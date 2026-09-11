Ilie Bolojan, posibilă plecare înainte de verdictul Standard & Poor’s. Eugen Teodorovici vorbește despre scenariul „junk”

O posibilă plecare a lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului înainte de publicarea următorului raport al agenției Standard & Poor’s a devenit un subiect de discuție pe scena politică și economică din România. Raportul de țară este programat pentru 2 octombrie 2026, iar momentul evaluării este privit în contextul riscului ca România să fie retrogradată în categoria „junk”.

Jurnalistul Dan Andronic a relatat despre discuția purtată cu fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici și despre informațiile apărute în legătură cu o eventuală plecare înaintea evaluării agenției internaționale de rating. Potrivit lui Andronic, discuția a vizat inclusiv zvonurile referitoare la o posibilă plecare intempestivă a actualului responsabil de la Finanțe.

„Într-un dialog în exclusivitate pe care l-am avut cu fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici am comentat zvonurile privind o plecare intempestivă a actualului responsabil de la Finanțe, pe fondul iminenței unei retrogradări a României în categoria „junk”. Interviul va fi publicat pe larg în cursul zilei de mâine”, a transmis jurnalistul.

În discuția relatată de Dan Andronic, Eugen Teodorovici a fost întrebat dacă o eventuală demisie ar putea avea legătură cu faptul că rezultatul evaluării Standard & Poor’s ar fi deja cunoscut sau anticipat în zona politică.

„Întrebat direct de mine dacă există posibilitatea unei demisii tocmai pentru că se cunoaște deja duritatea verdictului Standard & Poor’s, Eugen Teodorovici a dezvăluit discuții din culisele politice care indică o dorință de abandonare a „corabiei” înainte de impact”, mai arată jurnașistul.

Tema unei plecări înainte de publicarea raportului Standard & Poor’s este legată, în relatarea lui Dan Andronic, de posibilitatea ca actuala conducere să evite asumarea efectelor politice ale unei eventuale retrogradări. Evaluarea din octombrie este prezentată drept un moment important pentru Executiv, în condițiile în care România se află sub presiunea indicatorilor economici și bugetari.

Teodorovici susține că a auzit despre o afirmație atribuită lui Ilie Bolojan, făcută într-un context în care s-ar fi aflat și primari. Informația este prezentată de fostul ministru ca provenind din surse, iar el subliniază că nu poate confirma direct dacă afirmația a fost făcută.

„Eu am auzit, din anumite surse, că ar fi spus, într-un context cu primari de față și mulți alții, să se ducă în naibii cu junk-ul și cu toate alea…Să se spele Grindeanu pe cap cu junk-ul. Asta, dacă e adevărat, este afirmația unui om iresponsabil.”

Declarația atribuită lui Bolojan este astfel pusă de Teodorovici în legătură cu perspectiva unei eventuale retrogradări a României. În relatarea fostului ministru, o asemenea atitudine ar indica intenția de a lăsa altor responsabili efectele unei eventuale decizii negative a agenției de rating.

Discuția se extinde și asupra consecințelor economice asociate unei eventuale treceri a României în categoria „junk”. Retragerea fondurilor de investiții de pe bursă și creșterea costurilor de finanțare sunt elementele invocate în acest context, pe fondul unei presiuni deja ridicate asupra finanțelor publice.

În opinia exprimată de fostul ministru de Finanțe, o eventuală retrogradare nu ar trebui tratată doar ca o amenințare, ci ca un semnal care trebuie înțeles din perspectiva mecanismelor economice. Teodorovici consideră că România ar avea nevoie de o schimbare de abordare și de o conducere care să poată lua decizii economice în condiții dificile.

„Poate România, sună puțin cinic, poate are nevoie să se trezească. Junk-ul nu este o sperietoare pentru cei care știu economie. Oamenii ăștia, dacă vor veni, că-i aud: «Domnule, vrem un guvern cu puteri depline». Nu, nu e suficient. E nevoie de un guvern cu puteri depline și competent!”, ne-a declarat Teodorovici.

În această perspectivă, problema nu se rezumă la statutul acordat României de agenția de rating, ci și la modul în care Guvernul ar urma să gestioneze consecințele economice și bugetare. Teodorovici face astfel diferența între existența unui Executiv cu puteri depline și necesitatea ca acesta să aibă și capacitatea de a gestiona situația economică.

Un alt punct menționat în discuția dintre Dan Andronic și Eugen Teodorovici este reprezentat de construcția bugetară și de dificultățile asociate execuției bugetare. Posibila plecare de la Finanțe este pusă în legătură nu doar cu evaluarea Standard & Poor’s, ci și cu presiunile care ar urma să apară odată cu gestionarea bugetului.

Mai exact, potrivit informațiilor prezentate în articol, un factor important îl reprezintă construcția bugetului pentru anul 2025. Datoria publică este estimată să depășească proiecțiile inițiale, în timp ce fondurile PNRR sunt afectate de neîndeplinirea jaloanelor.