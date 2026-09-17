Bursa de la București a revenit joi pe creștere. BET a recuperat pierderile de la începutul ședinței de azi

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat pe plus ședința de joi, după ce debutul zilei fusese marcat de scăderi puternice. Indicele principal BET a crescut la final cu 1,14%, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 186,95 milioane de lei.

Principalul indice al BVB, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a încheiat ședința la 32.053,91 puncte, în creștere cu 1,14%.

BET-Plus a avansat cu 1,08%, iar indicele blue-chip extins BET-XT a câștigat 0,93%. BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a urcat cu 0,44%.

Cea mai bună evoluție dintre indicii principali a fost înregistrată de BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților. Acesta a crescut cu 1,54%.

Nu toți indicii au terminat însă ziua pe plus. BET-FI a scăzut cu 0,53%, iar BET AeRO a pierdut 0,86%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate joi la Bursa de Valori București a fost de 186,95 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 35,54 milioane de euro.

Banca Transilvania a ocupat prima poziție în clasamentul lichidității de pe Piața Reglementată, cu tranzacții de 36,20 milioane de lei.

Acțiunile OMV Petrom au generat schimburi de 28,31 milioane de lei, iar Romgaz s-a situat pe poziția a treia, cu 16,74 milioane de lei.

Cele mai mari creșteri ale zilei au fost înregistrate de Sinteza, cu un avans de 14,65%, SOCEP, cu 5,98%, și Electro-Alfa International, cu 5,48%.

La polul opus, AETA a pierdut 9,30%, acțiunile Artego au coborât cu 6,18%, iar Condmag a încheiat cu o scădere de 6%.

Evoluția de la finalul ședinței contrastează cu situația din prima parte a zilei. După aproximativ o oră de tranzacționare, toți indicii se aflau în scădere, iar rulajul ajunsese la 47,91 milioane de lei.

BET pierdea atunci 2,48%, BET-Plus cobora cu 2,41%, iar BET-XT era în scădere cu 2,43%.

Presiunea era și mai puternică asupra sectorului energetic. BET-NG înregistra în prima parte a ședinței un declin de 2,82%.

Până la închidere, piața a recuperat însă pierderile, iar majoritatea indicilor importanți au trecut pe plus. BET a ajuns astfel de la o scădere de 2,48% în prima parte a zilei la un avans de 1,14% la finalul ședinței.