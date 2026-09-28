Christine Lagarde temperează așteptările privind dobânzile. BCE vede o inflație mai mare, dar fără efecte structurale

Președintele BCE, Christine Lagarde, a transmis, luni, că inflația din zona euro ar putea crește, dar nu există încă semne că devine structurală. Ea a indicat prețurile energiei drept principal factor și a susținut un răspuns moderat al BCE, în contextul incertitudinilor economice și al presiunilor asupra dobânzilor.

Președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat luni că rata inflației nu a generat încă efecte secundare periculoase în zona euro în acest an. În acest context, ea consideră că un răspuns politic moderat din partea BCE rămâne adecvat.

Inflația din zona euro a depășit pragul de 3%, peste ținta de 2% stabilită de BCE. Unii economiști estimează că rata ar putea ajunge la 4% până la sfârșitul anului, ceea ce ar putea pune presiune asupra BCE pentru majorarea dobânzilor, după cele două majorări decise recent.

Totuși, Lagarde a încercat să tempereze așteptările mai agresive ale pieței. Ea a explicat că principalul factor care a dus la creșterea prețurilor este majorarea cotațiilor la petrol și gaze, provocată de conflictul din Iran.

În timpul audierii în comisia Parlamentului European, șefa BCE a arătat că banca anticipează o inflație mai ridicată, însă nu există încă semne că aceasta ar deveni structurală. Lagarde a precizat că, în prezent, nu există dovezi că prețurile mai mari la energie contribuie la creșterea salariilor.

Potrivit acesteia, chiar dacă zona euro se confruntă cu un șoc semnificativ, un răspuns echilibrat rămâne adecvat pentru menținerea inflației sub control.

„Vedem în viitor o inflaţie mai ridicată dar încă nu sunt semne că devine structurală. În acest moment, nu vedem dovezi că preţurile la energie contribuie la majorarea salariilor. Aceasta înseamnă că, deşi avem un şoc semnificativ, un răspuns echilibrat este adecvat pentru a ţine inflaţia sub control”, a declarat ea.

Oficialul a admis că există riscul ca inflația să fie mai ridicată și că perspectivele economice sunt marcate de un grad ridicat de incertitudine.

Deși expresia „un răspuns echilibrat” nu este definită în mod concret, economiștii consideră că cele două majorări ale dobânzilor decise recent de BCE oferă un reper pentru evoluția politicii monetare. În acest context, analiștii se așteaptă ca dobânda să fie menținută la reuniunea din 29 octombrie și să fie majorată în decembrie, când sunt publicate noile previziuni economice.

În ceea ce privește economia, Lagarde și-a exprimat optimismul, argumentând că industria are o evoluție solidă, piața forței de muncă rămâne robustă, iar investițiile susțin creșterea PIB-ului.