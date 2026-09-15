Acțiunile companiilor de inteligență artificială pierd teren pe bursele mondiale. Avertismentele șefilor Anthropic și OpenAI zdruncină încrederea investitorilor

Acțiunile companiilor asociate inteligenței artificiale au înregistrat luni scăderi puternice la nivel mondial, după ce liderii unora dintre cele mai importante companii din domeniu au avertizat asupra unor riscuri potențial existențiale generate de această tehnologie. Evoluția a afectat încrederea într-o industrie ale cărei investiții masive în infrastructură au contribuit la împingerea burselor globale către niveluri record.

Vânzările s-au propagat în întregul sector, într-un moment în care companiile se bazează tot mai mult pe datorii și finanțare circulară pentru a-și susține planurile ambițioase de investiții în inteligență artificială. În același timp, costurile globale ale împrumuturilor continuă să crească, iar randamentele obligațiunilor se află la maxime multianuale, conform Reuters.

Dario Amodei, directorul general al Anthropic, a publicat sâmbătă un eseu amplu în care a cerut companiilor din domeniul inteligenței artificiale să încetinească ritmul în care dezvoltă capabilitățile modelelor. Apelul a venit pe fondul temerilor tot mai mari că inteligența artificială ar putea fi utilizată în scopuri periculoase.

Elon Musk, care conduce xAI, și Sam Altman, directorul general al OpenAI, au transmis că sunt de acord cu poziția exprimată de Amodei. Altman a mai precizat că OpenAI nu va continua în acest an cu o ofertă publică inițială de acțiuni, invocând preocupările legate de siguranță.

Indicele Nasdaq 100, principalul indice tehnologic de pe Wall Street, a coborât cu 1,2% în debutul ședinței de luni, atingând cel mai redus nivel din ultimele șase săptămâni. Ulterior, indicele și-a redus pierderile, iar ultima scădere raportată era de 0,4%.

Cele mai mari scăderi au fost înregistrate de companiile producătoare de cipuri, care au fost printre principalii beneficiari ai raliului bursier asociat inteligenței artificiale.

Indicele Philadelphia Semiconductor a pierdut 5,2%. Acțiunile Nvidia au coborât cu 3%, cele ale Advanced Micro Devices au scăzut cu 4,5%, iar titlurile Micron au pierdut 5,4%.

Producătorii de echipamente pentru semiconductori Lam Research și Applied Materials, precum și compania de tehnologie și utilități Bloom Energy, au înregistrat fiecare scăderi de peste 6%.

Evoluțiile negative s-au extins și pe piețele europene. Sectorul tehnologic european a pierdut 2,2%, fiind afectat în special de declinul de 6% al ASML. Infineon și Siemens Energy au înregistrat, de asemenea, pierderi importante.

În Asia, SoftBank a scăzut cu peste 10%, în timp ce producătorii de cipuri TSMC și SK Hynix au înregistrat la rândul lor scăderi.

Steve Sosnick, analist-șef de piață la Interactive Brokers, a apreciat că o eventuală încetinire și regândire a cheltuielilor pentru inteligența artificială ar putea avea consecințe asupra economiei și asupra unor sectoare importante ale pieței bursiere, având în vedere că o parte importantă din creșterea recentă a fost susținută de investițiile în AI.

Îngrijorările privind potențialele efecte negative ale inteligenței artificiale s-au amplificat la începutul acestei luni, după demisia cercetătorului Anthropic Jacob Coxon. Acesta a susținut că marile companii de inteligență artificială își asumă riscuri majore prin modul în care dezvoltă tehnologia.

Câteva zile mai târziu, laboratorul AI din San Francisco a publicat un raport de informații privind amenințările, în care a prezentat modul în care modelele sale Claude au fost utilizate pentru activități care au variat de la dezvoltarea de arme și operațiuni cibernetice până la supraveghere și fraudă.

