Vor fi alegeri anticipate în România? Traian Băsescu, despre scenariul PSD-AUR
SURSA FOTO: Inquam Photos / Elena Covalenco „Traian Băsescu: Alegerile din Republica Moldova sunt decisive pentru viitorul țării și securitatea României”
Fostul președinte Traian Băsescu nu crede că actuala criză politică va duce România la alegeri anticipate și estimează că va fi găsită o formulă pentru învestirea unui nou Guvern. În același timp, acesta consideră „foarte posibilă” o viitoare guvernare PSD-AUR, argumentând că cele două formațiuni se adresează unui bazin electoral similar.
Băsescu nu crede în scenariul alegerilor anticipate
Traian Băsescu consideră că parlamentarii nu ar avea interesul să declanșeze alegeri înainte de încheierea actualei legislaturi. Fostul președinte se așteaptă, din acest motiv, ca partidele să ajungă în cele din urmă la o soluție care să permită instalarea unui Guvern.
„Cred că vom avea un Guvern, dintr-un motiv simplu. Parlamentul este la jumătatea mandatului. Nu văd vreo veselie pentru parlamentari să înceapă acum o campanie electorală pentru un nou mandat. Deci, din acest motiv, cred că se vor găsi soluții ca Guvernul să treacă”, a spus Traian Băsescu, sâmbătă, la emisiunea „În fața ta”, de la Digi24.
Fostul șef al statului admite că organizarea anticipatelor este posibilă din punct de vedere constituțional, însă atrage atenția asupra perioadei necesare pentru parcurgerea întregii proceduri.
„Sunt o variantă constituțională (alegerile anticipate, n.r.). Dar am avea un Guvern, în urma alegerilor, peste patru luni. Ceea ce România nu își poate permite. Să stea patru luni cu un Guvern respins de Parlament când până și interimatul de 45 de zile a expirat. Nu e posibil să organizăm anticipate imediat”, a afirmat Băsescu.
Emisiunea difuzată sâmbătă a fost înregistrată marți, înainte ca președintele Nicușor Dan să îl desemneze pe europarlamentarul Siegfried Mureșan candidat pentru funcția de prim-ministru.
Ce spune Băsescu despre alegerea premierului
În opinia fostului președinte, criteriul esențial pentru desemnarea candidatului la funcția de premier trebuie să fie capacitatea acestuia de a strânge voturile necesare în Parlament.
Băsescu a făcut referire și la perioada în care s-a aflat la Cotroceni, amintind momentul în care l-a desemnat premier pe Victor Ponta, deși acesta nu reprezenta opțiunea sa politică.
„Nu cred că președintele își poate permite să propună un Guvern convenabil. Președintele trebuie să propună un premier care are cele mai mari șanse să realizeze numărul de voturi în Parlament. Știți că impresia de până acum a fost că opțiunile dânsului ar fi fost către oameni care să îi convină în funcția de prim-ministru. Eu am fost în situația de a semna un prim-ministru care nu îmi convenea, pe Victor Ponta, dar a trebuit să o fac pentru că era soluția care trecea de Parlament”, a spus Băsescu.
Nicușor Dan l-a desemnat pe Siegfried Mureșan pe 17 septembrie, în urma consultărilor cu partidele parlamentare. Președintele a explicat că acesta a beneficiat de cele mai multe susțineri în cadrul discuțiilor.
Mureșan are la dispoziție zece zile pentru negocierile necesare formării unei majorități și obținerii votului de învestitură.
Băsescu vede drept „foarte posibilă” o guvernare PSD-AUR
Fostul președinte a analizat și posibilitatea unei viitoare colaborări între PSD și AUR. Nu consideră că o asemenea alianță este inevitabilă, însă spune că scenariul este unul posibil din cauza profilului electoral al celor două formațiuni.
„N-aș spune inevitabilă, dar este foarte posibilă. E foarte posibilă, pentru că cele două partide au același bazin electoral. Ei funcționează pe principiul vaselor comunicante. Când electoratul lor e supărat pe PSD, se duce laAUR. Când se va supăra pe AUR, va veni înapoi la PSD”, a declarat Băsescu, la Digi24.
Cum descrie fostul președinte electoratul naționalist
Băsescu a caracterizat acest segment al electoratului drept unul naționalist, dar a precizat că nu consideră că majoritatea alegătorilor respectivi se opun apartenenței României la Uniunea Europeană sau NATO.
„Este tronsonul electoral naționalist. Marea majoritate sunt convins, nu sunt anti-UE, nu sunt anti-NATO. Din electorate. Însă vor o Românie în care noi să hotărâm tot. Păi trebuie să se uite Constituție. Și-n Tratat să vadă că la momentul în care am votat să intrăm în Uniunea Europeană, am cedat o bună parte din suveranitate. Ăsta-i costul să fii în Uniunea Europeană”, a continuat fostul șef de stat.
Băsescu critică discursul bazat pe „spaima de străinătate”
Fostul președinte a criticat și modul în care, în opinia sa, unii lideri politici folosesc raportarea la străinătate pentru a atrage sprijin electoral.
El a invocat investițiile realizate cu ajutorul fondurilor europene și a susținut că dezvoltarea infrastructurii României trebuie privită și prin prisma finanțărilor venite din exterior.
„De reacredință sunt mulți dintre liderii lor care îi folosesc pentru a parveni politic. Utilizăm minciuna, spaima de străinătate. Noi suntem buni ei, sunt răi și ne fură tot. Ca și cum autostrăzile le-am făcut din banii noștri. Și nu, le-am făcut din banii acestor străini care cotizează lunar la statele lor să ajungă parte din bani să-și facă România autostrăzi termocentrale, căi ferate și așa mai departe”, a conchis Băsescu.
Recomandările noastre
Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.