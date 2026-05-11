Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a explicat că marile agenții de rating au evaluări periodice deja stabilite pentru România, însă acestea pot decide și convocarea unor comitete extraordinare dacă apar motive serioase de îngrijorare.

Prima evaluare programată este în iulie, din partea Fitch, urmată de Moody’s în august și Standard & Poor’s în octombrie.

Ministrul a spus că, dacă agențiile constată o înrăutățire a situației economice sau politice, pot convoca întâlniri ad-hoc ale boardurilor pentru a reanaliza perspectiva României. El a subliniat că obiectivul actualului guvern interimar este tocmai evitarea unui astfel de scenariu.

Nazare a precizat că Executivul încearcă să mențină o relație deschisă și transparentă cu aceste instituții, astfel încât ele să aibă acces complet la datele economice relevante.

„Agențiile au evaluări periodice. Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody’s în august și S&P în octombrie. Dar dacă agențiile constată o înrăutățire a situației sau au date care să susțină o astfel de îngrijorare, pot să convoace și întâlniri ale comitetelor, ale boardurilor ad-hoc determinate de anumite evenimente. Obiectivul nostru în această perioadă, chiar și ca guvern interimar, este să evităm aceste posibile comitete”, a declarat Alexandru Nazare la Digi24.

Ministrul Finanțelor a susținut că România transmite în prezent un semnal pozitiv către agențiile de rating prin evoluția indicatorilor economici din primul trimestru.

Potrivit acestuia, deficitul bugetar a ajuns la 1,04% din PIB, un nivel considerabil mai bun decât cel din aceeași perioadă a anului trecut. Nazare a arătat și că deficitul balanței comerciale și deficitul de cont curent s-au redus.

„În acest moment ne ajută faptul că deficitul bugetar în primul trimestru se situează la un nivel foarte bun. 1,04% din PIB este mult sub deficitul de anul trecut, ceea ce este un avantaj important. De asemenea, avem o atenuare a deficitului de balanță comercială și a deficitului de cont curent pe primele două luni ale anului”, a explicat acesta.

Dacă anul trecut deficitul comercial era de 5,5 miliarde de euro, în acest an a scăzut la 4,6 miliarde de euro, ceea ce înseamnă o reducere de aproape 17%. În privința deficitului de cont curent, valoarea a coborât de la 3,7 miliarde de euro la 3,2 miliarde de euro, adică o scădere de aproximativ 12%.

Ministrul consideră că aceste cifre susțin mesajul că România se află pe o traiectorie fiscal-bugetară mai bună decât în 2025.

„În privința soldului comercial, dacă anul trecut aveam 5,5 miliarde de euro deficit, anul acesta avem 4,6 miliarde, deci o scădere de aproape 17%. Iar în privința contului curent, dacă anul trecut aveam 3,7 miliarde de euro, anul acesta avem 3,2 miliarde, deci o scădere de aproximativ 12%. Aceste date susțin practic mesajul că România a făcut progrese importante și că această traiectorie fiscal-bugetară merge în direcția cea bună”, a detaliat Alexandru Nazare pentru sursa citată.

Un alt element important menționat de Alexandru Nazare este legat de fondurile europene din Planul Național de Redresare și Reziliență.

Acesta a spus că încasarea a aproximativ 2,5 miliarde de euro prin cererea de plată numărul 4 contează semnificativ pentru stabilitatea financiară și pentru mesajul transmis piețelor.

„Faptul că vom încasa în cererea 4 aproximativ 2,5 miliarde de euro contează foarte mult”, a afirmat oficialul.

În același timp, costurile la care România se împrumută rămân ridicate.

Ministrul a arătat că statul s-a împrumutat recent la o dobândă de 6,87% pe șapte ani, precizând că licitația a fost mai bună decât cele anterioare, inclusiv pe fondul unui context extern ceva mai favorabil.

El a explicat că semnalele privind o posibilă atenuare a conflictului din Iran au avut un efect pozitiv asupra întregii regiuni din Europa de Est, dar presiunea pe dobânzi continuă să existe.

„A existat o ușoară ameliorare pe fondul mesajelor legate de războiul din Iran. Semnalele că se atenuează conflictul au avut un impact pozitiv pe toată zona Europei de Est, ceea ce nu înseamnă că presiunea pe dobânzi rămâne constantă. Astăzi ne-am împrumutat la 6,87% pe șapte ani. A fost o licitație mai bună, dar este vorba și despre un context extern favorabil”, a declarat Nazare.

Ministrul Finanțelor a recunoscut că economia României traversează în prezent o perioadă dificilă și a afirmat direct că țara se află în recesiune tehnică. El a explicat că această situație vine după o contracție economică și că tendința de scădere a consumului continuă, chiar dacă ritmul pare ușor atenuat în ultima lună.

„Suntem, bineînțeles, după o contracție, în recesiune tehnică. Tendința de scădere a consumului continuă, chiar dacă ușor atenuată pe ultima lună. Ce pot să vă spun este că facem tot ce este posibil astfel încât să pornim toate programele și proiectele pe care le avem în pregătire”, a declarat Nazare.

Nazare a spus că instabilitatea politică actuală generează îngrijorări suplimentare în rândul investitorilor și al agențiilor de rating, mai ales în ceea ce privește capacitatea Guvernului de a implementa reformele și de a continua absorbția fondurilor europene.

„Există îngrijorări datorită turbulențelor politice că anumite lucruri nu vor mai fi îndeplinite în măsura în care ar fi fost cu un guvern plin. Noi încercăm, pe cât posibil, chiar și ca guvern interimar, să mergem înainte cu proiectele importante și în limitele pe care le poate aproba un guvern interimar”, a spus Nazare.

În acest context, ministrul a insistat asupra importanței aprobării rapide a bugetului pentru anul viitor, explicând că un buget adoptat din timp ar oferi finanțatorilor și agențiilor de rating confirmarea că România continuă programul de consolidare fiscală și respectă țintele asumate pentru 2027.