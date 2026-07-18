Cum se îngrijește corect tenul și pielea cu pistrui pe timpul verii? Regulile esențiale pentru protecție

Vara poate transforma pistruii într-un adevărat semnal de alarmă pentru sănătatea pielii. Pistruii indică o sensibilitate crescută la radiațiile ultraviolete. Iată ce greșeli trebuie evitate și ce rutină de îngrijire oferă cea mai bună protecție în sezonul cald.

Pistruii sunt o trăsătură unică și frumoasă, însă reprezintă și un semn că pielea produce melanină neuniform și este mult mai vulnerabilă la radiațiile ultraviolete (UV). În sezonul cald, expunerea la soare nu doar că intensifică nuanța pistruilor, ci poate provoca arsuri solare, apariția petelor pigmentare, precum melasma, dar și îmbătrânirea prematură a pielii. Din acest motiv, specialiștii recomandă o rutină de îngrijire adaptată verii, atât pentru ten, cât și pentru pielea corpului.

Pentru protejarea pielii cu pistrui sunt recomandate produse care conțin vitamina C, niacinamidă și acid hialuronic, alături de texturi lejere, precum gelurile și loțiunile non-comedogenice. Hidratarea intensă și măștile calmante sunt indicate în sezonul cald. În schimb, experții recomandă evitarea utilizării retinolului pe timpul zilei, a acizilor exfolianți puternici de tip AHA și BHA, a cremelor foarte grase și a uleiurilor ocluzive aplicate în timpul zilei. Totodată, peelingurile chimice, tratamentele laser și expunerea la soare în intervalul orar 10:00–16:00 sunt nerecomandate.

Protecția solară rămâne cea mai importantă regulă pentru persoanele cu pistrui. Aceasta nu are rol doar în prevenirea înmulțirii pistruilor, ci și în reducerea riscului de arsuri și deteriorare celulară. Este recomandată utilizarea unei creme cu SPF 50+, cu spectru larg, care oferă protecție atât împotriva razelor UVB, responsabile de arsurile solare, cât și împotriva razelor UVA, care accelerează îmbătrânirea pielii și pot pătrunde inclusiv prin sticlă.

Aplicarea corectă a protecției solare este la fel de importantă ca alegerea produsului. Se recomandă „regula celor două degete”, respectiv aplicarea unei cantități de cremă care acoperă lungimea degetului arătător și a celui mijlociu pentru a proteja eficient fața și gâtul. În plus, crema trebuie reaplicată la fiecare două ore sau imediat după transpirație abundentă ori după ieșirea din apă. Pentru persoanele care poartă machiaj, reaplicarea poate fi făcută mai ușor cu ajutorul unui spray cu SPF sau al unui stick cu protecție solară.

În ceea ce privește rutina zilnică de îngrijire a tenului, vara este recomandată o curățare blândă, cu un gel care respectă bariera naturală a pielii. Scruburile mecanice cu particule dure trebuie evitate deoarece pot irita tenul deja sensibilizat de căldură și de expunerea la soare.

Dimineața, un ser cu vitamina C aplicat înaintea cremei cu SPF poate oferi un plus de protecție. Acesta acționează ca o a doua linie de apărare împotriva radicalilor liberi generați de razele UV care reușesc să treacă de filtrul solar. Pentru hidratare sunt recomandate cremele pe bază de apă sau acid hialuronic, cu formulă non-comedogenică, astfel încât porii să nu fie blocați în zilele toride.

Seara, după o zi petrecută la soare, pielea are nevoie de calmare. Produsele care conțin aloe vera, centella asiatica (cica) sau pantenol pot contribui la reducerea roșeții și a inflamației, ajutând pielea să se refacă după expunerea la temperaturi ridicate și radiații UV.

Îngrijirea nu trebuie să se limiteze doar la ten. Vara, și pielea corpului este puternic expusă, în special în zona umerilor, decolteului și brațelor, unde pistruii tind să apară sau să se înmulțească mai rapid. Se recomandă folosirea unei loțiuni de corp cu SPF chiar și în zilele în care nu se merge la plajă, dacă sunt purtate haine scurte și pielea rămâne expusă în oraș.

O protecție suplimentară este oferită de hainele cu factor UPF. Materialele obișnuite de vară, precum bumbacul subțire sau inul, permit trecerea unei părți din radiațiile UV, motiv pentru care persoanele cu piele foarte sensibilă ar trebui să ia în calcul articole vestimentare special concepute pentru protecție solară. Pălăriile cu boruri largi, care acoperă fruntea, urechile și ceafa, precum și ochelarii de soare cu filtru UV sunt considerate accesorii esențiale pentru protejarea tenului și a zonei sensibile din jurul ochilor pe timpul verii.