Vor fi alegeri anticipate în România? Traian Băsescu, despre scenariul PSD-AUR

Fostul președinte Traian Băsescu nu crede că actuala criză politică va duce România la alegeri anticipate și estimează că va fi găsită o formulă pentru învestirea unui nou Guvern. În același timp, acesta consideră „foarte posibilă” o viitoare guvernare PSD-AUR, argumentând că cele două formațiuni se adresează unui bazin electoral similar.

Traian Băsescu consideră că parlamentarii nu ar avea interesul să declanșeze alegeri înainte de încheierea actualei legislaturi. Fostul președinte se așteaptă, din acest motiv, ca partidele să ajungă în cele din urmă la o soluție care să permită instalarea unui Guvern.

„Cred că vom avea un Guvern, dintr-un motiv simplu. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd vreo veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci, din acest motiv, cred că se vor găsi soluții ca Guvernul să treacă”, a spus Traian Băsescu, sâmbătă, la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.

Fostul șef al statului admite că organizarea anticipatelor este posibilă din punct de vedere constituțional, însă atrage atenția asupra perioadei necesare pentru parcurgerea întregii proceduri.

„Sunt o variantă constituțională (alegerile anticipate, n.r.). Dar am avea un Guvern, în urma alegerilor, peste patru luni. Ceea ce România nu își poate permite. Să stea patru luni cu un Guvern respins de Parlament când până și interimatul de 45 de zile a expirat. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat”, a afirmat Băsescu.

Emisiunea difuzată sâmbătă a fost înregistrată marți, înainte ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pe europarlamentarul Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru.

În opinia fostului președinte, criteriul esențial pentru desemnarea candidatului la funcția de premier trebuie să fie capacitatea acestuia de a strânge voturile necesare în Parlament.

Băsescu a făcut referire și la perioada în care s-a aflat la Cotroceni, amintind momentul în care l-a desemnat premier pe Victor Ponta, deși acesta nu reprezenta opțiunea sa politică.

„Nu cred că președintele își poate permite să propună un Guvern convenabil. Președintele trebuie să propună un premier care are cele mai mari șanse să realizeze numărul de voturi în Parlament. Știți că impresia de până acum a fost că opțiunile dânsului ar fi fost către oameni care să îi convină în funcția de prim-ministru. Eu am fost în situația de a semna un prim-ministru care nu îmi convenea, pe Victor Ponta, dar a trebuit să o fac pentru că era soluția care trecea de Parlament”, a spus Băsescu.

Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pe 17 septembrie, în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Președintele a explicat că acesta a beneficiat de cele mai multe susțineri în cadrul discuțiilor.

Mureșan are la dispoziție zece zile pentru negocierile necesare formării unei majorități și obținerii votului de învestitură.

Fostul președinte a analizat și posibilitatea unei viitoare colaborări între PSD și AUR. Nu consideră că o asemenea alianță este inevitabilă, însă spune că scenariul este unul posibil din cauza profilului electoral al celor două formațiuni.

„N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. E foarte posibilă, pentru că cele două partide au același bazin electoral. Ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce laAUR. Când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD”, a declarat Băsescu, la Digi24.

Băsescu a caracterizat acest segment al electoratului drept unul naționalist, dar a precizat că nu consideră că majoritatea alegătorilor respectivi se opun apartenenței României la Uniunea Europeană sau NATO.

„Este tronsonul electoral naționalist. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO. Din electorate. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să se uite Constituție. Și-n Tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta-i costul să fii în Uniunea Europeană”, a continuat fostul șef de stat.

Fostul președinte a criticat și modul în care, în opinia sa, unii lideri politici folosesc raportarea la străinătate pentru a atrage sprijin electoral.

El a invocat investițiile realizate cu ajutorul fondurilor europene și a susținut că dezvoltarea infrastructurii României trebuie privită și prin prisma finanțărilor venite din exterior.