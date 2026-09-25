Vouchere de vacanță, 2026. Cine primește 800 de lei și până când trebuie depusă cererea?

Voucherele de vacanță revin în 2026 cu reguli clare pentru angajații din învățământul de stat, dar și cu un termen care trebuie respectat. Salariații eligibili pot primi 800 de lei, însă trebuie să depună declarația la timp. Regulamentul stabilește și condiții privind folosirea banilor, expirarea voucherelor și eventualele restituiri.

Angajații din instituțiile de învățământ de stat care au salarii nete de până la 6.000 de lei inclusiv beneficiază, în 2026, de vouchere de vacanță în valoare de 800 de lei. Prevederea este inclusă în Ordinul ministrului Educației și Cercetării nr. 5.651, publicat în Monitorul Oficial joi, 24 septembrie.

Potrivit regulamentului aprobat prin ordin, voucherele de vacanță se acordă anual și sunt emise exclusiv pe suport electronic, în limita sumelor prevăzute în buget cu această destinație. Valoarea voucherelor este de 800 de lei pentru fiecare salariat pe an.

Beneficiază de aceste vouchere persoanele care desfășoară efectiv activitate în unitățile și instituțiile de învățământ de stat aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării la momentul acordării acestora. Voucherele sunt acordate salariaților încadrați pe posturile aprobate prin organigramele instituțiilor, iar valoarea lor este proporțională cu perioada lucrată, în limita bugetului disponibil.

De vouchere beneficiază și personalul aflat în situațiile prevăzute la articolul 145 alineatul (4) din Codul Muncii. În cazul angajaților din învățământ, în 2026, acordarea voucherelor este condiționată de un salariu net de cel mult 6.000 de lei inclusiv. Calculul se face în funcție de salariul net cuvenit pentru funcția de bază în luna în care sunt acordate voucherele.

Plafonul de 6.000 de lei este prevăzut și de legislația generală aplicabilă voucherelor de vacanță acordate în instituțiile publice în anul 2026.

Angajații care doresc să primească voucherele trebuie să depună o declarație scrisă la unitatea sau instituția angajatoare, potrivit modelului prevăzut în regulament. Documentul trebuie transmis în termen de 30 de zile de la publicarea regulamentului în Monitorul Oficial, ceea ce înseamnă că termenul-limită este 24 octombrie 2026.

Regulamentul introduce însă două termene care nu sunt corelate. Salariații au la dispoziție până la 24 octombrie pentru depunerea declarațiilor, în timp ce inspectoratele școlare, universitățile și celelalte instituții trebuie să transmită Ministerului Educației și Cercetării sumele necesare pentru acordarea voucherelor până la 15 octombrie.

Documentul nu precizează cum vor fi estimate sau actualizate fondurile necesare pentru cererile depuse de salariați în perioada 16-24 octombrie. Ordinul aprobă astfel Regulamentul de acordare a voucherelor de vacanță în unitățile și instituțiile de învățământ de stat din subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării pentru anul 2026.

Voucherul de vacanță are o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic. Această perioadă se referă exclusiv la valabilitatea voucherului și nu trebuie confundată cu perioada de valabilitate a suportului electronic.

Angajatorii au obligația de a-i informa pe beneficiari cu privire la data alimentării suportului electronic, precum și la valoarea voucherelor de vacanță transferate pe acesta. Beneficiarii au dreptul să își aleagă unitatea afiliată de la care vor achiziționa serviciile turistice.

La nivelul inspectoratelor școlare, în calitate de ordonatori secundari de credite, se verifică modul în care ordonatorii terțiari de credite din subordine aplică prevederile regulamentului.

Inspectoratele școlare, universitățile și celelalte instituții aflate în subordinea sau coordonarea Ministerului Educației și Cercetării trebuie să transmită ministerului, până la 15 octombrie 2026, sumele necesare pentru acordarea voucherelor de vacanță. Informațiile sunt necesare pentru efectuarea deschiderilor de credite bugetare.

Ministerul Educației și Cercetării va face demersurile necesare către Ministerul Finanțelor pentru deschiderea creditelor bugetare aferente acestor plăți, în limita bugetului aprobat. Pe baza datelor transmise de ordonatorii de credite, ministerul va include sumele necesare aplicării regulamentului pentru anul 2026, în vederea efectuării plăților, după primirea creditelor bugetare de la Ministerul Finanțelor.

Pentru unitățile de învățământ de stat aflate în subordinea inspectoratelor școlare, sumele vor fi incluse în bugetele inspectoratelor, cu respectarea creditelor bugetare aprobate pentru această destinație. În cazul universităților de stat aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării, sumele vor fi prevăzute în contractele complementare încheiate cu acestea.

La primirea voucherelor de vacanță, angajații beneficiari trebuie să semneze o declarație pe propria răspundere prin care se angajează să restituie voucherele rămase neutilizate la expirarea perioadei de valabilitate și, după caz, sumele primite necuvenit în situația încetării contractului individual de muncă sau a raportului de serviciu.

La sfârșitul perioadei de valabilitate a suportului electronic pe care au fost alimentate voucherele sau la încetarea raporturilor de muncă, beneficiarul trebuie să restituie suportul electronic angajatorului. La rândul său, angajatorul va returna suportul electronic unității emitente.

În cazul în care beneficiarul a utilizat integral sau parțial voucherele de vacanță alimentate electronic, iar ulterior apare o situație care impune restituirea acestora, acesta trebuie să achite angajatorului contravaloarea voucherelor necuvenite utilizate în termen de 60 de zile de la apariția cauzei care determină restituirea.

Regulamentul interzice utilizarea voucherelor de vacanță pentru achiziționarea altor servicii decât cele prevăzute de legislația aplicabilă. De asemenea, beneficiarii nu au voie să comercializeze voucherele de vacanță în schimbul unor sume de bani, bunuri sau servicii.

Pentru voucherele de vacanță alimentate pe suport electronic și rămase neutilizate după expirarea perioadei de valabilitate, unitatea emitentă restituie angajatorului valoarea nominală a acestora. Sumele restituite de unitățile emitente sunt virate la bugetul de stat, la titlul 85 „Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent”.

În situația în care este restituită contravaloarea unui voucher de vacanță, impozitul aferent se recalculează în luna următoare celei în care a avut loc restituirea.