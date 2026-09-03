Meta scapă de o mare problemă juridică și accelerează cursa pentru AI. Acordul de 18 miliarde de dolari deschide calea pentru noi produse

Acordul de 18 miliarde de dolari încheiat de Meta Platforms în procesul privind efectele rețelelor sociale asupra minorilor elimină o incertitudine juridică importantă și ar putea permite companiei să accelereze lansarea unor noi produse bazate pe inteligență artificială, consideră analiștii Morgan Stanley.

Meta a ajuns în august la un acord cu procurorii generali din 29 de state americane, după ce procesul intrase în a doua săptămână. Compania s-a angajat să introducă o serie de schimbări importante pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani. Printre acestea se numără limitarea utilizării la două ore pe zi, dezactivarea filtrelor extreme de machiaj și chirurgie estetică, precum și măsuri mai stricte pentru verificarea vârstei utilizatorilor.

Acordul a alimentat îngrijorările privind un posibil impact asupra veniturilor din publicitate ale companiei. Morgan Stanley consideră însă că eliminarea unor litigii majore poate oferi Meta mai multă libertate pentru dezvoltarea și lansarea de noi produse. Analiștii atrag atenția că, în industria tehnologică, soluționarea unor dispute juridice importante a fost urmată în trecut de accelerarea lansărilor.

În acest context, Morgan Stanley indică mai multe proiecte aflate în dezvoltare la Meta, printre care MetaClaw și o versiune îmbunătățită a Meta AI. Compania lucrează, de asemenea, la instrumente de publicitate bazate pe agenți de inteligență artificială destinate întreprinderilor mici și mijlocii, la noi tipuri de abonamente și la o ofertă extinsă de API-uri.

Analiștii subliniază însă că menționarea acestor proiecte nu înseamnă că produsele sunt deja pregătite pentru lansare.

Potrivit informațiilor citate de CNBC, Meta ar urma să lanseze la începutul lunii septembrie agentul de inteligență artificială pentru consumatori Hatch. Acesta ar urma să funcționeze în WhatsApp și Instagram și să poată executa autonom anumite sarcini, precum cumpărături online și rezervări la restaurante.

Morgan Stanley compară situația Meta cu evoluția recentă a Google. După ce Departamentul american al Justiției a decis anul trecut să nu solicite vânzarea forțată a unor active-cheie ale Google, compania a lansat o serie de produse și modele noi, inclusiv Gemini 3, și a extins funcțiile AI Mode și AI Overviews.

„Există cu siguranţă semnale, în opinia noastră, că fluxul de produse Meta ar putea începe să se accelereze după eliminarea acestui obstacol juridic, la fel ca în cazul Google anul trecut”, au afirmat analiştii Morgan Stanley.

Nu toți analiștii sunt însă la fel de optimiști în privința perspectivelor Meta. Needham și-a menținut recomandarea „hold” pentru acțiunile companiei și a atras atenția asupra strategiei acesteia de a investi simultan într-un număr foarte mare de domenii.

Printre direcțiile în care Meta alocă resurse se numără dezvoltarea propriilor cipuri, infrastructura pentru centrele de date, software-ul de inteligență artificială destinat companiilor, agenții AI pentru mediul de afaceri, API-urile pentru modele de inteligență artificială și vânzarea capacității de calcul. Compania investește, în același timp, în instrumente publicitare, asistenți AI pentru consumatori, ochelari inteligenți și alte produse hardware.

Potrivit Needham, această strategie ar putea avea și efecte negative. Dispersarea capitalului, a atenției conducerii și a resurselor de inginerie între atât de multe proiecte ar putea diminua șansele ca Meta să obțină rezultate solide în fiecare dintre aceste domenii.

Meta va achita valoarea acordului de 18 miliarde de dolari pe o perioadă de zece ani. Compania va înregistra în trimestrul al treilea din 2026 o cheltuială juridică de 10 miliarde de dolari, în timp ce celelalte estimări financiare prezentate în luna iulie au rămas neschimbate.

Plata integrală a acordului este condiționată, printre altele, de introducerea unor modificări similare pentru utilizatorii minori și de către rivalii YouTube și TikTok.

Morgan Stanley estimează că veniturile generate de adolescenți reprezintă aproximativ 1% din veniturile totale ale Meta. Analiștii consideră că limitarea timpului petrecut de tineri pe platformele de socializare ar putea reprezenta, pe termen lung, o problemă mai importantă pentru YouTube decât pentru Meta, având în vedere că YouTube are o adopție mai ridicată în rândul tinerilor decât Facebook sau Instagram.

Needham atrage însă atenția că momentul în care Meta trebuie să suporte aceste costuri este nefavorabil. Compania estimează pentru 2026 cheltuieli de capital de până la 145 de miliarde de dolari, în contextul cursei pentru dezvoltarea infrastructurii necesare inteligenței artificiale.

Costurile generate de acord, împreună cu cheltuielile necesare pentru respectarea noilor condiții impuse companiei, s-ar putea adăuga astfel presiunilor financiare tot mai mari cu care se confruntă Meta în timp ce își extinde masiv investițiile în inteligența artificială.