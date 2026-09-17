Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova încep luni. Constructorul montează stâlpi temporari de susținere

Lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova afectat de explozie încep luni, după finalizarea verificărilor. Constructorul va monta stâlpi temporari de susținere, iar muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală pe durata intervențiilor.

Primăria București anunță că lucrările de punere în siguranță a blocului din Rahova, afectat de explozie, vor începe luni, după finalizarea tuturor etapelor preliminare. Municipalitatea precizează că muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală.

Potrivit Primăriei București, până la 9 septembrie au fost evaluate toate cele 270 de apartamente din cinci scări de bloc vecine cu cea afectată de explozie. Până la 15 septembrie au fost finalizate analiza, verificarea și clarificarea raportului de monitorizare rezultat.

Municipalitatea a anunțat că miercuri a fost emis ordinul pentru reluarea lucrărilor de punere în siguranță. Constructorul și-a reluat încă de joi organizarea de șantier, urmând ca lucrările propriu-zise să înceapă luni.

Prima etapă va consta în montarea unor „popi”, respectiv stâlpi temporari de susținere. Potrivit Primăriei București, aceștia vor fi instalați doar pe scara blocului, în conformitate cu proiectul tehnic.

Municipalitatea precizează că muncitorii vor fi însoțiți permanent de organele de cercetare penală pe durata lucrărilor.

Pe 11 septembrie, Primăria București anunța că a fost finalizată evaluarea tuturor apartamentelor din blocul din Rahova afectat de explozie, iar raportul de peste 500 de pagini fusese predat dirigintelui de șantier.

Municipalitatea preciza că lucrările de punere în siguranță vizează cele cinci scări aflate în apropierea celei complet distruse în urma exploziei. În cazul scării afectate, lucrările de punere în siguranță au ca scop doar asigurarea condițiilor necesare pentru ca locatarii să poată intra în imobil și să își recupereze bunurile.