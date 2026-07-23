Ilie Bolojan răspunde întrebărilor despre plecarea din fruntea Guvernului: „Mai puține claxoane și mai multă muncă și responsabilitate”. Ce spune despre ratingul „junk”

Premierul interimar Ilie Bolojan a respins joi scenariul unei demisii din fruntea Guvernului, afirmând că o astfel de decizie nu ar rezolva problemele cu care se confruntă România. El a susținut că prioritatea rămâne formarea și menținerea unui Executiv stabil, capabil să continue reformele și implementarea PNRR. În același timp, Ilie Bolojan a avertizat că instabilitatea politică reprezintă principalul risc care ar putea influența evaluarea României de către agențiile de rating și ar putea duce la retrogradarea țării la categoria „junk”.

Ilie Bolojan a declarat că o eventuală plecare din fruntea Guvernului nu ar contribui la rezolvarea dificultăților economice și politice cu care se confruntă țara. Premierul interimar consideră că România are nevoie de continuitate și de un Executiv care să beneficieze de susținere parlamentară.

„Dacă mâine aș pleca, nu se rezolvă nicio problemă. Problema se rezolvă în condițiile în care ai un guvern stabil. Ori nu eu am contribuit la această situație”, a declarat Ilie Bolojan.

Șeful Executivului a explicat că activitatea Guvernului este concentrată în această perioadă pe pregătirea legislației necesare implementării Planului Național de Redresare și Reziliență, subliniind că proiectele complexe nu pot fi promovate fără fundamentarea tehnică necesară.

„Guvernul, cu posibilitățile pe care le are, lucrează în fiecare zi pentru a pregăti adoptarea de către Parlament a legislației PNRR, asigurând datele tehnice. Gândiți-vă că, fără a asigura date tehnice la proiecte complexe, n-ai cum să vii cu propuneri fezabile, și lucrăm în acest scop”, a adăugat Bolojan.

Premierul interimar a insistat că soluția pentru depășirea actualei perioade nu este schimbarea conducerii Guvernului, ci consolidarea unei majorități stabile.

„Dar pentru asta trebuie să existe înțelepciune, mai puține claxoane și mai multă muncă și responsabilitate”, a încheiat Bolojan.

Ilie Bolojan a vorbit și despre evaluările realizate de agențiile internaționale de rating, arătând că România își respectă în prezent angajamentele asumate în domeniul finanțelor publice, iar indicatorii economici din prima jumătate a anului sunt în linie cu obiectivele stabilite.

Premierul a precizat că reprezentanții agențiilor de rating poartă în această perioadă discuții cu Ministerul Finanțelor, cu sistemul bancar și cu alți actori relevanți pentru a evalua evoluția economiei românești.

„În această perioadă, agențiile sunt într-un dialog cu reprezentanții Ministerului Finanțelor, cu cei ai băncilor, cu toți cei care pot da o perspectivă legată de situația României. Perspectiva bună este cea legată de faptul că, pe primul semestru al acestui an, toți indicatorii financiari respectă toate angajamentele, toate planurile”, a declarat Ilie Bolojan.

Acesta a arătat că execuția bugetară din primul semestru este mai bună decât cea înregistrată în aceeași perioadă a anului trecut.

„Deficitul bugetar este sub cel pe care l-am avut în prima jumătate a anului trecut. Deci, ne vom îndeplini țintele, dacă și în a doua jumătate a anului situația va fi asemănătoare. Nu aici sunt problemele”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a explicat că, din perspectiva agențiilor de rating, un factor esențial pentru încrederea acordată unei țări îl reprezintă stabilitatea politică și predictibilitatea guvernării.

„Un element important care ține de încrederea într-o țară ține de politicile publice care se promovează și asta ține de stabilitatea guvernamentală, cea parlamentară, de existența unei predictibilități. Or, aici este un punct vulnerabil. Dar sper ca în perioada următoare să se găsească formule prin care ieșim din această perioadă de criză”, a afirmat premierul.

În încheiere, Ilie Bolojan a subliniat că formarea cât mai rapidă a unui guvern cu o susținere parlamentară solidă ar transmite un semnal pozitiv către piețele financiare și ar reduce semnificativ riscul unei retrogradări a României la categoria „junk”.