În weekend, Amodei a avertizat că, în următoarele șase până la 12 luni, agenții de inteligență artificială ar putea ajunge să fie capabili să preia controlul asupra întregului internet, cu posibilitatea de a provoca pagube de sute de miliarde de dolari.

Separat, Altman a avertizat într-un interviu că riscul ca inteligența artificială să conducă la dispariția oamenilor este suficient de serios pentru ca atât companiile din domeniu, cât și guvernele să acționeze.

Gillian Hadfield, profesor distins Bloomberg specializat în alinierea și guvernanța inteligenței artificiale la Johns Hopkins University, a considerat că aceste avertismente trebuie luate în serios. Ea a atras atenția asupra existenței unor riscuri reale ca modelele să facă lucruri pe care oamenii nu le doresc și pe care nu reușesc să le anticipeze în mod adecvat.

Mai mulți parlamentari americani și-au exprimat îngrijorarea cu privire la ritmul rapid al dezvoltării inteligenței artificiale și au solicitat noi reglementări.

Negociatorii din Senatul SUA discută un proiect legislativ care ar obliga companiile de inteligență artificială să demonstreze că iau măsuri rezonabile de precauție pentru prevenirea unor catastrofe.

Președintele SUA, Donald Trump, a avut însă luni o poziție diferită și a părut să respingă aceste îngrijorări, descriindu-le drept o conspirație împotriva inteligenței artificiale și a centrelor de date. Aceste centre au devenit un punct important de dispută în contextul alegerilor intermediare din Statele Unite.

Tranzacțiile și investițiile legate de AI au susținut o mare parte din creșterile înregistrate de piețele globale de acțiuni după lansarea ChatGPT de către OpenAI în 2022.

Mai recent, atacurile cibernetice realizate de agenți AI necontrolați și nemulțumirea publică față de construcția centrelor de date au alimentat opoziția față de dezvoltarea industriei.

Statele Unite și China sunt așteptate să poarte discuții privind siguranța inteligenței artificiale în cadrul negocierilor bilaterale programate în această lună.

În același timp, publicația chineză de stat Global Times a criticat eseul lui Amodei. Într-un editorial, aceasta a caracterizat demersul drept o tactică de tip Război Rece menită să limiteze dezvoltarea tehnologică a Chinei.

O preocupare tot mai mare pentru OpenAI și Anthropic este reprezentată de concurența venită din partea unor modele chineze mai accesibile.

Printre acestea se numără Kimi K3, dezvoltat de Moonshot AI, Qwen al Alibaba și modelele oferite de DeepSeek. Competiția ar putea exercita presiuni asupra prețurilor practicate pentru modelele mai mari și mai costisitoare.

Avertismentele venite din partea Anthropic și OpenAI nu au fost primite cu aceeași îngrijorare de toți investitorii. Michael Burry, cunoscut pentru pariurile sale împotriva pieței imobiliare americane înaintea crizei financiare din 2008, prezentate ulterior în filmul The Big Short, a considerat că avertismentele reprezintă exagerări și o justificare pentru o încetinire reală și incontrolabilă a creșterii.

Alți investitori și analiști au argumentat că nivelurile record ale angajamentelor de capital indică faptul că dezvoltarea inteligenței artificiale este puțin probabil să încetinească.

Morgan Stanley a estimat la începutul acestui an că investițiile în AI vor depăși 1.300 de miliarde de dolari până în 2027.

Deutsche Bank a remarcat că rivalitatea dintre companii și state rămâne intensă și că este dificil de imaginat ca firmele să renunțe voluntar la ritmul de dezvoltare în timp ce competitorii continuă să avanseze.

În paralel, Anthropic, compania condusă de Amodei, continuă să pregătească debutul său pe piața publică. Listarea este așteptată luna viitoare, iar surse citate de Reuters au indicat că firma discută cu Nvidia pentru ca producătorul de cipuri să devină un investitor principal în cadrul ofertei publice inițiale.