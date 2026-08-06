Ilie Bolojan: România a depășit deficitul temporar de țiței. Petromidia revine la capacitate maximă, iar prețurile carburanților ar trebui să scadă

Premierul Ilie Bolojan afirmă că România nu se confruntă în prezent cu o criză a carburanților, după ce, la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, aprovizionarea cu țiței a fost afectată de extinderea conflictului dintre Rusia și Ucraina în zona Mării Negre. Potrivit șefului Guvernului, situația s-a stabilizat, iar rafinăria Petromidia revine la capacitate maximă de producție.

Premierul a explicat că România s-a confruntat, pentru o perioadă, cu un deficit de țiței importat, cauzat de dificultățile întâmpinate de petrolierele care alimentau rafinăriile din țară.

„Am avut, în cursul ultimelor zile ale lunii iulie și la începutul acestei luni, un deficit de țiței care a intrat în România. Acest deficit a fost generat de războiul dintre Rusia și Ucraina, de extinderea acestui conflict inclusiv în Marea Neagră, ceea ce a făcut ca petrolierele care veneau regulat să alimenteze rafinăriile noastre să nu poată respecta cadența necesară pentru a le asigura o producție continuă, maximă”, a declarat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, efectele au fost resimțite în activitatea rafinăriei Petromidia, însă situația s-a îmbunătățit în ultimele zile.

Șeful Executivului a precizat că rafinăria Petromidia și-a majorat treptat producția și va reveni la funcționarea normală.

„Am depășit această situație. De la o producție de 50% la Petromidia, am ajuns la 85%, iar începând de mâine rafinăria va lucra la capacitate”, a afirmat premierul.

Ilie Bolojan a explicat că deficitul de țiței a pus presiune și asupra distribuției carburanților, în special în vestul și nord-vestul țării. Transportul combustibililor din terminalul Constanța pe calea ferată a întâmpinat dificultăți, iar unele companii au limitat temporar vânzările angro pentru a putea asigura alimentarea stațiilor de distribuție.

„Acest deficit de intrare de țiței a generat, la rândul lui, o presiune suplimentară în piață, dublat de transportul combustibililor din terminalul din Constanța, pe calea ferată, către zona de vest și de nord-vest a României. Rezerva de combustibil din depozitele din această parte a țării au făcut ca anumite companii să limiteze vânzarea angro de combustibili, pentru a avea garanția că pot asigura fără probleme alimentarea la pompă”, a explicat premierul.

Acesta a adăugat că blocajele logistice au fost eliminate.

„S-a deblocat și scoaterea trenurilor din această zonă și astăzi nu mai avem niciun fel de probleme”, a precizat Ilie Bolojan.

Premierul consideră că, odată cu normalizarea aprovizionării și după promulgarea proiectului de lege privind măsurile din sectorul carburanților, piața ar trebui să intre într-o perioadă de stabilizare.

„În condițiile în care și proiectul de lege a fost promulgat, ar trebui să avem, prin efectele cumulate, o temperare a prețurilor și o scădere a acestora la combustibil. Dar cel mai important lucru pe care l-am avut în vedere a fost să asigurăm fluxul de aprovizionare cu combustibili către România și, de la rafinării, pe întreg teritoriul țării”, a declarat șeful Guvernului.

Întrebat dacă Guvernul ia în calcul sprijinirea companiilor prin plata șomajului tehnic în eventualitatea unor deconectări de la rețeaua electrică, pe fondul secetei, Ilie Bolojan a afirmat că un astfel de scenariu nu este în prezent de actualitate.