Bursa de la București a revenit joi pe creștere. BET a recuperat pierderile de la începutul ședinței de azi
SURSA FOTO: Inquam Photos / George Călin - Bursa de Valori Bucuresti
Bursa de Valori București (BVB) a încheiat pe plus ședința de joi, după ce debutul zilei fusese marcat de scăderi puternice. Indicele principal BET a crescut la final cu 1,14%, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 186,95 milioane de lei.
BET a închis cu un avans de 1,14%
Principalul indice al BVB, BET, care urmărește cele mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a încheiat ședința la 32.053,91 puncte, în creștere cu 1,14%.
BET-Plus a avansat cu 1,08%, iar indicele blue-chip extins BET-XT a câștigat 0,93%. BET-BK, reperul de randament al fondurilor de investiții, a urcat cu 0,44%.
Cea mai bună evoluție dintre indicii principali a fost înregistrată de BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților. Acesta a crescut cu 1,54%.
Nu toți indicii au terminat însă ziua pe plus. BET-FI a scăzut cu 0,53%, iar BET AeRO a pierdut 0,86%.
Tranzacții de aproape 187 de milioane de lei
Valoarea totală a tranzacțiilor realizate joi la Bursa de Valori București a fost de 186,95 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 35,54 milioane de euro.
Banca Transilvania a ocupat prima poziție în clasamentul lichidității de pe Piața Reglementată, cu tranzacții de 36,20 milioane de lei.
Acțiunile OMV Petrom au generat schimburi de 28,31 milioane de lei, iar Romgaz s-a situat pe poziția a treia, cu 16,74 milioane de lei.
Cele mai mari creșteri ale zilei au fost înregistrate de Sinteza, cu un avans de 14,65%, SOCEP, cu 5,98%, și Electro-Alfa International, cu 5,48%.
La polul opus, AETA a pierdut 9,30%, acțiunile Artego au coborât cu 6,18%, iar Condmag a încheiat cu o scădere de 6%.
Bursa a început ziua cu scăderi puternice
Evoluția de la finalul ședinței contrastează cu situația din prima parte a zilei. După aproximativ o oră de tranzacționare, toți indicii se aflau în scădere, iar rulajul ajunsese la 47,91 milioane de lei.
BET pierdea atunci 2,48%, BET-Plus cobora cu 2,41%, iar BET-XT era în scădere cu 2,43%.
Presiunea era și mai puternică asupra sectorului energetic. BET-NG înregistra în prima parte a ședinței un declin de 2,82%.
Până la închidere, piața a recuperat însă pierderile, iar majoritatea indicilor importanți au trecut pe plus. BET a ajuns astfel de la o scădere de 2,48% în prima parte a zilei la un avans de 1,14% la finalul ședinței.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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