de țiței importat, cauzat de dificultățile întâmpinate de petrolierele care alimentau rafinăriile din țară.
„Am avut, în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și la începutul acestei luni, un deficit de țiței care a intrat în România. Acest deficit a fost generat de războiul dintre Rusia și Ucraina, de extinderea acestui conflict inclusiv în Marea Neagră, ceea ce a făcut ca petrolierele care veneau regulat să alimenteze rafinăriile noastre să nu poată respecta cadența necesară pentru a le asigura o producție continuă, maximă”, a declarat Ilie Bolojan.
Potrivit acestuia, efectele au fost resimțite în activitatea rafinăriei Petromidia, însă situația s-a îmbunătățit în ultimele zile.
Petromidia revine la capacitate maximă, iar problemele de transport au fost rezolvate
Șeful Executivului a precizat că rafinăria Petromidia și-a majorat treptat producția și va reveni la funcționarea normală.
„Am depășit această situație. De la o producție de 50% la Petromidia, am ajuns la 85%, iar începând de mâine rafinăria va lucra la capacitate”, a afirmat premierul.
Ilie Bolojan a explicat că deficitul de țiței a pus presiune și asupra distribuției carburanților, în special în vestul și nord-vestul țării. Transportul combustibililor din terminalul Constanța pe calea ferată a întâmpinat dificultăți, iar unele companii au limitat temporar vânzările angro pentru a putea asigura alimentarea stațiilor de distribuție.
„Acest deficit de intrare de țiței a generat, la rândul lui, o presiune suplimentară în piață, dublat de transportul combustibililor din terminalul din Constanța, pe calea ferată, către zona de vest și de nord-vest a României. Rezerva de combustibil din depozitele din această parte a țării au făcut ca anumite companii să limiteze vânzarea angro de combustibili, pentru a avea garanția că pot asigura fără probleme alimentarea la pompă”, a explicat premierul.
Acesta a adăugat că blocajele logistice au fost eliminate.
„S-a deblocat și scoaterea trenurilor din această zonă și astăzi nu mai avem niciun fel de probleme”, a precizat Ilie Bolojan.
Guvernul estimează o temperare a prețurilor la carburanți
Premierul consideră că, odată cu normalizarea aprovizionării și după promulgarea proiectului de lege privind măsurile din sectorul carburanților, piața ar trebui să intre într-o perioadă de stabilizare.
„În condițiile în care și proiectul de lege a fost promulgat, ar trebui să avem, prin efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere a acestora la combustibil. Dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare cu combustibili către România și, de la rafinării, pe întreg teritoriul țării”, a declarat șeful Guvernului.
Premierul spune că nu vede iminent un scenariu în care companiile să fie afectate de întreruperi de energie
Întrebat dacă Guvernul ia în calcul sprijinirea companiilor prin plata șomajului tehnic în eventualitatea unor deconectări de la rețeaua electrică, pe fondul secetei, Ilie Bolojan a afirmat că un astfel de scenariu nu este în prezent de actualitate.
„V-am spus, acest scenariu nu ni-l dorim, nu îl văd iminent, dar, având în vedere responsabilitatea pe care o avem, trebuie să ne gândim nu doar la lucrurile bune, ci și la cele care nu sunt foarte bune. Nu se pune, în momentul de față, această problemă. Deci nu suntem în această situație”, a declarat premierul.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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