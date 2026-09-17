Ilie Bolojan, discuții despre investițiile de la Cernavodă. Guvernul urmărește calendarul retehnologizării Unității 1

Premierul interimar Ilie Bolojan a discutat joi, la Palatul Victoria, cu noul ambasador al Republicii Coreea în România, Hur Seung-chul, și cu reprezentanți ai Korea Hydro & Nuclear Power (KHNP) despre proiectul de retehnologizare a Unității 1 de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă. În centrul întrevederii s-au aflat stadiul lucrărilor și etapele care trebuie parcurse pentru ca investiția să fie finalizată conform calendarului stabilit.

La întâlnirea de la Palatul Victoria a participat și Park Sangchul, Director-General, Unit 1 Refurbishment Project în cadrul KHNP, precum și reprezentanți ai Societății Naționale Nuclearelectrica.

Discuțiile au vizat evoluția proiectului prin care Unitatea 1 a centralei de la Cernavodă urmează să fie modernizată și retehnologizată. Potrivit Guvernului, au fost analizate etapele aflate în desfășurare și au fost stabiliți pașii necesari pentru continuarea investiției în limitele calendarului convenit.

Bolojan a subliniat importanța proiectelor derulate la centrala nuclearoelectrică, în condițiile în care Unitățile 1 și 2 asigură împreună aproximativ 20% din energia electrică necesară României.

„Ne dorim ca proiecte de cooperare bilaterală, mai ales de această anvergură, să reprezinte exemple de bune practici în cooperarea dintre statele noastre”, a afirmat prim-ministrul Ilie Bolojan.

Întrevederea nu s-a limitat la sectorul energetic. Reprezentanții celor două părți au discutat și despre relațiile economice dintre România și Republica Coreea, în contextul creșterii schimburilor comerciale și a exporturilor.

Guvernul arată că premierul a apreciat evoluția dialogului bilateral și progresele realizate în domeniile în care cele două state cooperează, cu accent pe energia nucleară civilă și industria de apărare.

„Premierul României a apreciat dinamica dialogului bilateral şi cele mai recente progrese înregistrate în cooperarea sectorială, în special în domeniul energiei nucleare civile şi al industriei de apărare”, se precizează în comunicatul Executivului.

Bolojan i-a transmis, totodată, noului ambasador sud-coreean sprijinul Guvernului pentru dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări.

„Vă doresc mult succes în mandatul de ambasador al Republicii Coreea în România şi vă asigur de respectul Guvernului. Republica Coreea este un important partener al României din Asia şi am convingerea că împreună vom dezvolta şi consolida Parteneriatul nostru Strategic”, a declarat premierul interimar.

Modernizarea Unității 1 este urmărită îndeaproape de Executiv inclusiv prin prisma rolului pe care producția nucleară îl are în alimentarea cu electricitate a României.

În acest context, discuțiile cu KHNP s-au concentrat asupra respectării etapelor prevăzute pentru proiect și a investițiilor care trebuie realizate în perioada următoare.

Cooperarea cu partea sud-coreeană în domeniul nuclear reprezintă, în același timp, una dintre componentele relației economice dintre cele două state, alături de colaborarea din industria de apărare.

La întâlnirea de la Palatul Victoria au mai participat, din partea României, șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Mihai Jurca, consilierul de stat Luminița Odobescu și reprezentanți ai Nuclearelectrica.