Ce se întâmplă cu ROMATSA după blocarea conturilor. Soluția anunțată de Ilie Bolojan pentru următoarele luni

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat că există o soluție pentru menținerea activității ROMATSA, după ce regia a transmis o propunere care presupune modificarea legislației pentru a permite accesul la fondurile necesare funcționării. Măsura ar urma să fie discutată săptămâna viitoare în Parlament și ar putea asigura continuitatea activității companiei până la sfârșitul lunii august.

Declarațiile au fost făcute joi seară, la o conferință de presă a Guvernului, unde premierul a explicat situația financiară creată după blocarea conturilor ROMATSA ca urmare a unei proceduri de executare silită.

„ROMATSA a făcut o propunere, printr-o modificare legislativă, care poate fi discutată săptămâna viitoare în Parlament, să se modifice legislația și să existe posibilitatea alimentelor conturilor companii cu sumele de bani necesare funcționării, cel puțin până la sfârșitul lunii august. Nu sunt din acest punct de vedere”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că intervenția legislativă este determinată de o situație excepțională generată de executarea silită solicitată de compania Pfizer. Potrivit acestuia, găsirea unei soluții este necesară pentru ca activitatea regiei să poată continua în perioada următoare.

Ilie Bolojan a explicat că identificarea unei soluții pentru ROMATSA este necesară din cauza executării silite generate de o sentință, care a dus la poprirea conturilor regiei și ale unei instituții similare din Polonia, la solicitarea Pfizer.

„Găsirea unei soluții în această situație excepțională este, din nou, o necesitate care ține de sentința pe care România a primit-o. Și, așa cum știți, există poprirea generată de executorul judecătoresc contractat de firma Pfizer pe conturile ROMATSA și pe conturile instituției similare din Polonia”, a adăugat primul interimar.

Conturile ROMATSA au fost blocate începând cu data de 30 iunie, după ce Pfizer a obținut punerea în executare a unei hotărâri judecătorești pronunțate în Belgia, într-un litigiu legat de contractul pentru achiziția vaccinurilor împotriva COVID-19.

Executarea silită obținută de Pfizer nu vizează doar România. O măsură similară a fost aplicată și asupra autorității de control al traficului aerian din Polonia, potrivit informațiilor prezentate de Guvern.

Blocarea conturilor a generat necesitatea identificării unei soluții rapide pentru asigurarea funcționării ROMATSA, instituție care are atribuții în gestionarea serviciilor de navigație aeriană. Propunerea transmisă de regie urmărește crearea cadrului legal prin care fondurile necesare activității curente să poată fi disponibile.

Procedura de poprire vizează inclusiv sumele colectate de EUROCONTROL, organizația care gestionează încasarea taxelor de rută achitate de companiile aeriene pentru utilizarea spațiului aerian. Aceste fonduri sunt ulterior transferate către ROMATSA pentru susținerea activității regiei. Guvernul a anunțat anterior că va contesta executarea silită și că poartă discuții cu reprezentanții Pfizer pentru identificarea unei soluții în această situație.