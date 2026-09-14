Christine Lagarde trage un semnal de alarmă privind inteligența artificială. Europa riscă să plătească pentru boom-ul AI din SUA fără să beneficieze de creșterea economică

Din cuprinsul articolului Christine Lagarde avertizează că Europa riscă să finanțeze boom-ul AI din SUA

Președintele Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, a avertizat luni că Europa riscă să suporte o parte din costurile generate de boom-ul inteligenței artificiale din Statele Unite, fără să beneficieze în aceeași măsură de creșterea economică asociată acestei tehnologii. Declarația a fost făcută într-un discurs susținut la Viena.

Lagarde a atras atenția că europenii contribuie în prezent la finanțarea tehnologiei disruptive a momentului, însă cea mai mare parte a banilor ajunge în Statele Unite. În acest context, ea a indicat faptul că gospodăriile din zona euro dețin acțiuni în valoare de aproximativ 440 de miliarde de euro la mari companii tehnologice americane precum Microsoft, Alphabet, compania-mamă a Google, Amazon, Meta și Nvidia, conform AFP.

Potrivit președintelui BCE, investițiile masive realizate de giganții tehnologici americani în inteligența artificială sunt finanțate parțial prin datorii. Aceste investiții contribuie la creșterea randamentelor obligațiunilor pe termen lung din Statele Unite.

„În prezent, europenii finanţează, încă o dată, tehnologia disruptivă a timpului nostru: inteligenţa artificială. Şi, încă o dată, majoritatea banilor merg către Statele Unite”, a declarat Lagarde într-un discurs ţinut la Viena.

Problema pentru Europa este că dobânzile europene urmează în mare măsură evoluția dobânzilor americane. Astfel, creșterea costurilor de finanțare din Statele Unite se poate transmite și către Europa, ceea ce înseamnă că europenii ar putea suporta o parte din costurile boom-ului inteligenței artificiale prin propriile costuri de împrumut.

În aceste condiții, Christine Lagarde consideră că principala întrebare este dacă Europa va beneficia, la rândul său, de creșterea economică asociată dezvoltării inteligenței artificiale.

Inteligența artificială, importantă pentru productivitatea Europei

Miza este considerabilă pentru Europa, întrucât inteligența artificială reprezintă una dintre principalele speranțe pentru revitalizarea productivității europene. Continentul se confruntă în același timp cu o serie de provocări structurale, printre care îmbătrânirea demografică, care reduce forța de muncă disponibilă.

La aceste probleme se adaugă nevoile semnificative de investiții cu care se confruntă Europa. În acest context, dezvoltarea și utilizarea inteligenței artificiale ar putea avea un rol important pentru creșterea productivității, însă beneficiile acestei tehnologii nu sunt garantate dacă Europa rămâne dependentă de soluțiile dezvoltate în alte regiuni.

Lagarde consideră că Europa are nevoie de modele de inteligență artificială suficient de puternice pentru a putea rula pe infrastructura europeană. Din această perspectivă, continentul nu se poate limita la achiziționarea tehnologiei dezvoltate în alte părți ale lumii.

Necesitatea dezvoltării unei capacități europene în domeniul inteligenței artificiale este evidențiată și de diferențele dintre Statele Unite, China și principalele state europene în ceea ce privește producția de modele importante de AI.

SUA domină producția de modele importante de inteligență artificială

Potrivit raportului Stanford AI Index, în anul precedent, Statele Unite au produs 59 de modele importante de inteligență artificială. China s-a situat pe locul al doilea, cu 35 de astfel de modele.

În schimb, Franța și Marea Britanie au produs fiecare câte un singur model important de inteligență artificială.

Datele evidențiază diferența semnificativă dintre Statele Unite și Europa în ceea ce privește capacitatea de dezvoltare a modelelor AI. În condițiile în care investițiile americane în inteligență artificială sunt finanțate inclusiv prin datorii, iar evoluția randamentelor obligațiunilor americane influențează costurile de împrumut din Europa, Lagarde avertizează că Europa riscă să suporte o parte din costurile acestui boom fără să obțină automat și beneficiile economice aferente.