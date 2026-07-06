ANM a actualizat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Unde lovesc ploile și când revine canicula în România

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimarea privind evoluția vremii în intervalul 6-19 iulie 2026, iar prognoza indică schimbări importante de la o zi la alta. După un început de săptămână cu temperaturi apropiate de normalul perioadei și episoade de instabilitate atmosferică în mai multe regiuni, valorile termice vor crește treptat, iar în a doua parte a intervalului sunt așteptate din nou zile caniculare în numeroase zone ale țării.

Meteorologii estimează că cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în vestul și sudul României, unde maximele vor ajunge până la 34-36 de grade Celsius. În același timp, perioadele cu ploi și furtuni nu vor lipsi, în special în zonele montane, în centrul țării și în regiunile vestice.

Prognoza este realizată pe baza produselor numerice ale Centrului European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF), fiind adaptată pentru fiecare regiune a României.

Potrivit estimării ANM, în majoritatea regiunilor, temperaturile vor scădea ușor în jurul datei de 9 iulie, după care vor intra pe un trend ascendent.

În Banat, maximele vor urca treptat până la aproximativ 34 de grade și se vor menține la acest nivel spre finalul intervalului analizat. Minimele nocturne vor crește, de asemenea, spre valori de aproximativ 17 grade.

În Crișana, după o răcire temporară în jurul datei de 9 iulie, temperaturile maxime vor reveni la aproximativ 32 de grade în cea de-a doua săptămână.

Pentru Transilvania, meteorologii estimează o scădere a maximelor până în jurul valorii de 22 de grade în 9 iulie, urmată de o încălzire treptată, astfel încât spre sfârșitul intervalului vor fi aproximativ 29 de grade.

În Maramureș, maximele vor ajunge la aproximativ 30 de grade în partea a doua a intervalului de prognoză, după o perioadă mai răcoroasă la începutul săptămânii.

Sudul țării revine la temperaturi de peste 30 de grade

În Moldova, vremea va fi apropiată de normal în prima parte a intervalului, însă a doua săptămână va aduce maxime cuprinse între 26 și 32 de grade.

În Dobrogea, temperaturile vor rămâne ușor peste normalul climatologic, cu maxime cuprinse între 27 și 32 de grade și minime între 17 și 21 de grade.

Muntenia va avea maxime apropiate de 28-32 de grade în prima săptămână, iar ulterior valorile vor urca până la 34 de grade.

În Oltenia sunt estimate cele mai ridicate temperaturi din țară, cu maxime ce vor ajunge între 30 și 36 de grade în a doua săptămână a intervalului analizat.

Pe lângă creșterea temperaturilor, meteorologii avertizează că instabilitatea atmosferică va persista în numeroase zone.

În Banat și Crișana, probabilitatea pentru ploi va fi ridicată în intervalele 6-8 iulie și 13-19 iulie.

În Transilvania sunt estimate precipitații pe parcursul ambelor săptămâni, cele mai importante cantități de apă fiind prognozate în perioadele 6-8 iulie și 13-19 iulie.

În Moldova și Dobrogea, cele mai mari șanse de precipitații sunt în zilele de 8 și 9 iulie, în timp ce în Muntenia probabilitatea de ploi va crește între 8 și 10 iulie și din nou în intervalul 14-19 iulie.

Oltenia va fi regiunea cu cele mai reduse șanse de precipitații, meteorologii precizând că probabilitatea pentru ploi va rămâne scăzută în cea mai mare parte a intervalului.

În zonele montane, vremea va rămâne instabilă pe parcursul următoarelor două săptămâni. Temperaturile maxime vor varia între 14 și 24 de grade, iar minimele vor coborî până la valori apropiate de pragul înghețului la altitudini de peste 2.000 de metri, în intervalul 9-11 iulie.

Totodată, ANM estimează perioade cu averse și descărcări electrice, în special între 7-9 iulie și din nou în intervalul 14-19 iulie.