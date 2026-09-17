BERD: Companiile românești caută noi surse de finanțare. Piețele de capital pot susține expansiunea afacerilor

Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a reunit la București lideri de companii, investitori și experți în piețe de capital pentru a discuta despre finanțarea dezvoltării sectorului alimentar și agroindustrial din România. În centrul discuțiilor s-au aflat accesul la capital, adaptarea la un mediu economic volatil și pregătirea companiilor pentru listarea la bursă sau emiterea de obligațiuni.

Evenimentul „Construirea rezilienței și deblocarea capitalului: Finanțarea viitorului afacerilor” a inclus două dezbateri dedicate provocărilor practice întâlnite de sectorul privat din România.

Victoria Zinchuk, director BERD pentru România, a subliniat în deschiderea evenimentului că o creștere economică sustenabilă este susținută de existența unui sector privat puternic și inovator.

La discuții au participat reprezentanți ai Agricover Holding, Cris-Tim Family Holding, Lantmannen Romania, Morphosis Capital, NN Private Pension Fund, PwC și Valvis Holding.

Potrivit BERD, companiile românești își desfășoară activitatea într-un context caracterizat de incertitudine geopolitică, modificarea lanțurilor de aprovizionare și volatilitatea piețelor de energie și materii prime. La acestea se adaugă cerințele tot mai mari ale consumatorilor privind sustenabilitatea și schimbările tehnologice rapide.

Prima dezbatere a analizat modul în care firmele își adaptează strategiile la aceste schimbări, inclusiv la modificarea comportamentului consumatorilor.

Participanții au evidențiat importanța identificării oportunităților inclusiv în perioadele de incertitudine. Investițiile în angajați și planificarea pe termen lung au fost prezentate drept elemente importante pentru consolidarea afacerilor.

Companiile românești urmăresc dezvoltarea prin inovare, transformare digitală și extindere pe piețele internaționale, în paralel cu adaptarea la noile cerințe ale pieței.

A doua dezbatere a fost dedicată finanțării și modului în care piețele de capital pot sprijini expansiunea companiilor și creșterea competitivității acestora pe termen lung.

Accesul la piețele de capital poate permite companiilor să își diversifice sursele de finanțare și să își extindă baza de investitori. În același timp, poate crește vizibilitatea unei afaceri și poate contribui la dezvoltarea acesteia pe termen lung.

Participanții au atras însă atenția că firmele care analizează o ofertă publică inițială (IPO) sau emiterea de obligațiuni trebuie să înceapă pregătirile din timp.

Guvernanța solidă și transparența au fost prezentate drept condiții importante pentru accesarea acestor forme de finanțare.

Discuțiile au vizat și rolul tot mai important al obligațiunilor verzi și al instrumentelor financiare legate de sustenabilitate, care pot fi utilizate pentru finanțarea investițiilor și a planurilor de expansiune.

Evenimentul face parte din demersurile BERD pentru dezvoltarea sectorului privat din România și a oferit companiilor din industria alimentară și agroindustrială, investitorilor și participanților la piață un cadru pentru discutarea noilor oportunități de finanțare.

BERD este unul dintre principalii investitori instituționali din România. Instituția financiară a investit până în prezent aproape 13 miliarde de euro în peste 600 de proiecte, cea mai mare parte a finanțărilor fiind direcționată către sectorul privat.