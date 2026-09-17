Dan Andronic analizează mutarea lui Nicușor Dan: A aruncat mingea în terenul Parlamentului, dar a pus și o bombă cu ceas sub ea

Jurnalistul Dan Andronic a reacționat la desemnarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru, într-un mesaj publicat pe Facebook. Acesta a descris decizia lui Nicușor Dan drept o mutare politică importantă în relația dintre Palatul Cotroceni și Palatul Victoria și a susținut că nominalizarea are potențialul de a schimba calculele politice din PNL și USR.

Dan Andronic consideră că desemnarea lui Siegfried Mureșan nu reprezintă nici un accident constituțional, nici o simplă încercare, ci o mutare calculată adresată liderilor PNL și USR. În opinia jurnalistului, prin această decizie, Nicușor Dan ar fi urmărit să îi scoată pe liderii celor două formațiuni din zona negocierilor de culise și a împărțirii funcțiilor.

Jurnalistul a analizat și profilul lui Siegfried Mureșan, prezentându-l drept vicepreședinte al PPE și unul dintre cei mai influenți europarlamentari români la Bruxelles. Potrivit lui Dan Andronic, aducerea acestuia în prim-planul scenei politice de la București reprezintă o mutare care pune o presiune semnificativă asupra partidelor care ar trebui să susțină viitorul guvern.

În cazul PNL, Dan Andronic consideră că nominalizarea lui Mureșan creează o situație dificilă pentru conducerea partidului. Jurnalistul susține că liberalii ar avea probleme în a respinge sau sabota candidatura unui om asociat propriului partid și familiei popularilor europeni, deoarece o asemenea decizie ar putea genera un scandal important în interiorul PPE.

În ceea ce privește USR, Dan Andronic apreciază că Siegfried Mureșan corespunde profilului pe care partidul l-a promovat.

„Bravos, Nicușoare! O mutare de șah politic cum rar s-a văzut în ultimii ani pe axa Cotroceni-Palatul Victoria. Nicușor Dan a apăsat butonul roșu și a aruncat în aer calculele meschine de la Modrogan. Nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de prim-ministru nu este un accident constituțional și nici vreo simplă încercare. Este un șah direct, brutal și calculat la milimetru dat liderilor PNL și USR, o operațiune gândită să-i scoată din zona de confort a negocierilor de culise. Să decriptăm jocul de putere. Aducerea lui Siegfried Mureșan, vicepreședintele PPE și, probabil, cel mai influent europarlamentar român la Bruxelles, în prim-planul scenei de la București este o capcană perfectă.

Pentru liderii PNL, e un coșmar politic. Cum să-l respingi, să-l sabotezi pe omul tău, fără să declanșezi un scandal uriaș în familia popularilor europeni? Nu pot. Iar pentru USR, autointitulații campioni ai competenței și reformelor, Mureșan este fix profilul tehnocratului pro-european pe care l-au clamat pe toate ecranele. Președintele Dan i-a lăsat fără argumente și i-a obligat să iasă din logica împărțirii pe ministere și sinecuri”, a scris jurnalistul pe Facebook.

Dan Andronic susține că efectele nominalizării s-au făcut rapid simțite în Parlament, iar reacțiile partidelor ar indica, în opinia sa, cine este afectat de această mutare.

În cazul USR, jurnalistul afirmă că partidul și-a anunțat deja susținerea pentru Siegfried Mureșan. Dan Andronic interpretează această poziționare prin faptul că formațiunea s-ar afla în fața unui candidat pe care, din punct de vedere doctrinar, i-ar fi dificil să îl respingă fără să își afecteze propria imagine.

Pentru PNL, situația este prezentată de jurnalist drept una complicată. Dan Andronic susține că liberalii din Modrogan s-ar fi trezit în situația în care președintele le-a preluat practic controlul asupra deciziei privind desemnarea premierului.

Dan Andronic consideră că Nicușor Dan a transferat astfel responsabilitatea către Parlament, dar că desemnarea lui Mureșan vine și cu riscuri politice pentru partidele care ar decide să respingă candidatura.

„Unda de șoc s-a simțit instantaneu în Parlament, iar reacțiile arată clar cine și cât pierde din această mutare: USR a înghițit gălușca: Au anunțat deja susținerea, fiind puși în fața unui candidat pe care, doctrinar, nu îl pot refuza fără să se discrediteze. PNL, prins în corzi. Liberalii din Modrogan s-au trezit că președintele le-a luat decizia din mână. Mureșan e un fel de Veștea, dar de data asta „de-al lor”, dar numirea lui peste capul conducerii resetează total polii de putere din partid. Nicușor Dan a aruncat mingea în terenul Parlamentului, dar a pus și o bombă cu ceas sub ea”, a explicat Andronic.

Jurnalistul susține că un eventual refuz al învestirii lui Siegfried Mureșan nu ar însemna doar posibilitatea unor alegeri anticipate, ci și declanșarea unei crize politice. În opinia sa, responsabilitatea pentru consecințele unei asemenea situații ar reveni în principal PNL și USR.

„Refuzul învestirii lui Mureșan nu înseamnă doar alegeri anticipate, ci o criză politică al cărei decont va fi pus exclusiv în brațele PNL și USR. Este un joc de putere de înaltă școală, în care Cotroceniul a arătat cine împarte, de fapt, cărțile. Rămâne de văzut dacă politicienii noștri vor alege sinuciderea politică sau se vor alinia cuminți în spatele premierului validat de Bruxelles”, a conchis acesta.

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