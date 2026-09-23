Noua regulă a burselor a fost publicată. Ce bani primesc elevii în anul școlar 2026–2027

Bursele elevilor vor fi acordate și în anul școlar 2026–2027, iar bursele sociale vor continua să fie plătite și în perioada vacanțelor. Noile reguli au fost stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 738 din 18 septembrie 2026, publicată în Monitorul Oficial.

Actul normativ modifică Hotărârea Guvernului nr. 732/2025, care aprobă metodologia-cadru privind acordarea burselor și cuantumul acestora. Modificările vizează cuantumul burselor și prevederile referitoare la reintegrarea elevelor care revin la școală după naștere.

Pentru anul școlar 2026–2027, bursa de merit va avea o valoare de 450 de lei pe lună. Bursa socială va fi de 300 de lei pe lună, iar aceeași sumă este stabilită și pentru bursa tehnologică.

Una dintre prevederile care au stârnit interes în perioada elaborării noilor reguli se referă la plata burselor sociale în vacanțe. Varianta finală a reglementării menține acordarea acestui sprijin pe durata întregului an, inclusiv în perioadele de vacanță, se arată în Monitorul Oficial.

Înainte de adoptarea formei finale a hotărârii, un proiect pus în consultare publică prevedea ca bursele sociale să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare. Propunerea a fost ulterior eliminată din forma adoptată de Guvern.

Astfel, pentru anul școlar 2026–2027, elevii care îndeplinesc condițiile pentru bursa socială vor beneficia de sprijin și pe durata vacanțelor, potrivit regulilor stabilite de Guvern. Bursa socială are un cuantum de 300 de lei pe lună.

Bursa socială este destinată elevilor din învățământul primar, gimnazial, liceal și profesional, inclusiv celor din învățământul dual. Plata acestui sprijin este menținută pe durata întregului an, inclusiv în vacanțe, potrivit precizărilor făcute de Executiv după aprobarea hotărârii.

Bursele de merit și cele tehnologice au un regim diferit de acordare. Acestea sunt plătite în perioada cursurilor școlare și în anumite perioade destinate pregătirii și susținerii examenelor naționale, potrivit informațiilor transmise de Guvern.

Începând cu anul școlar 2026–2027, cuantumurile prevăzute în hotărârea publicată în Monitorul Oficial sunt de 450 de lei pe lună pentru bursa de merit, 300 de lei pe lună pentru bursa socială și 300 de lei pe lună pentru bursa tehnologică.

Hotărârea nr. 738/2026 nu modifică doar cuantumul burselor. Un al doilea articol modificat se referă la termenul de „reintegrare”, stabilind că acesta înseamnă reluarea cursurilor de către elevă după naștere, din momentul revenirii la școală până la finalizarea învățământului obligatoriu.

În comunicarea Guvernului privind noile reguli sunt menționate și bursele pentru mamele minore. Acestea au un cuantum de 700 de lei pe lună și sunt destinate elevelor reintegrate într-o unitate de învățământ după naștere.

Pentru anul școlar 2026–2027, regulile privind bursele sociale păstrează, așadar, plata acestora și în vacanțe, în timp ce bursele de merit și cele tehnologice sunt acordate potrivit perioadelor prevăzute de metodologia-cadru. Noile cuantumuri se aplică începând cu anul școlar 2026–2027.