TOP 5 cele mai bune companii aeriene din lume pentru clasa economică în 2026

În 2026, Skytrax a desemnat cele mai bune companii aeriene pentru clasa economică, pe baza satisfacției pasagerilor și a experienței de la bord și din aeroport. Diferențele țin cont de confort, servicii, mâncare și divertisment.

De la scaune mai late și spațiu suplimentar pentru picioare până la mâncare și servicii de calitate superioară, acestea sunt avantajele care disting primele cinci companii aeriene din clasamentul Skytrax pentru clasa economică.

Un plus de câțiva centimetri în lățimea scaunului, puțin mai mult spațiu între rânduri, o tetieră cu o formă mai ergonomică sau chiar un loc separat pentru băutură pot face o diferență surprinzătoare după opt ore de zbor la clasa economică.

Iar când zborul în partea din spate a avionului poate însemna scaune înghesuite, mâncare mediocră și ore întregi petrecute încercând să găsești o poziție confortabilă, companiile aeriene care pun la punct aspectele esențiale pot oferi o experiență radical diferită.

În cadrul premiilor Skytrax World Airline Awards din 2026, Singapore Airlines a fost desemnată cea mai bună companie aeriană din lume pentru clasa economică, fiind urmată de Cathay Pacific, Qatar Airways, EVA Air și ANA All Nippon Airways. Clasamentul se bazează pe sondajul anual Skytrax privind satisfacția pasagerilor, care evaluează companiile aeriene în funcție de experiența din aeroport și de cea de la bord.

„La clasa economică, fiecare centimetru și micile detalii contează”, afirmă Gary Leff, fondatorul site-ului dedicat călătoriilor frecvente „View from the Wing”.

Spațiul este cel mai costisitor element dintr-o aeronavă, explică el, însă unele companii aeriene alocă mai mult spațiu – și acordă mai multă atenție – pasagerilor de la clasa economică.

Performanța celor mai bune cinci companii aeriene, conform Skytrax, a fost analizată în ceea ce privește scaunele, mâncarea, divertismentul, conexiunea Wi-Fi și serviciile, examinând totodată alegerile de design și ospitalitate care pot transforma radical experiența de zbor în partea din spate a avionului.

Unul dintre cele mai evidente avantaje ale clasei economice de la Singapore Airlines este, totodată, și unul dintre cele mai simple: un scaun mai lat. Pe aeronavele sale Boeing 777-300ER, clasa economică este configurată cu nouă scaune pe lățime, într-o dispunere de tip 3-3-3; multe alte companii aeriene care operează același tip de aeronavă instalează, în schimb, 10 scaune pe lățime.

„Înseamnă un plus de lățime pentru fiecare pasager”, afirmă Leff, adăugând că diferența este sesizabilă în special la nivelul umerilor și al șoldurilor în timpul zborurilor lungi, când pasagerii sunt nevoiți să împartă spațiul pentru brațe timp de mai multe ore.

Însă clasarea pe primul loc a companiei Singapore Airlines nu se datorează doar scaunului. Compania s-a situat pe prima poziție și în privința serviciilor de catering la clasa economică, în timp ce Lachlan Hyde – pilot, comentator al industriei aviatice și președinte al Federației Regale a Aerocluburilor din Australia – menționează tetierele reglabile, sistemul de divertisment KrisWorld și serviciile impecabile și constante drept elemente ale ceea ce el numește „pachetul complet”.

Contează și detaliile mai mici de design. Leff evidențiază dotări precum suportul pentru picioare și suportul dedicat pentru pahar, care eliberează spațiu pe măsuța rabatabilă în timpul meselor sau atunci când pasagerii folosesc un laptop ori un telefon.

Clasarea pe locul al doilea a companiei Cathay Pacific reflectă punctele sale forte în diverse aspecte ale experienței la clasa economic. S-a situat pe locul patru în ceea ce privește scaunele de la clasa economic, pe locul trei pentru serviciile de catering și pe locul trei pentru divertismentul la bord, fiind totodată desemnată de Skytrax drept cea mai bună companie aeriană din lume în privința echipajului de cabină.

Calitatea serviciilor oferite de echipaj este mai greu de cuantificat decât lățimea scaunului sau dimensiunea ecranului, însă devine tot mai evidentă pe parcursul unui zbor lung.

„Simplul fapt de a fi tratat ca o persoană și un client, nu ca o simplă încărcătură, poate face diferența în călătoriile la clasa economic”, afirmă Leff.

El atrage atenția asupra unui aspect aparent banal, precum întreținerea toaletelor. În cazul companiilor aeriene cu echipaje atente, spune el, pasagerii au șanse mai mari să găsească facilitățile într-o stare corespunzătoare pe tot parcursul unei călătorii lungi – un detaliu minor care devine tot mai sesizabil pe măsură ce orele trec.

