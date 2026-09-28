Succesiune fără impozitul de 1%! Cine poate beneficia de scutire până la 30 septembrie?

O categorie de moștenitori poate scăpa de impozitul de 1% pentru succesiune, chiar dacă termenul legal de doi ani de la deces a fost depășit. Facilitatea este prevăzută de Legea nr. 170/2026 și se aplică dacă succesiunea este dezbătută și finalizată la notar până la 30 septembrie 2026 inclusiv.

O categorie de moștenitori poate beneficia de scutirea de la plata impozitului de 1% pentru succesiune, chiar dacă au fost depășit termenul legal de doi ani de la decesul persoanei pe care o moștenesc. Facilitatea fiscală este prevăzută de o lege adoptată în acest an, însă se aplică doar pentru succesiunile finalizate la notar până la 30 septembrie 2026 inclusiv.

Potrivit Legii nr. 170/2026, publicată în Monitorul Oficial nr. 648 din 5 august 2026 și intrată în vigoare la 8 august, a fost introdusă o derogare temporară de la regulile fiscale privind dobândirea dreptului de proprietate prin succesiune.

Modificarea adusă legislației privind unele măsuri fiscal-bugetare permite anumitor moștenitori să nu mai achite impozitul de 1% aferent succesiunii. Facilitatea se aplică moștenitorilor pentru care termenul de doi ani de la deces se împlinește în perioada 14 iulie 2026 – 30 septembrie 2026.

Scutirea vizează exclusiv impozitul datorat pentru succesiune și nu înseamnă eliminarea taxelor notariale. Pentru a beneficia de facilitate, moștenitorii trebuie să finalizeze procedura succesorală până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv.

Articolul III din Legea nr. 170 din 5 august 2026 prevede, prin derogare de la articolul 111 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, că pentru transmisiunea dreptului de proprietate și a dezmembrămintelor acestuia cu titlu de moștenire nu se datorează impozit pentru succesiunile dezbătute și finalizate până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Condiția este ca termenul de doi ani de la data decesului autorului succesiunii să se împlinească în intervalul 14 iulie – 30 septembrie 2026.

Avocata Andreea-Alexandra Apostol a explicat în mediul online că moștenitorii aflați în această situație trebuie să finalizeze procedura succesorală la notar până la 30 septembrie 2026 inclusiv pentru a beneficia de scutirea de la plata impozitului de 1% pe masa succesorală. Ea a atras atenția că termenul este scurt și că facilitatea se aplică numai dacă sunt îndeplinite ambele condiții prevăzute de lege.

„Trebuie să finalizaţi procedura succesorală la notar până la data de 30 septembrie 2026 inclusiv şi scăpaţi de impozitul de 1% pe masa succesorală. Termenul este scurt şi se aplică doar dacă sunt îndeplinite ambele condiţii. Dacă vă aflați în această situaţie, nu amânați!”, a fost sfatul avocatei.

De exemplu, în cazul unei persoane decedate la 15 august 2024, termenul obișnuit de doi ani s-a împlinit la 15 august 2026. În baza Legii nr. 170/2026, succesiunea poate fi dezbătută și finalizată până la 30 septembrie 2026 fără aplicarea impozitului de 1%.

Articolul 111 alineatul (3) din Codul Fiscal stabilește că, în cazul transmiterii prin moștenire a dreptului de proprietate sau a dezmembrămintelor acestuia, nu se datorează impozit dacă procedura succesorală este dezbătută și finalizată în termen de doi ani de la data decesului. Dacă procedura nu este finalizată în acest interval, moștenitorii datorează un impozit de 1%, calculat potrivit regulilor fiscale aplicabile masei succesorale.

Legea nr. 170/2026 nu elimină această regulă, ci introduce o excepție temporară pentru succesiunile al căror termen de doi ani expiră în intervalul stabilit de actul normativ.

Data de 14 iulie 2026 este esențială. Dacă termenul de doi ani de la deces s-a împlinit înainte de această dată, derogarea nu se aplică respectivei succesiuni. În același mod, dacă termenul normal de doi ani expiră după 30 septembrie 2026, se aplică în continuare perioada obișnuită prevăzută de Codul Fiscal.

Prin urmare, facilitatea nu reprezintă o anulare generală a impozitului de 1% și nici o prelungire până la 30 septembrie 2026 a tuturor succesiunilor mai vechi. O condiție importantă prevăzută de Legea nr. 170/2026 este ca succesiunea să fie dezbătută și finalizată până la 30 septembrie 2026 inclusiv. Astfel, pentru aplicarea derogării contează finalizarea procedurii până la termenul stabilit de lege, nu doar începerea demersurilor succesorale.

În lipsa acestei derogări, după depășirea termenului de doi ani intervine regula prevăzută la articolul 111 alineatul (3) din Codul Fiscal, potrivit căreia moștenitorii datorează impozitul de 1%. Pentru o bază impozabilă de 300.000 de lei, impozitul de 1% înseamnă 3.000 de lei, iar pentru o bază de 500.000 de lei, suma ajunge la 5.000 de lei.

Regulile fiscale privind succesiunile prevăd că impozitul se raportează la proprietățile imobiliare cuprinse în masa succesorală, baza impozabilă fiind activul net imobiliar determinat potrivit normelor fiscale.