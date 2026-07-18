Comisia Europeană propune o amplă reformă bancară pentru stimularea investițiilor și integrarea pieței unice

Comisia Europeană a prezentat un plan amplu de reformă a sectorului bancar, menit să consolideze piața unică a serviciilor financiare și să stimuleze investițiile în economia europeană. Propunerile vizează eliminarea barierelor transfrontaliere, simplificarea reglementărilor și creșterea competitivității băncilor, fără a compromite stabilitatea financiară și protecția deponenților.

Comisia Europeană a adoptat astăzi, 18 iulie, o comunicare privind competitivitatea sectorului bancar din Uniunea Europeană (UE), care stabilește măsuri de consolidare a pieței unice a serviciilor bancare.

„Asigurarea fluxului de capital este modul în care vom face ca Europa să crească. Uniunea noastră de economii și investiții are nevoie de un sector bancar puternic și competitiv în centrul său. Comunicarea de astăzi face un pas clar în această direcție, recalibrând abordarea noastră față de risc și permițând creșterea economică și inovarea, menținând în același timp stabilitatea financiară”, a precizat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Obiectivul este de a construi un sector bancar mai integrat, mai eficient și mai competitiv, care să poată consolida economia Europei prin finanțarea creșterii economice, a inovării și a priorităților strategice, susținute de un cadru de reglementare mai bine echilibrat, creând condițiile necesare pentru ca băncile să își asume riscuri prudente, protejând în același timp reziliența sectorului, oferind servicii mai bune gospodăriilor și întreprinderilor, menținând în același timp stabilitatea financiară și promovând creșterea durabilă.

Prezenta comunicare este un pilon esențial al strategiei Comisiei privind uniunea economiilor și a investițiilor: un sector bancar cu forța și amploarea necesare pentru a finanța creșterea economică și prioritățile strategice, cum ar fi inovarea, tranziția curată și apărarea, oferind în același timp servicii financiare de înaltă calitate gospodăriilor și întreprinderilor.

În urma unei consultări publice și a schimburilor cu statele membre, cu părțile interesate și cu autoritățile de supraveghere, Comisia a identificat trei provocări principale care limitează capacitatea sectorului bancar de a sprijini în mod eficace economia UE.

În primul rând, sectorul rămâne prea fragmentat de-a lungul liniilor naționale. Acest lucru împiedică băncile din UE să se extindă și să concureze la nivel mondial în principalele segmente de piață și să găsească creșteri ale eficienței la nivel transfrontalier.

În al doilea rând, modul în care standardele bancare internaționale, cunoscute sub denumirea de standarde Basel III, sunt transpuse în cadrul UE nu reflectă întotdeauna caracteristicile specifice ale peisajului bancar din UE. Cadrul trebuie să funcționeze mai bine atât pentru băncile mari, cât și pentru cele mici.

În al treilea rând, unele părți ale cadrului de reglementare al UE, inclusiv interacțiunea dintre normele microprudențiale, macroprudențiale și de rezoluție, precum și cerințele de raportare, sunt prea complexe și împovărătoare și ar trebui simplificate. Abordarea acestor trei provocări este esențială pentru construirea unui sector bancar care să fie nu numai rezilient și competitiv, ci și capabil să sprijine economia UE.

Stimularea competitivității necesită o schimbare culturală în sectorul bancar către asumarea responsabilă și măsurată a riscurilor. Simplificarea cadrului de reglementare, integrarea pieței unice și finalizarea uniunii bancare ar ajuta cetățenii și întreprinderile din UE să aibă acces la produse și servicii mai bune la prețuri mai competitive.

Comunicarea identifică măsuri-cheie care sunt construite în jurul a trei obiective.