Pentru Hyde, unul dintre aspectele care disting în mod vizibil Cathay este investiția în tehnologia pusă la dispoziția pasagerilor la locurile lor.

„Pe aeronavele noi sau modernizate, clasa economic include dotări precum ecrane 4K, conectivitate audio prin Bluetooth și spații de depozitare îmbunătățite, alături de o ofertă de divertisment deosebit de bogată”, precizează el.

Qatar Airways s-a clasat pe locul al treilea în clasamentul general, dar pe locul al șaselea în topul separat realizat de Skytrax pentru cele mai bune scaune la clasa economică – o dovadă că o experiență mai bună la această clasă nu ține neapărat de existența unui spațiu mai mare.

În cazul Qatar Airways, avantajul nu rezidă atât în spațiul disponibil, cât în posibilitățile pe care le au pasagerii de a-și petrece timpul la bord. Un exemplu în acest sens este conectivitatea. Compania aeriană a început să introducă sistemul Starlink pe întreaga sa flotă de aeronave de mare capacitate (wide-body), inclusiv pe modelele Boeing 777, Airbus A350 și Boeing 787.

Pe aeronavele dotate cu această tehnologie, sistemul permite o navigare pe internet mai rapidă, precum și streaming și apeluri video superioare celor oferite de generațiile anterioare de Wi-Fi la bord.

„Investițiile care contează pentru întreaga cabină capătă o importanță sporită la clasa economică. Multe companii aeriene adoptă tehnologia Wi-Fi prin satelit pe orbită joasă, iar posibilitatea de a rămâne conectat face o diferență majoră, în special la clasa economică.”, afirmă Leff.

Pentru pasageri, acest lucru schimbă percepția asupra unui zbor lung. În loc să depindă exclusiv de conținutul descărcat în prealabil sau de sistemul de divertisment integrat în scaun, călătorii pot rămâne conectați la serviciile de mesagerie, își pot continua activitatea profesională sau pot accesa platforme de streaming atunci când serviciul Starlink este disponibil.

Ocupând locul patru în clasamentul general, Hyde menționează scaunele în sine ca fiind unul dintre punctele forte ale companiei aeriene.

„EVA Air se concentrează mai puțin pe o singură caracteristică principală și mai mult pe confortul atent”, spune el.

Compania taiwaneză folosește tetiere reglabile și designuri ergonomice ale scaunelor menite să ofere mai mult sprijin pe parcursul călătoriilor mai lungi. La unele aeronave, baza scaunului se mișcă ușor pe măsură ce spătarul se înclină, în timp ce pernele și designul tetierelor sunt menite să reducă presiunea în timpul perioadelor lungi de ședere.

Mâncarea oferită de EVA este o altă caracteristică distinctivă. Meniurile sale economice includ în mod regulat preparate taiwaneze și alte preparate asiatice, iar compania aeriană s-a clasat pe locul doi, după Singapore, în clasamentul Skytrax pentru catering economic.

Cel mai evident avantaj al clasei economice ANA, pe anumite aeronave, este spațiul pentru picioare. Mai multe configurații ale aeronavelor Boeing 787-9 din flota companiei oferă o distanță între scaune („seat pitch”) de până la 34 de inchi (aprox. 86 cm), comparativ cu cei 31-32 de inchi (aprox. 79-81 cm) întâlniți frecvent la clasa economică pe zborurile lung-curier.

Pentru pasageri, acest lucru se traduce printr-un spațiu mai generos în zona genunchilor și mai multă libertate de mișcare atunci când scaunul din față este lăsat pe spate. Unele aeronave ANA 787-9 sunt dotate, de asemenea, cu suporturi pentru picioare, tetiere reglabile, ecrane de divertisment mai mari, porturi de încărcare USB-C și conectivitate audio prin Bluetooth.

Există însă o mențiune importantă: serviciile ANA la clasa economică variază în funcție de tipul aeronavei. Unele configurații de Boeing 787-8 oferă un spațiu mai redus între scaune, astfel că pasagerii care pun mare preț pe confortul picioarelor ar trebui să verifice modelul aeronavei și harta locurilor înainte de a rezerva biletul.

ANA s-a clasat, de asemenea, pe locul al cincilea la categoria scaunelor de la clasa economică și pe locul al șaptelea la capitolul servicii de masă, confirmând astfel tendința generală observată în rândul companiilor aeriene din topul Skytrax pentru această clasă: o performanță solidă la mai multe capitole ale experienței de zbor, mai degrabă decât un singur element remarcabil.