Vremea se schimbă radical săptămâna viitoare. Avertisment ANM: Urmează ploi, furtuni și temperaturi sub normalul perioadei

Meteorologii anunță o schimbare a vremii în a doua parte a săptămânii viitoare, când instabilitatea atmosferică se va accentua în majoritatea regiunilor țării, iar temperaturile vor coborî ușor sub mediile multianuale specifice perioadei.

Potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), duminică valorile termice se vor situa în jurul mediilor specifice perioadei în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare în cursul amiezii în zonele montane, unde local vor fi ploi de scurtă durată și posibil descărcări electrice. Izolat, astfel de fenomene vor apărea și în Muntenia și Dobrogea, iar spre seară și pe timpul nopții vor fi ploi slabe pe arii restrânse în Banat, Crișana, Maramureș și Transilvania, cu cantități de apă cuprinse între 2 și 5 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei în nord-est, sud-vest și în zonele montane, unde vitezele vor ajunge la 45-55 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 22 de grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 30 de grade, izolat, în Banat, Oltenia și Muntenia. Minimele vor varia între 6 grade în estul Transilvaniei și 20 de grade pe litoral.

În București, temperaturile vor fi în creștere față de ziua precedentă și apropiate de valorile normale pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări în orele amiezii, însă probabilitatea de precipitații va fi redusă, sub un litru pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă va atinge 28-29 de grade, în timp ce minima va fi cuprinsă între 14 și 16 grade.

Luni, la nivelul întregii țări, vremea va deveni ușor instabilă, însă temperaturile se vor menține în jurul normelor specifice perioadei. În vestul, centrul și nordul țării, precum și în zonele montane, vor apărea înnorări temporar accentuate, averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, cu viteze de 40-45 km/h și izolat de 50-60 km/h în sudul Banatului. Cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat pot depăși 20 de litri pe metru pătrat.

În restul teritoriului, cerul va fi variabil, iar manifestările de instabilitate atmosferică vor apărea doar izolat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și 32 de grade în sudul și vestul țării, în timp ce temperaturile minime vor varia între 9 grade în estul Transilvaniei și 20-21 de grade pe litoral.

În Capitală, începutul săptămânii va aduce o vreme normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 30 de grade, iar minima va fi de 17-18 grade, cu valori mai scăzute, spre 15 grade, în zona preorășenească.

Marți, temperaturile vor rămâne în general apropiate de cele specifice perioadei. Vor fi înnorări temporar accentuate și averse, izolat însoțite de descărcări electrice, în vestul, centrul și nordul țării și, pe alocuri, în celelalte regiuni. Cantitățile de apă vor atinge 10-15 litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări asociate averselor, care vor atinge 40-45 km/h și izolat 55-65 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 de grade în estul Transilvaniei și nordul Moldovei și 32 de grade în vestul și sud-vestul țării. Temperaturile minime vor varia între 9-10 grade în estul Transilvaniei și 20-21 de grade pe litoral.

În București, vremea va deveni instabilă în a doua parte a zilei de marți. Meteorologii prognozează înnorări accentuate, averse cu cantități de apă de 5-10 litri pe metru pătrat și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în timpul averselor, când vitezele vor ajunge la aproximativ 45 km/h. Temperatura maximă va fi cuprinsă între 28 și 30 de grade, iar minima între 15 și 17 grade.

Începând de miercuri, valorile termice vor intra pe un trend descendent și se vor situa ușor sub mediile multianuale caracteristice perioadei. Totodată, gradul de instabilitate atmosferică va fi temporar ridicat în majoritatea regiunilor țării.

Și în București, temperaturile vor scădea și se vor situa sub mediile multianuale specifice perioadei. Probabilitatea apariției fenomenelor specifice instabilității atmosferice va fi mai ridicată în primele două zile ale intervalului analizat.