În primul rând: eliminarea barierelor din calea activității bancare transfrontaliere și promovarea integrării pieței. Comunicarea de astăzi stabilește calea către reducerea barierelor prudențiale și neprudențiale din calea activității transfrontaliere, astfel încât băncile din UE să poată atinge amploarea necesară pentru a concura la nivel mondial. Aceasta ar include următoarele măsuri:

Permițând grupurilor bancare transfrontaliere să utilizeze capitalul și lichiditățile într-un mod mai eficient în întreaga UE: Acest lucru ar permite grupurilor să redirecționeze fondurile excedentare către domenii în care pot fi mai productive, fără a le afecta capacitatea de a finanța economiile locale și fără a aduce atingere stabilității financiare în cadrul pieței unice și în fiecare stat membru.

Consolidarea garanțiilor comune: Comisia va încerca să sporească încrederea în sistemul financiar și în rândul autorităților de supraveghere, propunând un mecanism comun de protecție a depozitelor mai simplu și mai eficace în cadrul uniunii bancare. Aceasta ar înlocui propunerea din 2015 privind sistemul european de asigurare a depozitelor și s-ar baza pe plasele de siguranță centrale și naționale existente, care sunt în prezent finanțate integral.

O monitorizare mai atentă a cadrelor UE de combatere a spălării banilor și de protecție a consumatorilor și a punerii lor în aplicare la nivel național: acest lucru ar facilita furnizarea de servicii transfrontaliere de către bănci.

În al doilea rând: punerea în aplicare a standardelor internaționale, ținând seama, în același timp, de particularitățile și proporționalitatea UE. UE își menține angajamentul de a aplica standardele internaționale, reflectând în același timp mai bine particularitățile sectorului bancar din UE. Pentru a menține condiții de concurență echitabile la nivel internațional și pentru a sprijini băncile din UE să concureze la nivel mondial, măsurile prevăzute în comunicare includ:

Reevaluarea modului în care UE pune în aplicare anumite standarde internaționale, ceea ce poate limita, în unele cazuri, capacitatea de creditare a băncilor din UE.

Posibile revizuiri ale anumitor norme prudențiale și de guvernanță corporativă pentru a reflecta mai bine particularitățile băncilor din UE în ceea ce privește dimensiunea, modelele de afaceri și activitățile băncilor.

În cele din urmă: Cadrul de reglementare pentru bănci ar trebui simplificat ca parte a obiectivului mai larg al Comisiei de reducere a sarcinii administrative. Încrederea în sistemul bancar depinde de garanții solide, însă complexitatea inutilă ar trebui redusă, iar cerințele ar trebui să devină mai previzibile și mai transparente atât pentru bănci, cât și pentru autorități. În special, comunicarea subliniază:

Simplificarea stivei de capital și armonizarea în continuare a amortizoarelor macroprudențiale ale băncilor.

Standardizarea și raționalizarea cerințelor și proceselor privind capitalul de rezoluție.

Ajustarea criteriilor și a pragurilor pentru „instituțiile mici și cu un grad redus de complexitate” și adaptarea cerințelor acestora.

Comisia a solicitat feedback din partea părților interesate, iar respondenții sunt invitați să prezinte opinii sau observații în lunile următoare. În primul trimestru al anului 2027, Comisia va propune un pachet de măsuri de modificare a cadrului de reglementare bancară și va pune în aplicare prezenta comunicare, în conformitate cu obiectivele foii de parcurs „O Europă, o piață”.

În paralel, comunicarea invită statele membre, autoritățile de supraveghere și sectorul bancar să își continue eforturile de îmbunătățire a competitivității băncilor.

Strategia privind uniunea piețelor de capital urmărește să îmbunătățească modul în care sistemul financiar al UE canalizează economiile către investiții productive. Acesta prevede un sector bancar eficient și integrat, bazat pe un cadru de reglementare unic și pe o uniune bancară finalizată.

Strategia este aliniată la Busola pentru competitivitate a UE, elaborată ca răspuns la recomandările rapoartelor Letta și Draghi; Strategia privind piața unică; și foaia de parcurs „O Europă, o piață”.