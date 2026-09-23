Mesaj neaşteptat pentru Siegfried Mureşan. Sorin Grindeanu îi cere să facă pasul decisiv

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, îi solicită lui Siegfried Mureşan să îşi anunţe demisia din Parlamentul European, susţinând că acesta este momentul în care premierul desemnat trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru România.

Sorin Grindeanu a făcut declaraţia miercuri, la Parlament, unde a afirmat că Mureşan ar trebui să renunţe la mandatul de europarlamentar înainte de a merge mai departe cu demersurile pentru formarea Guvernului. Liderul PSD a invocat faptul că Siegfried Mureşan a fost ales pe liste comune PSD-PNL.

„Domnul Mureşan trebuie să îşi anunţe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că îşi asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului. Fiind ales pe liste comune PSD-PNL, are girul nostru să se retragă din poziţia de europarlamentar”, a declarat preşedintele PSD, în conferința de la Parlament.

Sorin Grindeanu a legat demisia din Parlamentul European de asumarea responsabilităţii pentru funcţia de premier desemnat. Potrivit liderului PSD, renunţarea la mandatul de europarlamentar ar reprezenta un pas prin care Mureşan ar demonstra că îşi asumă responsabilitatea pentru situaţia politică din România.

Preşedintele PSD a susţinut că formaţiunea pe care o conduce este de acord cu retragerea lui Mureşan din poziţia de europarlamentar, având în vedere că acesta a fost ales pe liste comune PSD-PNL.

Grindeanu a afirmat că momentul este unul important pentru Siegfried Mureşan, pe fondul crizei politice despre care vorbeşte liderul PSD. Declaraţiile au fost făcute la Parlament, în contextul discuţiilor privind desemnarea premierului şi formarea viitorului Guvern.

Liderul social-democrat a criticat totodată poziţia adoptată până acum de Mureşan şi a susţinut că acesta nu ar dori să obţină votul necesar pentru a conduce Guvernul.

Sorin Grindeanu a precizat că, în lipsa unui anunţ privind demisia din Parlamentul European, Siegfried Mureşan ar urmări un alt obiectiv politic.

„Până acum, a demonstrat prin toate acţiunile sale că nu vrea să fie votat”, a mai declarat Grindeanu, el subliniind, de asemenea, că „Mureşan este doar pionul lui Ilie Bolojan care doreşte prelungirea acestei crize politice”.

Preşedintele PSD a susţinut că această poziţionare ar avea legătură cu prelungirea crizei politice din România. Grindeanu a criticat în acelaşi timp modul în care Mureşan gestionează situaţia legată de desemnarea sa pentru funcţia de premier.

Sorin Grindeanu a apreciat că, dacă Mureşan nu îşi anunţă retragerea din Parlamentul European, demersul său reprezintă „doar un joc politic ieftin în timp ce România este în criză profundă”.

Declaraţiile liderului PSD vin în contextul în care acesta îi cere public lui Siegfried Mureşan să facă un anunţ privind mandatul său de europarlamentar şi să îşi asume responsabilitatea pentru România, potrivit poziţiei exprimate de Grindeanu în Parlament.