Controale medicale periodice pentru toți europenii. UE vrea ca verificările pentru bolile cardiovasculare să înceapă înainte de 35 de ani

Inima și probleme cardiovasculare pe timp de iarnă / SURSA FOTO: Dreamstime

Uniunea Europeană vrea să pună mai mult accent pe prevenirea bolilor cardiovasculare și propune introducerea unor controale de sănătate pentru toți europenii. Prima verificare ar urma să aibă loc înainte de vârsta de 35 de ani, iar ulterior consultațiile ar deveni periodice, frecvența și investigațiile fiind stabilite în funcție de vârstă.

Măsurile propuse de Comisia Europeană urmăresc depistarea mai rapidă a factorilor de risc pentru afecțiunile cardiovasculare, care afectează aproximativ 62 de milioane de persoane.

Comisia Europeană le propune celor 27 de state membre să implementeze controale obligatorii ale sănătății cardiovasculare pentru populație. Pentru persoanele cu vârsta sub 35 de ani, recomandarea este organizarea a „cel puțin” unei programări la medic înainte de atingerea acestei vârste.

Controlul ar urma să includă măsurarea tensiunii arteriale și efectuarea unei analize de sânge. În cazul persoanelor care au antecedente familiale ar putea fi necesare mai multe investigații.

Obiectivul este identificarea timpurie a principalilor factori de risc pentru bolile cardiovasculare. Printre aceștia se numără hipertensiunea, colesterolul, diabetul și obezitatea.

Comisia consideră că mulți dintre acești factori pot fi reduși dacă sunt identificați suficient de devreme.

Pentru adulții cu vârste cuprinse între 35 și 64 de ani, Bruxelles-ul propune controale medicale sistematice mai frecvente. Recomandarea Comisiei Europene este ca acestea să aibă loc „cel puțin o dată la fiecare cinci ani”.

În cazul acestei categorii de vârstă, verificările ar urma să fie mai cuprinzătoare și să nu se limiteze la tensiunea arterială sau analizele de sânge.

Consultațiile ar trebui să urmărească factorii de risc asociați stilului de viață, sănătatea reproductivă și mintală, funcția renală și respiratorie, indicele de masă corporală și istoricul medical al familiei.

Pentru europenii care au depășit vârsta de 65 de ani, Comisia Europeană propune controale medicale efectuate o dată la trei până la cinci ani.

Investigațiile ar urma să fie mai aprofundate și să includă inclusiv electrocardiograme.

Planul european pornește de la creșterea numărului persoanelor afectate de boli cardiovasculare, în condițiile în care o parte importantă dintre factorii de risc sunt cunoscuți și pot fi identificați prin controale medicale.

Bolile cardiovasculare afectează în prezent aproximativ 62 de milioane de persoane.

Comisarul european pentru Sănătate, Oliver Varhelyi, a explicat că strategia urmărește atât depistarea timpurie a riscurilor, cât și schimbarea obiceiurilor care pot favoriza apariția bolilor cardiovasculare.

„Trebuie să-i ajutăm pe oameni să adopte obiceiuri sănătoase începând de la vârste mai precoce şi să depistăm riscurile mai devreme”, a declarat oficialul european.

Varhelyi a atras atenția în special asupra fumatului, utilizării țigărilor electronice, obezității și sedentarismului în rândul tinerilor.

Prin identificarea acestor probleme de la vârste mai mici, Comisia Europeană urmărește ca intervențiile să poată avea loc înainte ca factorii de risc să contribuie la apariția unor probleme cardiovasculare grave.