Europa își pierde avantajele economice. Șefa BCE cere reforme pentru relansarea competitivității

Europa traversează o perioadă în care avantajele economice care au susținut-o decenii întregi sunt tot mai fragile. Comerțul global încetinește, energia rămâne scumpă, iar China devine un competitor tot mai puternic. În acest context, șefa BCE, Christine Lagarde, cere reforme și valorificarea pieței interne europene.

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat miercuri că Europa își pierde avantajele care au susținut creșterea economică timp de mai multe decenii. Ea a pledat pentru o transformare menită să elimine barierele care împiedică firmele europene să investească, să inoveze și să se dezvolte la nivelul întregului continent.

În cadrul unei conferințe organizate în marja Forumului Economic Mondial, Lagarde a explicat că modelul de creștere economică de după cel de-Al Doilea Război Mondial s-a bazat pe trei piloni principali, care în prezent sunt tot mai fragili: extinderea comerțului mondial, existența unei industrii competitive susținute de energie ieftină și o ordine internațională stabilă, bazată pe reguli.

Șefa BCE a atras atenția și asupra avansului Chinei în lanțul valoric global. În prezent, China concurează direct cu zona euro în aproximativ 40% dintre sectoarele în care Europa are un avantaj comparativ, față de 25% la începutul anilor 2000.

Totodată, energia ieftină nu mai reprezintă un avantaj pentru industria europeană. Industriile mari consumatoare de electricitate din Uniunea Europeană plătesc, în medie, mai mult decât dublu pentru energie în comparație cu cele din Statele Unite ale Americii și cu aproximativ 50% mai mult decât cele din China.

În paralel, comerțul mondial se confruntă cu un mediu tot mai restrictiv. Numai anul trecut, la nivel global au fost introduse peste 2.500 de măsuri care limitează comerțul, în timp ce tensiunile geopolitice au scos mai clar în evidență dependențele și blocajele existente în lanțurile de aprovizionare, a explicat Lagarde.

Președintele BCE consideră că răspunsul Europei se află într-unul dintre cele mai importante avantaje pe care le are: piața sa internă. Aceasta reunește 27 de state membre și aproximativ 450 de milioane de consumatori, iar cererea internă reprezintă principalul motor al creșterii economice în zona euro.