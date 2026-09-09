Super Technologies aduce inteligența artificială în jocul responsabil. GameScanner va fi integrat pe toate platformele companiei

Un nou parteneriat aduce inteligența artificială în centrul eforturilor de protejare a jucătorilor. Super Technologies va integra tehnologia GameScanner pe toate platformele sale, inclusiv în România, pentru a identifica din timp comportamentele de risc. Investiția marchează o schimbare importantă către prevenție și un mediu de divertisment mai sigur pentru milioane de clienți.

Super Technologies, companie cu capital românesc şi operaţiuni globale în industria tehnologiei şi divertismentului, anunţă un parteneriat strategic cu Mindway AI, furnizor danez de soluţii bazate pe inteligenţă artificială pentru promovarea jocului responsabil. În 2024, Mindway AI a obţinut premiul Start-up Innovation Award în cadrul Davos Innovation Week.

Prin acest parteneriat, Super va integra pe toate platformele sale GameScanner, tehnologia dezvoltată de Mindway AI pentru detectarea şi monitorizarea comportamentelor de risc. Integrarea reprezintă cea mai importantă investiţie realizată până acum de grup în dezvoltarea unui mediu de divertisment sigur pentru zecile de milioane de clienţi din întreaga lume.

Implementarea tehnologiei va avea loc pe toate pieţele în care Super operează în prezent, respectiv Brazilia, Belgia, România, Polonia, Grecia şi Serbia.

Compania subliniază că parteneriatul reflectă perspectiva potrivit căreia jocul responsabil nu trebuie privit doar ca o obligaţie de conformitate, ci ca fundament al unui model de business sustenabil. Prin integrarea GameScanner, Super urmăreşte să treacă de la o abordare reactivă în ceea ce priveşte sprijinul acordat jucătorilor la una bazată pe prevenţie proactivă, prin combinarea expertizei umane cu inteligenţa artificială predictivă. Tehnologia permite identificarea în timp real a unor indicatori care pot semnala apariţia riscurilor asociate jocurilor de noroc.

Potrivit comunicatului, implementarea soluţiei va ţine cont de particularităţile legislative, culturale şi demografice ale fiecărei pieţe şi va fi integrată în infrastructura existentă a Super pentru protejarea jucătorilor. Aceasta include o echipă specializată în consilierea jucătorilor, instrumente complete de autogestionare puse la dispoziţia clienţilor încă de la prima autentificare şi programe obligatorii de instruire privind jocul responsabil pentru angajaţii companiei.

Chris Binham, VP Compliance în cadrul Super Technologies, a explicat că orientarea către client reprezintă o componentă esenţială a produselor digitale, a tehnologiei şi a modului în care compania interacţionează cu comunitatea de pe platformele sale. Bihnam a arătat că Super urmăreşte să adopte o abordare proactivă şi să identifice permanent soluţii inovatoare pentru protejarea clienţilor.

Potrivit lui Binham, GameScanner combină neuroştiinţa, inteligenţa artificială şi evaluările realizate de experţi pentru a analiza tiparele comportamentale ale jucătorilor şi pentru a identifica indicatorii timpurii de risc. Bihnam a subliniat că identificarea potenţialelor probleme înainte ca acestea să se agraveze permite companiei să ofere sprijin şi să protejeze jucătorii, contribuind astfel la crearea unui mediu de divertisment mai sigur.

La rândul său, Rasmus Kjærgaard, CEO al Mindway AI, a salutat parteneriatul cu Super Technologies, considerând că cele două companii împărtăşesc aceeaşi viziune asupra unei industrii a divertismentului care să funcţioneze într-un mod sustenabil. El a precizat că tehnologia GameScanner este concepută pentru a contribui la prevenirea riscurilor asociate jocurilor de noroc şi şi-a exprimat aşteptările privind impactul pozitiv pe care aceasta îl va avea pe pieţele din portofoliul Super.

Pe lângă investiţiile în detectarea timpurie a comportamentelor de risc cu ajutorul inteligenţei artificiale, Super finanţează şi promovează BetBlocker, o aplicaţie gratuită şi independentă de autoexcludere. Compania sprijină, de asemenea, cercetarea independentă privind prevenirea riscurilor asociate jocurilor de noroc şi participă anual la Săptămâna Europeană a Jocului Responsabil, organizată de Asociaţia Europeană pentru Betting şi Gaming (EGBA).

„La Super, grija faţă de clienţi înseamnă să fim proactivi şi să căutăm permanent soluţii inovatoare. Orientarea către client este parte integrantă din produsul digital, tehnologia şi modul în care interacţionăm cu comunitatea care este activă pe platformele noastre. GameScanner, oferit de Mindway AI, este o tehnologie inovatoare în domeniul jocului responsabil, care combină neuroştiinţa, inteligenţa artificială şi evaluările realizate de experţi pentru a analiza tiparele comportamentale ale jucătorilor şi a identifica indicatorii timpurii de risc. Prin detectarea potenţialelor riscuri asociate jocurilor de noroc înainte ca acestea să se agraveze, putem să sprijinim şi să protejăm jucătorii, asigurându-le un mediu de divertisment sigur”, a declarat Binham.

Super Technologies (Super) este o companie globală de tehnologie care dezvoltă soluții pentru viitorul divertismentului și al experiențelor dedicate fanilor sportului. Compania are operațiuni comerciale în România, Polonia, Serbia, Grecia, Belgia și Brazilia, precum și centre tehnologice în Spania, Olanda, Croația, Marea Britanie, România și Brazilia. Prin această prezență internațională, Super își propune să contribuie la transformarea industriei divertismentului și interacționează cu milioane de clienți din întreaga lume.

Strategia pe termen lung a companiei beneficiază de sprijinul unor investitori importanți la nivel mondial. În 2019, Blackstone, unul dintre cei mai mari administratori de active alternative din lume, a realizat o investiție strategică minoritară în valoare de 175 de milioane de euro.

În 2025, Super și-a consolidat poziția financiară printr-un acord de refinanțare în valoare de 1,3 miliarde de euro. Tranzacția a contribuit la consolidarea parteneriatului cu Blackstone și a oferit companiei resurse suplimentare pentru accelerarea expansiunii sale la nivel global.

Super Technologies susține că acordă o importanță deosebită respectării standardelor de conformitate, siguranță și responsabilitate. Compania este membră a Agenției Internaționale pentru Integritate în Betting (IBIA) și face parte din Consiliul Director al Asociației Europene pentru Betting și Gaming (EGBA).

Mindway AI este o companie daneză de software, premiată pentru dezvoltarea unor soluții tehnologice inovatoare destinate detectării și monitorizării complet automatizate a comportamentelor de risc asociate jocurilor de noroc.

Compania își bazează soluțiile pe neuroștiință și inteligență artificială și colaborează cu operatori de jocuri de noroc, furnizori de platforme, autorități de reglementare și guverne. Prin aceste parteneriate, Mindway AI dezvoltă tehnologii pentru identificarea timpurie a comportamentelor de risc și pentru intervenția rapidă, cu scopul de a consolida măsurile de protecție a jucătorilor.

Mindway AI și-a dezvoltat o prezență internațională și continuă să se extindă pe noi piețe. Soluțiile companiei sunt utilizate în peste 73 de jurisdicții, inclusiv în Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Brazilia și Australia.

În prezent, tehnologiile Mindway AI evaluează lunar comportamentul a peste 15,9 milioane de jucători activi. Compania Better Collective A/S este acționarul majoritar al Mindway AI.