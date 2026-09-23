Cum ar vota românii dacă astăzi ar avea loc alegeri parlamentare. Sondaj CURS: 47% vor alegeri anticipate, iar AUR rămâne pe primul loc în intenția de vot

Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică din România în două tabere egale. Potrivit unui sondaj CURS realizat în septembrie 2026, 47% dintre români susțin această variantă, în timp ce tot 47% se declară împotrivă, iar 6% nu au exprimat o opinie.

Dintre respondenți, 36% consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranță prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această soluție. În tabăra opusă, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranță împotrivă.

Rezultatele indică astfel o împărțire egală a opiniei publice în privința alegerilor anticipate, fără conturarea unei majorități pentru una dintre cele două variante. CURS apreciază că rezultatul evidențiază polarizarea opiniei publice asupra modului în care ar trebui depășită actuala criză politică.

„Posibilitatea organizării unor alegeri parlamentare anticipate împarte opinia publică în două tabere egale. 36% dintre respondenți consideră că actuala criză politică ar trebui rezolvată cu siguranță prin organizarea de alegeri anticipate, iar 11% sunt mai degrabă de acord cu această variantă. De cealaltă parte, 26% sunt mai degrabă împotriva organizării alegerilor anticipate, iar 21% se declară cu siguranță împotrivă. În total, 47% susțin această soluție și 47% o resping, în timp ce 6% nu au exprimat o opinie”, a transmis CURS într-un comunicat.

Sondajul arată și o evaluare predominant negativă a direcției în care se îndreaptă România. 79% dintre respondenți consideră că țara merge într-o direcție greșită, în timp ce 15% apreciază că România se îndreaptă într-o direcție bună. Alți 6% nu au exprimat o opinie.

CURS interpretează rezultatele ca indicând menținerea unui nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației. Diferența dintre evaluările negative și cele pozitive este semnificativă, iar ponderea celor care evaluează negativ direcția țării arată că această percepție este larg răspândită în rândul populației.

„Rezultatele indică menținerea unui nivel ridicat de nemulțumire în rândul populației. Diferența dintre evaluările negative și cele pozitive este una semnificativă, proporția ridicată a celor nemulțumiți arată că evaluarea negativă a direcției țării este larg răspândită în rândul populației”, subliniază realizatorii studiului.

În cazul în care duminica următoare ar avea loc alegeri parlamentare, AUR ar obține 34% dintre voturi, potrivit sondajului CURS. Formațiunea ar fi urmată de PSD, cu 25%, și PNL, cu 18%.

USR este creditat cu 8% dintre voturi, iar UDMR cu 5%. S.O.S. România ar obține 3%, în timp ce Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone, Acțiunea Conservatoare și SENS sunt creditate fiecare cu câte 2%. Alte opțiuni însumează 1%.

Potrivit realizatorilor cercetării, aceste rezultate plasează AUR pe prima poziție în intenția de vot, la o diferență de 9 puncte procentuale față de PSD. Primele trei formațiuni, AUR, PSD și PNL, concentrează împreună peste trei sferturi dintre opțiunile de vot exprimate.

„Rezultatele plasează AUR pe prima poziție în preferințele electorale, la o diferență de 9 puncte procentuale față de PSD. Primele trei formațiuni concentrează împreună peste trei sferturi din opțiunile de vot exprimate”, transmit realizatorii cercetării.

Comparativ cu rezultatele înregistrate în luna august, AUR se menține la 34%, în timp ce PSD crește de la 24% la 25%.

PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%. În cazul formațiunilor cu scoruri mai mici, UDMR se menține la 5%, în timp ce S.O.S. România crește de la 2% la 3%.

Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone rămâne la 2%. Acțiunea Conservatoare crește de la 1% la 2%, iar SENS ajunge la 2%.

CURS apreciază că imaginea de ansamblu indică mai degrabă o stabilitate a raporturilor electorale decât o schimbare semnificativă a preferințelor de vot.

„PNL scade de la 20% la 18%, iar USR de la 10% la 8%. În zona formațiunilor cu scoruri mai mici, UDMR se menține la 5%, S.O.S. România crește de la 2% la 3%, iar Partidul Naționalist Reformarea României – Piedone rămâne la 2%. Acțiunea Conservatoare crește de la 1% la 2%, iar SENS ajunge la 2%. Imaginea de ansamblu indică astfel mai degrabă o stabilitate a raporturilor electorale decât o schimbare semnificativă a preferințelor de vot”, informează CURS.

Sondajul CURS a fost realizat în perioada 16-22 septembrie 2026, pe un eșantion de 1.100 de respondenți cu vârsta de 18 ani și peste. Eșantionul este reprezentativ pentru populația adultă rezidentă din România.

Cercetarea a utilizat un eșantion probabilist, multistadial și stratificat, iar marja maximă de eroare este de plus sau minus 3%, la un nivel de încredere de 95%.

Datele au fost culese prin interviuri față în față, la domiciliul respondenților. Validarea eșantionului s-a realizat pe baza celor mai recente date ale Institutului Național de Statistică (INS), iar datele au fost ponderate în funcție de structura pe vârste a electoratului.