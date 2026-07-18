Tenul uscat, pus la încercare vara. Greșelile care îți deshidratează pielea

Vara nu înseamnă doar bronz și vacanțe, ci și un test pentru sănătatea pielii. Dacă ai ten uscat, câteva obiceiuri aparent inofensive îți pot accentua deshidratarea și pot afecta bariera naturală a pielii.

Vara poate fi un sezon dificil pentru persoanele cu ten uscat. Aerul condiționat, expunerea prelungită la soare, sarea din mare și clorul din piscine contribuie la deshidratarea pielii și pot afecta bariera naturală de protecție a acesteia. Pentru a menține tenul sănătos și luminos în sezonul cald, dermatologii recomandă adaptarea rutinei de îngrijire și evitarea unor obiceiuri care pot accentua uscăciunea.

Unul dintre cele mai importante sfaturi este înlocuirea cremelor foarte consistente, folosite în sezonul rece, cu produse cu texturi mai lejere, precum gelurile-cremă sau loțiunile. Acestea ar trebui să conțină ingrediente precum acid hialuronic, ceramide sau glicerină, care atrag și rețin apa în piele fără să lase o peliculă grasă sau să încarce tenul în zilele călduroase.

Protecția solară nu trebuie neglijată, iar alegerea unui produs cu rol hidratant este esențială. Se recomandă utilizarea zilnică a unei creme cu SPF 30 sau 50, cu formulă emolientă, deoarece radiațiile solare deshidratează profund pielea și accelerează procesul de îmbătrânire prematură.

La fel de importantă este și curățarea delicată a tenului. Produsele sub formă de lapte demachiant, balsam, ulei sau geluri non-spumante sunt preferate deoarece îndepărtează impuritățile fără să elimine uleiurile naturale ale pielii, contribuind astfel la menținerea barierei cutanate.

După o baie în piscină sau în mare, specialiștii recomandă clătirea imediată a feței cu apă curată, deoarece clorul și sarea sunt factori care agravează uscăciunea pielii. Ulterior, este indicată reaplicarea produselor hidratante și a cremei cu protecție solară.

În timpul zilei, atunci când apare senzația că pielea „ține”, un spray cu apă termală sau o brumă hidratantă poate calma și răcori instantaneu tenul. De asemenea, hidratarea organismului din interior rămâne esențială, prin consumul constant de apă și alimente bogate în apă și antioxidanți, precum pepenele, castraveții și fructele de pădure.

Pe lângă măsurile recomandate, există și o serie de greșeli care trebuie evitate. Transpirația nu înlocuiește hidratarea, astfel că persoanele cu ten uscat nu ar trebui să renunțe la crema hidratantă doar pentru că temperaturile sunt ridicate. Aceasta contribuie la refacerea barierei cutanate și la menținerea nivelului optim de hidratare.

Totodată, exfolierea agresivă este contraindicată în sezonul cald. Scrub-urile abrazive, cu particule de sâmburi, cafea sau zahăr, pot provoca micro-leziuni și accentuează uscarea pielii. În schimb, sunt recomandați exfolianții chimici blânzi, precum acidul lactic sau PHA, utilizați de cel mult una-două ori pe săptămână, seara.

Și temperatura apei folosite la spălare joacă un rol important. Dușurile și spălarea feței cu apă fierbinte îndepărtează lipidele naturale care protejează pielea, motiv pentru care este indicată folosirea apei călduțe sau chiar răcoroase, atât pentru ten, cât și pentru corp.

Se recomandă și evitarea produselor care conțin alcool denaturat sau parfumuri puternice, ingrediente care pot irita și usca rapid pielea. De aceea, etichetele produselor cosmetice, inclusiv ale cremelor cu SPF, ar trebui verificate cu atenție, iar formulele care conțin „alcohol denat” sau parfumuri sintetice aflate la începutul listei de ingrediente ar trebui evitate.

Nu în ultimul rând, expunerea directă la jetul de aer condiționat este descurajată. Aerul rece și uscat produs de aceste aparate reduce umiditatea din încăpere și favorizează pierderea apei din piele, ceea ce poate agrava senzația de uscăciune și disconfort în timpul verii.