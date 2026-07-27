Fitch decide vineri ratingul României. Două licitații vor arăta câtă încredere mai au investitorii

România intră în săptămâna în care Fitch va decide dacă menține ratingul suveran al țării. Înaintea evaluării programate pentru 31 iulie, investitorii vor urmări rezultatele ultimelor licitații de titluri de stat și execuția bugetară aferentă primului semestru. Cele două repere vor oferi indicii importante despre percepția pieței asupra riscului de țară și asupra sustenabilității finanțelor publice.

Fitch va publica vineri, 31 iulie, noua evaluare a ratingului suveran al României, într-un context în care investitorii urmăresc cu atenție evoluția finanțelor publice și capacitatea autorităților de a continua consolidarea fiscală. Până la anunțarea deciziei, piața va avea la dispoziție două repere relevante: rezultatele ultimelor licitații de obligațiuni organizate de Ministerul Finanțelor și datele privind execuția bugetară la șase luni.

În prezent, România este evaluată de agenție cu calificativul „BBB-”, însoțit de perspectivă negativă. Acesta reprezintă ultimul nivel din categoria recomandată investițiilor, ceea ce înseamnă că orice modificare a percepției privind deficitul bugetar, datoria publică sau stabilitatea politicilor economice poate influența costurile de finanțare ale statului.

Ratingul și perspectiva negativă au fost reconfirmate în luna februarie, iar agenția a stabilit atunci că următoarea revizuire va avea loc la 31 iulie. Deși verdictul nu depinde de evoluția unei singure zile sau a unei singure licitații, semnalele transmise în această săptămână pot indica dacă investitorii consideră că riscul asociat României începe să se reducă sau, dimpotrivă, dacă solicită în continuare dobânzi ridicate pentru a împrumuta statul.

Primul test pentru piață este programat luni, când Ministerul Finanțelor redeschide o emisiune de obligațiuni cu scadența în iulie 2031. Valoarea anunțată a licitației este de 700 de milioane de lei.

Al doilea test va avea loc joi, cu doar o zi înainte de publicarea deciziei Fitch. Statul intenționează să atragă încă 500 de milioane de lei prin obligațiuni cu scadența în iulie 2040, o maturitate care reflectă disponibilitatea investitorilor de a finanța România pe termen lung.

Reperele pentru aceste emisiuni sunt deja cunoscute. La precedenta redeschidere a obligațiunilor cu scadența în 2031, organizată în luna iunie, randamentul mediu acceptat a fost de 6,65% pe an. Pentru obligațiunile cu maturitate în 2040, randamentul mediu înregistrat la ultima licitație a fost de 7,01% pe an, scrie dcbusiness.ro.

În ambele situații, nivelul dobânzilor, volumul ofertelor depuse de dealerii primari și suma pe care Ministerul Finanțelor va decide să o împrumute vor reprezenta indicatori ai încrederii pieței. O cerere ridicată și randamente în scădere ar sugera diminuarea primei de risc, în timp ce dobânzi mai mari sau un interes redus ar transmite un semnal contrar.

Unul dintre cele mai importante elemente analizate înaintea evaluării este execuția bugetară aferentă primelor șase luni ale anului. Potrivit datelor oficiale, deficitul bugetului general consolidat s-a redus la 2% din PIB, comparativ cu 3,64% din PIB în aceeași perioadă a anului 2025.

În valori nominale, diferența dintre veniturile și cheltuielile statului a coborât la 41,03 miliarde de lei, față de 69,80 miliarde de lei în primul semestru al anului trecut. În același timp, veniturile bugetare au crescut cu 10,3%, până la 342,52 miliarde de lei, în timp ce cheltuielile au avansat cu numai 0,8%, ajungând la 383,55 miliarde de lei.

Aceste rezultate reprezintă principalul argument al Ministerului Finanțelor în susținerea ideii că procesul de consolidare fiscală continuă. Pentru anul 2026, autoritățile și-au asumat o țintă de deficit cash de 6,2% din PIB, iar execuția de la jumătatea anului indică, cel puțin în acest moment, o marjă de siguranță față de obiectivul anual.

Există însă și un indicator care rămâne sub presiune. Cheltuielile cu dobânzile au urcat la 29,37 miliarde de lei în primul semestru, cu peste patru miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă din 2025. Astfel, chiar dacă deficitul bugetar s-a redus, costurile generate de finanțarea datoriei publice continuă să crească.

Rezultatele din prima jumătate a anului sunt favorabile, însă agenția de rating va evalua dacă această evoluție poate continua și în semestrul al doilea. În analiza publicată în luna mai, Fitch avertiza că perioada prelungită de incertitudine politică și perspectivele economice mai slabe pot îngreuna procesul de consolidare fiscală. Tot atunci, agenția aprecia că ritmul de creștere economică ar putea fi semnificativ sub estimarea anterioară, de 1,1%.

În acest context, reprezentanții Ministerului Finanțelor s-au întâlnit la 14 iulie cu oficialii Fitch pentru a prezenta evoluția consolidării fiscale, perspectivele economiei și planurile privind finanțarea deficitului bugetar. Astfel de consultări oferă autorităților posibilitatea de a prezenta cele mai recente date și măsurile planificate, însă decizia finală aparține exclusiv agenției de rating.

Și datele publicate de Banca Națională a României evidențiază presiunile existente asupra finanțelor publice. BNR estimează pentru anul 2026 un necesar brut de finanțare al sectorului guvernamental de aproximativ 278,5 miliarde de lei, echivalentul a 13,6% din PIB. Totodată, banca centrală arată că randamentele titlurilor de stat pe termen mediu și lung rămân la niveluri ridicate atât în comparație cu media istorică, cât și față de alte economii din regiune.

La sfârșitul anului 2025, datoria publică a României ajunsese la 59,3% din PIB, potrivit metodologiei europene, foarte aproape de pragul de referință de 60%. În evaluarea de vineri, evoluția datoriei publice, costurile de finanțare și capacitatea Guvernului de a continua reducerea deficitului vor avea o pondere importantă în analiza agenției.

Menținerea calificativului „BBB-” și a perspectivei negative ar însemna că România își păstrează statutul de emitent recomandat investițiilor, însă riscul unei eventuale retrogradări ar rămâne prezent.

În eventualitatea unei îmbunătățiri a perspectivei, presiunea asupra pieței s-ar putea reduce treptat, iar prima de risc solicitată investitorilor ar putea începe să scadă.

În schimb, o retrogradare sub nivelul „BBB-” ar însemna ieșirea României din categoria recomandată investițiilor în evaluarea Fitch, ceea ce ar putea determina investitorii să solicite dobânzi mai mari pentru finanțarea datoriei publice.

Până la publicarea verdictului de vineri, rezultatele celor două licitații de titluri de stat, evoluția randamentelor de pe piața secundară, stabilitatea cursului de schimb și mesajele transmise de Ministerul Finanțelor vor constitui principalele indicii privind nivelul de încredere pe care investitorii îl acordă economiei românești.