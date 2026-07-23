Cum s-a schimbat harta banilor din România în ultimul deceniu. Băncile pierd teren, iar un sector crește rapid

Băncile dețin cea mai mare parte din activele sistemului financiar din România, cu o pondere de 71% în anul 2025, însă importanța lor relativă s-a redus față de acum un deceniu. Datele Băncii Naționale a României arată că structura sectorului financiar local s-a modificat în ultimii ani, prin creșterea ponderii unor componente precum fondurile de pensii private.

Activele întregului sistem financiar românesc au ajuns în anul 2025 la peste 1.400 de miliarde de lei, după o creștere anuală de 13,6% față de 2024. Sectorul bancar continuă să fie cea mai importantă componentă, însă ritmul de creștere al activelor bancare a fost mai redus decât cel înregistrat de alte segmente financiare.

În urmă cu zece ani, în 2015, băncile aveau o pondere de 77,6% din activele totale ale sistemului financiar. În aceeași perioadă, fondurile de pensii private reprezentau mai puțin de 5% din piață, iar societățile de asigurări aveau o pondere de 3,9%. Fondurile de investiții dețineau atunci aproximativ 8% din activele sistemului financiar, nivel care era aproape dublu față de ponderea actuală.

În 2025, după sectorul bancar, fondurile de pensii private reprezintă a doua componentă ca dimensiune în sistemul financiar din România, cu aproape 15% din active. Instituțiile financiare nebancare (IFN) au o pondere de 5,8%, fondurile de investiții dețin 4,2%, iar societățile de asigurare aproximativ 4,1%.

Evoluția acestor ponderi arată o diversificare treptată a sistemului financiar românesc, în condițiile în care alte componente au avut creșteri mai rapide ale activelor comparativ cu sectorul bancar. Potrivit BNR, importanța sectorului bancar a avut o tendință descendentă, diminuându-se cu 3,1 puncte procentuale în 2025 față de anul anterior.

Creșterea anuală a activelor bancare a fost de 8,8%, un avans considerat moderat în raport cu dinamica celorlalte segmente financiare. Chiar dacă băncile au rămas principalul pilon al sistemului, diferența dintre acestea și celelalte componente s-a redus comparativ cu perioada anterioară, arata analiza publicată de zf.ro.

Raportat la alte state europene, sectorul bancar românesc are o dimensiune mai redusă în relație cu economia. Activele bancare din România reprezintă sub 50% din produsul intern brut, una dintre cele mai mici ponderi din Uniunea Europeană.

Prin comparație, în Polonia și Bulgaria activele bancare depășesc 90% din PIB, în timp ce Ungaria și Cehia au valori de peste 100% din PIB. La nivelul Uniunii Europene, media depășește 200% active bancare raportate la PIB.

Structura financiară din România rămâne astfel dominată de bănci, însă cu o pondere mai redusă a activelor bancare în economie față de multe alte state europene. Evoluția ultimului deceniu indică o creștere a rolului fondurilor de pensii și o reducere a ponderii deținute de sectorul bancar în totalul activelor financiare.